Co w 2024 roku z odpisem na szlachetne cele: 1% czy 1,5% na OPP. Rozlicza cię urząd skarbowy, jak zmienić organizację

Każdy podatnik ma wciąż prawo przekazać odpowiednią część podatku dochodowego, który płaci na rzecz organizacji pożytku publicznego – OPP. Przez lata był to 1%, ale w związku z podwyższeniem kwoty wolnej do 30 000 zł i obniżeniu stawki podatku do 12% podwyższono też odpis do 1,5%, by z racji obniżki podatku do OPP nie trafiało z takich odpisów dużo mniej pieniędzy.

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na OPP w zeznaniu rocznym za 2023

Rozliczenie odpisu na OPP w ramach Twój e-PIT

PIT-OP czyli jak 1,5% na OPP odpisują emeryci

PIT za 2023 rok: jak wybrać OPP na nowo

Co zrobić z odpisem 1,5% na OPP w nietypowych sytuacjach Jak przekazać więc 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego teraz w 2024 roku gdy będziemy rozliczali się z podatku za 2023 rok? Zwłaszcza gdy nie robiliśmy tego przed rokiem, a korzystamy z rozliczenia PIT przez urząd skarbowy albo przez ZUS? Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na OPP w zeznaniu rocznym za 2023 Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać.

Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeśli chcesz, by twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym. Rozliczenie odpisu na OPP w ramach Twój e-PIT Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1,5% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego).

Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla ciebie zeznaniu. Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy. PIT-OP czyli jak 1,5% na OPP odpisują emeryci Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz: dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A,

nie korzystasz z odliczeń,

chcesz przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli złożysz oświadczenie PIT-OP, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego. Ponadto, jeżeli otrzymałeś od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożysz wniosku PIT-OP, organ podatkowy przekaże kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez ciebie we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2023 rok.

W tym przypadku przekazanie kwoty 1,5% podatku należnego na rzecz OPP następuje na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego (automatyczna akceptacja PIT-OP). PIT za 2023 rok: jak wybrać OPP na nowo Możesz wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1,5% podatku należnego, który wynika ze złożonego przez ciebie zeznania rocznego albo złożonej korekty tego zeznania. REKLAMA Wyboru OPP dokonasz z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku. Wykaz tworzony jest na 30 listopada danego roku podatkowego, natomiast publikowany do 15 grudnia 2023 r. Jakie OPP mogą być ujęte w ww. wykazie oraz zasady jego prowadzenia, uregulowane zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykaz OPP prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Wykaz OPP dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności. Dodatkowo warto wiedzieć, że naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na twoje miejsce zamieszkania w dniu składania zeznania, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania, lub oświadczeniu PIT-OP przekazuje na rzecz jednej OPP kwotę nieprzekraczającą 1,5% podatku należnego wynikającego: z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo

z korekty zeznania, o którym mowa wyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Zawsze po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. REKLAMA Ponadto – warunkiem przekazania kwoty 1,5% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Przy czym za zapłacony podatek uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Co zrobić z odpisem 1,5% na OPP w nietypowych sytuacjach Jeżeli OPP nie ma już w wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego, to w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT nie zostanie wykazany żaden nr KRS OPP. W tym wypadku możesz wpisać nr KRS innej OPP albo pozostawić to pole puste – wtedy środki nie zostaną przekazane do żadnej organizacji. Jeśli nie przekazywałeś 1,5% podatku na OPP w zeznaniu za 2022 rok – to w zeznaniu przygotowanym dla ciebie w usłudze Twój e-PIT nie będzie wskazana żadna OPP. Aby uzupełnić zeznanie tylko w tym zakresie, wybierz usługę Twój e-PIT po zalogowaniu się w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl: przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Ten sposób logowania jest najwłaściwszy dla podatnika, szczególnie gdy nie ma informacji od płatnika i rozlicza np. przychody z najmu prywatnego na formularzu PIT-28,

używając aplikacji mObywatel,

