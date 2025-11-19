REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Dla dzieci » Można wstępnie diagnozować wszystkie dzieci i młodzież. Chodzi o badania pod kątem funkcjonowania w przedszkolu i szkole

Można wstępnie diagnozować wszystkie dzieci i młodzież. Chodzi o badania pod kątem funkcjonowania w przedszkolu i szkole

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 listopada 2025, 10:14
[Data aktualizacji 19 listopada 2025, 10:14]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Można wstępnie diagnozować wszystkie dzieci i młodzież. Chodzi o badania pod kątem funkcjonowania w przedszkolu i szkole
Można wstępnie diagnozować wszystkie dzieci i młodzież. Chodzi o badania pod kątem funkcjonowania w przedszkolu i szkole
Alonafoto
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W placówkach oświatowych coraz więcej dzieci i młodzieży potrzebuje określonego wsparcia. Wychodząc na przeciw tym potrzebom MEN stworzyło portal wsparcia, na którym udostępniło narzędzia pozwalające na przesiewowe zdiagnozowanie dzieci i młodzieży pod kątem funkcjonowania w przedszkolu i szkole, ale też pod kątem temperamentu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło portal Wsparcia Edukacyjno-Specjalistycznego. Jego odbiorcami są rodzice, nauczyciele, a także inni specjaliści pracujący w placówkach oświatowych. Za pośrednictwem portalu każda z tych osób może bezpłatnie skorzystać z nowoczesnych narzędzi diagnostycznych związanych z codziennym funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Celem jest wczesne wykrycie trudności i jak najszybsze podjęcie działań wspierających rozwój i edukację dziecka.

REKLAMA

REKLAMA

MEN zachęca do wczesnego diagnozowania dzieci i młodzieży

Wśród narzędzi zamieszczonych na portalu znalazły się: Skrining Rozwoju Małego Dziecka (SRMD) – narzędzie przeznaczone dla rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci – tych w wieku do lat 3. Mogą oczywiście z niego również skorzystać nauczyciele wychowania przedszkolnego, czy nauczyciele specjaliści zatrudnieni w placówkach wychowania przedszkolnego oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli instytucji zajmujących się szeroko rozumianym wsparciem i monitorowaniem rozwoju małego dziecka i jego rodziny. Biorąc pod uwagę fakt, że chodzi o najmłodsze dzieci (od 6 do 36 miesięcy), należy się spodziewać, że głównymi użytkownikami będą w tym wypadku rodzice i opiekunowie. Jednak jak wynika z informacji zamieszczonych na portalu, SRMD służy również do monitorowania rozwoju dziecka w okresie średniego dzieciństwa (od 3 do 6 lat) i wspomaga proces obserwacji rozwoju dziecka. Narzędzie jest oparte na opisach funkcjonowania dziecka w obszarach rozwoju zdefiniowanych w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Wśród korzyści z jego korzystania wskazano: wczesne wykrywanie sygnałów nieprawidłowości lub opóźnień rozwojowych oraz mocnych stron dziecka, usprawnianie działań wspierających rozwój dziecka, poszerzenie zakresu współpracy z rodzicami oraz przedstawicielami instytucji zajmujących się wsparciem dziecka i rodziny we współtworzeniu środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Kolejne narzędzie to Kwestionariusz Szkolnej Oceny Funkcjonalnej (KSzOF). Ma ono służyć dzieciom i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat. Oczywiście nie bezpośrednio, bo znów – dla dobra dzieci i młodzieży mogą z niego skorzystać nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotu i nauczyciele specjaliści zatrudnieni w szkołach do oceny funkcjonowania uczniów. Narzędzie pozwoli na identyfikację trudności uczniów w różnych obszarach aktywności, a uzyskane dzięki niemu wyniki będą stanowiły wstępne informacje o możliwych trudnościach, które po pogłębionej analizie mogą wskazywać na konieczność dodatkowego wsparcia i określić jego rodzaj i zakres. Narzędzie pomaga w zrozumieniu funkcjonowania uczniów i planowaniu odpowiednich działań wspierających proces uczenia się.

Polecamy: Kalendarz 2026

REKLAMA

Obok narzędzi przesiewowych udostępniono też diagnostyczne

Dwa kolejne narzędzia udostępnione na portalu są skierowane do nauczycieli i specjalistów pracujących w jednostkach systemu oświaty. Nie są to już narzędzia przesiewowe, a diagnostyczne. Pierwsze z nich to Objawy-Kompetencje-Cechy (OKC) przeznaczone dla psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach systemu oświaty. Jest to narzędzie służące do całościowej oceny funkcjonowania emocjonalno-społecznego i temperamentu dzieci i młodzieży. Jak wskazano na portalu, Umożliwia identyfikację cech temperamentu, kompetencji osobowościowych oraz niepożądanych wzorców zachowań. Wyniki prezentowane są w formie raportów z opisem i wykresami, ułatwiając interpretację diagnostyczną. Ostatnie z udostępnionych narzędzi to Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych (KAPP). Ono również jest przeznaczone dla psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach systemu oświaty, a służy do kompleksowej analizy procesów poznawczych dzieci i młodzieży od 3. miesiąca życia do 25. roku życia. Twórcy portalu wskazują, że: Zawiera kwestionariusze, skale obserwacyjne i testy, które można dopasować do indywidualnych potrzeb osoby badanej. Narzędzie wspiera pracę specjalistów w diagnozowaniu i planowaniu wsparcia rozwoju w obszarze poznawczym.
Ze wszystkich omówionych narzędzi można korzystać bezpłatnie, jednak z zastrzeżeniem, że z tych z nich, które są przeznaczone wyłącznie dla specjalistów można korzystać dopiero o bezpłatnym założeniu na portalu konta.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Czy ciężko jest wybrać dobrego prawnika?
19 lis 2025

