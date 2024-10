Co ze składkami ZUS? Ryczałtowe oskładkowanie to jedna z głównych przeszkód w prowadzeniu biznesu; lepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie kwestii opłacania składek do wyboru przedsiębiorcy

Ryczałtowe oskładkowanie to jedna z głównych przeszkód w prowadzeniu biznesu przez małe firmy, którego nierzadko skutkiem jest likwidacja miejsc pracy i poszerzanie szarej strefy. Lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie kwestii opłacania składek do wyboru przedsiębiorcy, czy chce on odkładać na emeryturę w ZUS (na ubezpieczenie społeczne, składka zdrowotna nadal byłaby obowiązkowa) czy prywatnie.

Niezbędne jest podjęcie prac, które naprawią prawo podatkowe, bo to aktualnie obowiązujące jest całkowicie niezrozumiałe i skomplikowane. Celem jest zmiana funkcjonowania państwa z represyjnego na wspierające podatników w rozwiązywaniu problemów. Przede wszystkim należy ukrócić bezprawie urzędnicze organów skarbówki. To postulaty Rady Przedsiębiorców i Rady Naukowej przy biurze Rzecznika MŚP.

Bez podwyżek podatków i możliwość odliczenia składki od podatku

Wśród ubiegłorocznych obietnic wyborczych zapowiadano w przyszłej kadencji parlamentu szczególny nacisk na poprawę kondycji krajowej gospodarki m.in. poprzez naprawę systemu podatkowego, mocno skomplikowanego Polskim Ładem. Wśród najważniejszych obietnic znalazły się: podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł; co najmniej 6-miesięczne vacatio legis dla zmian w prawie podatkowym; brak podwyżek podatków PIT, CIT i VAT do 2026 r.; dobrowolny ZUS; ryczałtowa składka zdrowotna i przywrócenie możliwości jej odliczania od podatku; a także ograniczenie czasu trwania kontroli mikro przedsiębiorców do 6 dni w skali roku.

Co zrobić ze składkami ZUS przedsiębiorców?

Proponowany jeden miesiąc urlopu od składek ZUS to ruch w dobrą stronę, ale to zdecydowanie za mało. W opinii Rady lepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie kwestii opłacania składek do wyboru przedsiębiorcy, czy chce on odkładać na emeryturę w ZUS (na ubezpieczenie społeczne, składka zdrowotna nadal byłaby obowiązkowa) czy prywatnie. Ryczałtowe oskładkowanie to jedna z głównych przeszkód w prowadzeniu biznesu przez małe firmy, którego nierzadko skutkiem jest likwidacja miejsc pracy i poszerzanie szarej strefy. Inną propozycją jest objęcie małych firm ubezpieczeniem w KRUS.

Z kolei zryczałtowana dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą powinna być składka zdrowotna. Należy również przywrócić możliwość jej odliczania od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, podobnie jak niezbędne jest przywrócenie możliwości rozliczania się kartą podatkową przez mikro przedsiębiorców. Do czasu dokonania postulowanych zmian, jak najszybciej powinny zostać zniesione ograniczenia czasowe i przychodowe w zakresie Małego ZUS Plus, co pozwoli małym firmom doczekać tych zmian bez likwidacji przedsiębiorstwa i popadnięcia w spiralę zadłużenia.

Najwyższe podatki płacą małe i średnie firmy

Przedsiębiorcom niełatwo jest prowadzić działalność w regulacyjnym chaosie jaki panuje dziś w prawie podatkowym. Trudno zrozumieć go nawet księgowym czy doradcom podatkowym. Przede wszystkim najważniejszą kwestią do naprawienia jest to, że najwyższe podatki w stosunku do skali prowadzonej działalności gospodarczej płacą firmy z sektora MŚP, a najniższe duże korporacje.

Należy więc przywrócić sprawiedliwość podatkową i uprościć cały system obliczania i poboru podatków dochodowych. Mikro przedsiębiorcy powinni móc korzystać z uproszczonych metod rozliczania z fiskusem.

W związku z powyższymi istnieje pilna potrzeba zmiany prawa podatkowego, by stało się wreszcie zrozumiałe i nieskomplikowane. Oprócz zmiany Ordynacji podatkowej, należy jak najszybciej opracować nową ustawę o podatku od nieruchomości, albo szerzej – o podatku majątkowym. Przemawia za tym liczba spraw i sporów podatników z fiskusem na tle podstawy i wymiaru tego opodatkowania.

Zwolnienie z VAT z wyższym limitem

Limit 200 000 zł wartości sprzedaży dla możliwości skorzystania z podmiotowego zwolnienia z VAT obowiązuje w Polsce już od 2017 r. W tym czasie skumulowana inflacja wyniosła ok. 30 proc. Stąd uzasadnione wydaje się podniesienie ww. limitu do 260 000 zł i ustanowienie reguły, że limit ten będzie podnoszony wraz ze wzrostem inflacji. Małe firmy, które przekroczą ten przychodowy próg zmuszone są ponosić wyższe koszty administracyjno-księgowe w związku z koniecznością rozliczania VAT-u. Równie zasadne jest objęcie niższą stawką VAT branży beauty i ustanowienie jednolitej, obniżonej stawki podatku od towarów i usług dla branży gastronomicznej.

Podsumowanie propozycji zmian w podatkach i ZUS

Do najważniejszych zmian podatkowych postulowanych przez przedsiębiorców należy kompleksowa naprawa systemu podatkowego. Trzeba powołać specjalny zespół, który monitorowałby zasadność i sprawiedliwość wprowadzanych i istniejących obowiązków podatkowych dla firm. Zmniejszeniu powinny ulec wysokie kary za nieumyślne naruszenie przepisów podatkowych, tak skomplikowanych i niejasnych. Z drugiej strony należałoby jednocześnie ukrócić bezprawie urzędnicze, realnie egzekwować odpowiedzialność urzędników skarbowych i urzędników ZUS za błędy, które doprowadzają firmy do upadłości albo znacznych szkód.