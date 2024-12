Na właścicieli garaży w budynku mieszkalnym będzie nałożony nowy obowiązek. W 2025 roku będą musieli złożyć deklarację IN-1. Bez dopełnienia tego obowiązku zapłacą w 2025 roku dziesięciokrotnie wyższy podatek od nieruchomości niż osoby, które taką deklarację złożą w terminie. Gminy podatek wymierzają szybko, dlatego najlepiej deklarację IN-1 złożyć zaraz a pierwszych dniach stycznia.

Rząd przygotował a Sejm uchwalił projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. Zmienione przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2025 r. Są one korzystne zwłaszcza dla posiadaczy garaży w budynkach wielorodzinnych. Będą oni płacili teraz podatek od nieruchomości dziesięciokrotnie niższy niż obecnie.

Jednak by tak się stało, część z nich - posiadaczy garaży z wyodrębnioną księgą wieczystą musi złożyć w skarbówce nową deklarację podatkową IN-1.

Ważne zmiany w podatku od nieruchomości: od 2025 dotyczą garaży i miejsc postojowych

Jeśli tego nie zrobią, do czasu dopełnienia tego obowiązku będą płacić podatek od garażu na starych zasadach, tzn. w 2025 r. wg maksymalnej stawki 11,48 zł za metr kwadratowy zamiast 1,19 zł za metr kwadratowy.

Urzędy gminy, które są organem podatkowym dla podatku od nieruchomości wystawiają nakazy zapłaty tego podatku już na początku roku, bo zgodnie z Ordynacją podatkową, gdy należny podatek nie przekracza za dany rok 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie do 15 marca. Dopiero gdy jest wyższy, rozłożony jest na 4 raty płatne: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Kto więc szybko nie złoży deklaracji IN-1, ten dostanie wymiar podatku "po staremu" i dopiero później będzie dokonywał korekty należności.

Zamieszanie z deklaracją IN-1: inaczej w projekcie, inaczej w uchwalonej ustawie. To w końcu: kto składa a kto nie musi

I bez tego zresztą z deklaracją IN-1 jest sporo zamieszania, zwłaszcza w kwestii kiedy trzeba ją złożyć oraz kto musi a kto nie.

Wszystko z powodu zmian w procesie legislacyjnym. W pierwszej wersji projektu nowelizacji obowiązek złożenia deklaracji IN-1 w celu objęcia niższą stawką podatku od nieruchomości nakładany był na wszystkich właścicieli miejsc postojowych w garażach w budynkach wielorodzinnych. I to w terminie do końca 2024. Ostatecznie jednak termin w 2024 roku jest nieaktualny, IN-1 składają kierowcy w 2025 r., a na dodatek nie wszyscy.

Tym, którzy mają miejsce postojowe przypisane do mieszkania bez wyodrębniania własności z księgą wieczystą gminy naliczą podatek od nieruchomości jak za cześć mieszkania - kuchni, przedpokoju czy łazienki, według metrażu i stawki 1,19 zł za metr kwadratowy.

W celu ujednolicenia opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych projekt a ostatecznie znowelizowana ustawa przewiduje również opodatkowanie garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych stawką stosowaną do budynków mieszkalnych.

Ostatecznie przepis, który wszedł w życie stanowi, że w związku z regulacją skutkującą opodatkowaniem od 1 stycznia 2025 r. stanowiącego lokal wyodrębniony prawnie garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym stawką stosowaną do opodatkowania budynków mieszkalnych osoby fizyczne będące w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy współwłaścicielami takiego lokalu, muszą złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (czyli właśnie IN-1), w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.

Zmiany w podatku od nieruchomości: kto musi złożyć nową deklarację IN-1 w 2025 roku

W myśl bowiem przepisów Ordynacji podatkowej, w przypadku ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie, nie wszczyna się formalnie postępowania podatkowego i nie doręcza stronie postanowienia o wszczęciu postępowania. Odnosi się to również do podatników podatku od nieruchomości.

Co do zasady więc w 2025 r. podatnicy tego podatku, którzy przed 1 stycznia 2025 r. złożyli informacje na podatek od nieruchomości, a nie nastąpiło w ich przypadku zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania, nie muszą ponownie składać w 2025 r. informacji IN-1.

W związku z wejściem w życie projektowanego przepisu, złożenie informacji umożliwi organom podatkowym pozyskanie informacji na temat wielkości powierzchni do opodatkowania według stawki stosowanej do opodatkowania budynków mieszkalnych, gdyż aktualnie powierzchnia ta jest wykazywana w powierzchni użytkowej budynków pozostałych w Informacji IN-1.

W razie niezłożenia informacji, organ podatkowy wyda decyzję na podstawie danych wynikających z informacji złożonej przed 31 grudnia 2024 roku, a więc dalej trzeba będzie płacić podatek, jak do zmiany przepisów, a więc jak od tzw. budynków pozostałych – według stawek obowiązujących w 2024 roku to 11,17 zł za metr kwadratowy podczas gdy od budynków lub ich części jest to 1,15 zł.

Do informacji składanej na podstawie art. 5 projektowanej ustawy będą stosowane ogólne zasady składania informacji IN-1 przewidziane w art. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące m. in. składania ich na formularzu wg ustalonego wzoru.

Wspomniana nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzi rozszerzenie stosowania opodatkowania według stawki określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych.

W obecnym stanie prawnym garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych, będące wyodrębnionymi lokalami w takich budynkach, opodatkowane są stawką od budynków pozostałych.

Właściciele miejsc postojowych w takich garażach (tj. mający udział w lokalu użytkowym, jakim jest hala garażowa) opłacają wyższy podatek niż osoby mające prawo do korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej w budynku mieszkalnym, stanowiącej element nieruchomości wspólnej, gdzie sposób określenia korzystania z poszczególnych miejsc następuje w ramach podziału współwłasności, a do opodatkowania stosowana jest stawka od budynków mieszkalnych.