Wszyscy wiemy, że prawnik może być niezbędny – przy zakładaniu firmy, sporach z kontrahentem czy problemach z pracownikami. Ale kiedy rzeczywiście sięgamy po telefon, żeby umówić konsultację, nagle ogarnia nas strach. Który wybrać? Jak poznać, że jest kompetentny? Czy nie przepłacę? A może w ogóle da się jakoś bez niego?
Dużo szybsze rozwody pod koniec 2025 r.? Prezydent podpisał ustawę
19 lis 2025

Rosnące braki kadrowe w sądach rodzinnych, przewlekłe postępowania i narastające napięcia wokół Krajowej Rady Sądownictwa skłoniły rząd i parlament do wprowadzenia zmian, które mają przywrócić sprawność wymiaru sprawiedliwości w najwrażliwszych sprawach. Podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych otwiera asesorom drogę do orzekania w wydziałach rodzinnych, co – zdaniem zwolenników – ma odciążyć najbardziej przeciążone jednostki i poprawić ochronę dobra dziecka. Krytycy wskazują jednak na konstytucyjne i systemowe wątpliwości oraz brak spójności projektowanych rozwiązań.
Zużyte chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe nie trafią już do odpadów zmieszanych. Do 31 grudnia 2025 r. każdy właściciel nieruchomości musi, na własny koszt, wyposażyć się w nowy pojemnik na odpady, spełniający szczególne wymagania
19 lis 2025

Wyodrębnienie nowej frakcji odpadów komunalnych (a konkretnie podział bioodpadów na dwie odrębne frakcje) i wprowadzenie od 1 stycznia 2026 r. nowego pojemnika na śmieci, celem gromadzenia w nim odpadów kuchennych BIO (do których zaliczone zostały m.in. chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe) – to działanie zaradcze podjęte przez jedną z gmin w Polsce, celem poprawy poziomu odpadów poddawanych recyklingowi, który na rok 2026 został ustalony na poziomie co najmniej 56% wszystkich zebranych odpadów w gminie. Może być to jednak wskazówka również dla innych gmin, które nie osiągają wymaganych wysokich progów przygotowania odpadów do ponownego użycia i recyklingu i jednocześnie – przestroga dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązują się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Gminy nie pozostają bowiem bezczynne wobec takiego postępowania, które może skutkować podwyżką opłat za śmieci o nawet 400 proc.
Świadczenie wspierające - na jak długo? Przepisy w 2025 i 2026 roku
18 lis 2025

„Moje orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na stałe. Zamierzam ubiegać się o świadczenie wspierające. Czy ono również będzie bezterminowe?” – pyta Czytelnik.

REKLAMA

Awaria Cloudflare: wiele platform cyfrowych przestało dzisiaj działać
18 lis 2025

Awaria usługi chmurowej firmy Cloudflare spowodowała dzisiaj problemy techniczne u wielu platform cyfrowych m.in. X, Instagram i OpenAI - wynika z danych strony Downdetector. Użytkownicy zgłaszali także problemy z innymi stronami internetowymi. Firma przekazała, że usterka została już usunięta.
Włodzimierz Czarzasty - kim jest nowy marszałek Sejmu? Ile ma lat
18 lis 2025

Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu po Szymonie Hołowni. Kim właściwie jest członek Nowej Lewicy? Ile ma lat? Jakie ma wykształcenie?
Jak polskie miasta dbają o zdrowie swoich mieszkańców? [Indeks Zdrowych Miast]
18 lis 2025

Jak polskie miasta dbają o zdrowie swoich mieszkańców? Najnowsza, czwarta edycja Indeksu Zdrowych Miast, przygotowana przez ekspertów SGH w Warszawie i UE w Krakowie we współpracy z Grupą LUX MED, przynosi jednoznaczne wyniki: w kategorii Zdrowie najlepiej wypadły Poznań, Warszawa i Rybnik - miasta, które konsekwentnie inwestują w profilaktykę, edukację i zdrowe środowisko życia.
Koncert chopinowski, czy Chopinowski? Zmiany w ortografii od 2026 roku. Nowe Zasady pisowni i interpunkcji polskiej Rady Języka Polskiego
18 lis 2025

Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk przygotowała szereg zmian zasad ortografii, które zaczną formalnie obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Ponadto Rada opublikowała – pierwszy raz w swej historii – kompleksowy zbiór wszystkich reguł ortograficznych i interpunkcyjnych pod nazwą „Zasady pisowni i interpunkcji polskiej”. Ten zbiór zasad pisowni i interpunkcji stanie się obowiązujący także z dniem 1 stycznia 2026 roku, łącznie z ww. nowościami.

REKLAMA

Włodzimierz Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu
18 lis 2025

Włodzimierz Czarzasty (Lewica) został we wtorek wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zastąpił na tej funkcji lidera Polski 2050 Szymona Hołownię.
Pellet Loss Regulation – nowe przepisy unijne nie trafiają w sedno problemu. Główne źródła mikroplastiku to syntetyczne tkaniny i opony samochodowe a nie granulat przemysłowy
18 lis 2025

W dniu 22 września 2025 r. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie mające ograniczyć przedostawanie się do środowiska granulek tworzyw sztucznych – tzw. Pellet Loss Regulation. To ważny sygnał ze strony unijnych instytucji, pokazujący determinację w walce z emisją mikroplastików. W środowisku producentów i przetwórców tworzyw sztucznych, to rozporządzenie ma szerokie poparcie. Budzą się jednak także duże wątpliwości. Oczekiwana od dawna regulacja nie uderza bowiem w główne źródła problemu, a przy tym nakłada kolejne formalne obowiązki na sektor, który już dziś jest jednym z najbardziej regulowanych w Europie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA