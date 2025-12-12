REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Uwaga na kontrole KAS dla wynajmujących mieszkania. Pod lupą najem krótkoterminowy

Uwaga na kontrole KAS dla wynajmujących mieszkania. Pod lupą najem krótkoterminowy

12 grudnia 2025, 13:40
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Od stycznia 2025 roku Krajowa Administracja Skarbowa otrzyma szczegółowe informacje o wszystkich osobach osiągających dochody z wynajmu krótkoterminowego. Dzięki temu fiskus będzie mógł skuteczniej kontrolować rozliczenia podatkowe w tym sektorze. Jak zapowiedział wiceminister finansów, działania te są elementem nowej strategii kontroli podatkowej. 

Unijna Dyrektywa DAC7

Od 1 lipca 2024 roku w Polsce obowiązują przepisy dyrektywy unijnej DAC7, nakładające na platformy internetowe pośredniczące w wynajmie krótkoterminowym obowiązek przekazywania organom podatkowym szczegółowych danych użytkowników. Od 2023 roku platformy takie jak Airbnb czy Booking.com przesyłają już do innych krajów UE informacje o swoich użytkownikach, w tym imiona, nazwiska, numery PESEL oraz adresy zamieszkania.

Od stycznia 2023 roku wszystkie osoby prywatne świadczące usługi noclegowe za pośrednictwem platform takich jak Airbnb czy Booking.com są automatycznie rejestrowane w bazie danych organów podatkowych. Dzięki temu fiskus ma możliwość weryfikacji, czy podatnicy ci prawidłowo rozliczają dochody z tytułu wynajmu krótkoterminowego.

Czym jest dyrektywa DAC7?

Dyrektywa DAC7 to unijne rozporządzenie, które wprowadza nowe zasady dotyczące przekazywania informacji o transakcjach prowadzonych za pośrednictwem platform cyfrowych. Innymi słowy, platformy internetowe, takie jak marketplace'y, muszą teraz przekazywać więcej danych o swoich użytkownikach i transakcjach organom podatkowym. Celem DAC7 jest zwiększenie przejrzystości podatkowej w obszarze handlu elektronicznego oraz ograniczenie możliwości unikania podatków. Dzięki tym nowym przepisom, organy podatkowe będą miały łatwiejszy dostęp do informacji o dochodach uzyskiwanych z działalności prowadzonej za pośrednictwem platform cyfrowych.

KAS otrzyma pierwsze raporty już w 2025 roku

Jak poinformował wiceminister finansów Zbigniew Stawicki, Krajowa Administracja Skarbowa otrzyma pierwsze raporty od platform cyfrowych dotyczące wynajmu krótkoterminowego na początku 2025 roku. Zgodnie z przepisami wdrażającymi dyrektywę DAC7, dane za lata 2023 i 2024 zostaną przekazane w styczniu przyszłego roku.

Mimo podanych terminów, podatnicy świadczący usługi noclegowe nie powinni czuć się bezpieczni. Jak zaznaczył wiceminister finansów, wynajem krótkoterminowy jest jednym z priorytetowych obszarów kontroli prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową.

W jakich sytuacjach przeprowadzana jest kontrola?

Wiceminister finansów uspokaja wynajmujących, twierdząc, że nie każdy przypadek wynajmu mieszkania będzie skutkował kontrolą skarbową. Decyzja o kontroli zależy od oceny ryzyka, którą przeprowadza skarbówka. Jednak nie oznacza to, że wynajmujący mogą całkowicie zignorować swoje obowiązki podatkowe. Minister Stawicki podkreśla, że wynajem mieszkań jest jednym z obszarów, który jest regularnie sprawdzany przez organy podatkowe, nawet bez dodatkowych sygnałów.

Jak podkreślił wiceminister, sam fakt prowadzenia działalności w zakresie wynajmu krótkoterminowego nie jest automatycznym powodem do wszczęcia kontroli podatkowej. Decyzja o przeprowadzeniu kontroli podejmowana jest indywidualnie dla każdego podatnika, na podstawie wyników analizy ryzyka podatkowego.

