Można wstępnie diagnozować wszystkie dzieci i młodzież. Chodzi o badania pod kątem funkcjonowania w przedszkolu i szkole

W placówkach oświatowych coraz więcej dzieci i młodzieży potrzebuje określonego wsparcia. Wychodząc na przeciw tym potrzebom MEN stworzyło portal wsparcia, na którym udostępniło narzędzia pozwalające na przesiewowe zdiagnozowanie dzieci i młodzieży pod kątem funkcjonowania w przedszkolu i szkole, ale też pod kątem temperamentu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło portal Wsparcia Edukacyjno-Specjalistycznego. Jego odbiorcami są rodzice, nauczyciele, a także inni specjaliści pracujący w placówkach oświatowych. Za pośrednictwem portalu każda z tych osób może bezpłatnie skorzystać z nowoczesnych narzędzi diagnostycznych związanych z codziennym funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Celem jest wczesne wykrycie trudności i jak najszybsze podjęcie działań wspierających rozwój i edukację dziecka.

REKLAMA

REKLAMA

MEN zachęca do wczesnego diagnozowania dzieci i młodzieży

Wśród narzędzi zamieszczonych na portalu znalazły się: Skrining Rozwoju Małego Dziecka (SRMD) – narzędzie przeznaczone dla rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci – tych w wieku do lat 3. Mogą oczywiście z niego również skorzystać nauczyciele wychowania przedszkolnego, czy nauczyciele specjaliści zatrudnieni w placówkach wychowania przedszkolnego oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli instytucji zajmujących się szeroko rozumianym wsparciem i monitorowaniem rozwoju małego dziecka i jego rodziny. Biorąc pod uwagę fakt, że chodzi o najmłodsze dzieci (od 6 do 36 miesięcy), należy się spodziewać, że głównymi użytkownikami będą w tym wypadku rodzice i opiekunowie. Jednak jak wynika z informacji zamieszczonych na portalu, SRMD służy również do monitorowania rozwoju dziecka w okresie średniego dzieciństwa (od 3 do 6 lat) i wspomaga proces obserwacji rozwoju dziecka. Narzędzie jest oparte na opisach funkcjonowania dziecka w obszarach rozwoju zdefiniowanych w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Wśród korzyści z jego korzystania wskazano: wczesne wykrywanie sygnałów nieprawidłowości lub opóźnień rozwojowych oraz mocnych stron dziecka, usprawnianie działań wspierających rozwój dziecka, poszerzenie zakresu współpracy z rodzicami oraz przedstawicielami instytucji zajmujących się wsparciem dziecka i rodziny we współtworzeniu środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Kolejne narzędzie to Kwestionariusz Szkolnej Oceny Funkcjonalnej (KSzOF). Ma ono służyć dzieciom i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat. Oczywiście nie bezpośrednio, bo znów – dla dobra dzieci i młodzieży mogą z niego skorzystać nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotu i nauczyciele specjaliści zatrudnieni w szkołach do oceny funkcjonowania uczniów. Narzędzie pozwoli na identyfikację trudności uczniów w różnych obszarach aktywności, a uzyskane dzięki niemu wyniki będą stanowiły wstępne informacje o możliwych trudnościach, które po pogłębionej analizie mogą wskazywać na konieczność dodatkowego wsparcia i określić jego rodzaj i zakres. Narzędzie pomaga w zrozumieniu funkcjonowania uczniów i planowaniu odpowiednich działań wspierających proces uczenia się.

Polecamy: Kalendarz 2026

REKLAMA

Obok narzędzi przesiewowych udostępniono też diagnostyczne

Dwa kolejne narzędzia udostępnione na portalu są skierowane do nauczycieli i specjalistów pracujących w jednostkach systemu oświaty. Nie są to już narzędzia przesiewowe, a diagnostyczne. Pierwsze z nich to Objawy-Kompetencje-Cechy (OKC) przeznaczone dla psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach systemu oświaty. Jest to narzędzie służące do całościowej oceny funkcjonowania emocjonalno-społecznego i temperamentu dzieci i młodzieży. Jak wskazano na portalu, Umożliwia identyfikację cech temperamentu, kompetencji osobowościowych oraz niepożądanych wzorców zachowań. Wyniki prezentowane są w formie raportów z opisem i wykresami, ułatwiając interpretację diagnostyczną. Ostatnie z udostępnionych narzędzi to Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych (KAPP). Ono również jest przeznaczone dla psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach systemu oświaty, a służy do kompleksowej analizy procesów poznawczych dzieci i młodzieży od 3. miesiąca życia do 25. roku życia. Twórcy portalu wskazują, że: Zawiera kwestionariusze, skale obserwacyjne i testy, które można dopasować do indywidualnych potrzeb osoby badanej. Narzędzie wspiera pracę specjalistów w diagnozowaniu i planowaniu wsparcia rozwoju w obszarze poznawczym.

Ze wszystkich omówionych narzędzi można korzystać bezpłatnie, jednak z zastrzeżeniem, że z tych z nich, które są przeznaczone wyłącznie dla specjalistów można korzystać dopiero o bezpłatnym założeniu na portalu konta.

Dalszy ciąg materiału pod wideo