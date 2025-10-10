REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy

Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 października 2025, 12:02
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Nowe świadczenie: 900 lub 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Nawrocki podpisał ustawę. Tysiące Polaków dostaną do 1800 zł miesięcznie na mieszkanie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Podpis prezydenta Karola Nawrockiego pod nowym dokumentem wywołał ogromne zainteresowanie i falę komentarzy. Dla tysięcy osób oznacza on znacznie więcej niż zwykłą zmianę przepisów, to realne wsparcie finansowe, które ma odciążyć domowe budżety i poprawić codzienne warunki życia. Nowe rozwiązanie wpisuje się w szerszy plan wzmocnienia jednej z grup zawodowych, która od dawna domagała się stabilności i lepszych warunków socjalnych.

rozwiń >

W ostatnich latach koszty zakupu i utrzymania mieszkania znacząco wzrosły. Zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Wysokie raty, drożejący najem oraz rosnące ceny energii sprawiają, że wielu Polaków ma trudności z samodzielnym utrzymaniem lokum, zwłaszcza w dużych miastach. W takich warunkach coraz większego znaczenia nabiera pomoc państwa. Tym razem trafi ona do jednej z grup zawodowych, które od dawna sygnalizowały potrzebę realnego wsparcia.

REKLAMA

REKLAMA

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o świadczeniu mieszkaniowym

8 października 2025 r. prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy służb mundurowych. Ustawa wprowadza nowe świadczenie mieszkaniowe, które zastąpi dotychczasowe prawo do lokalu służbowego.

Celem reformy jest poprawa warunków bytowych funkcjonariuszy, zwiększenie atrakcyjności służby publicznej i zatrzymanie odpływu kadr z Policji, Straży Granicznej, PSP czy ABW. Wysokość świadczenia ustalono w przedziale od 900 do 1800 zł miesięcznie, w zależności od miejsca pełnienia służby i kosztów życia w danym regionie.

To jedno z narzędzi do zasypywania dziury etatowej, którą odziedziczyliśmy po poprzednikach. Realizujemy obietnice rządu, wspieramy tych, którzy codziennie dbają o nasze bezpieczeństwo. Intensywnie pracujemy, by służba w mundurze była prestiżowa i atrakcyjna finansowo – powiedział minister Marcin Kierwiński, cytowany w komunikacie MSWiA.

REKLAMA

Warto podkreślić, że przyjęcie ustawy to efekt współpracy rządu z prezydentem, którzy w tej sprawie mówili jednym głosem. Obie strony podkreślały znaczenie stabilnych warunków socjalnych dla funkcjonariuszy i konieczność wzmocnienia prestiżu służb mundurowych w obliczu rosnących wyzwań bezpieczeństwa.

Również rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zaznaczył, że podpis pod ustawą to wyraz troski o stabilność kadr w kluczowym dla bezpieczeństwa państwa sektorze.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W obecnej sytuacji geopolitycznej nie stać nas na dalsze zaniedbania w zakresie służb mundurowych – dodał.

Kogo obejmuje nowe świadczenie mieszkaniowe dla służb mundurowych?

Nowe przepisy obejmują funkcjonariuszy następujących formacji:

  • Policja
  • Straż Graniczna
  • Państwowa Straż Pożarna
  • Służba Ochrony Państwa (SOP)
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)
  • Agencja Wywiadu (AW)
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW)
  • Służba Wywiadu Wojskowego (SWW)

Świadczenie obejmie zarówno funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej, jak i tych z wieloletnim stażem. To pierwsze rozwiązanie od lat, które w sposób kompleksowy ujednolica zasady wsparcia mieszkaniowego w całym resorcie spraw wewnętrznych i służbach specjalnych.

Ile wyniesie dodatek mieszkaniowy w 2025 roku

Dodatek mieszkaniowy będzie uzależniony od lokalizacji jednostki, w której pełniona jest służba. Resort określi trzy poziomy wsparcia:

  • 900 zł miesięcznie – w regionach o niższych kosztach utrzymania,
  • 1200–1500 zł – w średnich miastach,
  • do 1800 zł – w największych aglomeracjach, np. Warszawie, Gdańsku, Krakowie czy Wrocławiu.

Świadczenie jest wolne od podatku i w całości trafia do funkcjonariusza. Pieniądze można przeznaczyć zarówno na wynajem mieszkania, jak i na spłatę kredytu hipotecznego.

Zamiast lokalu służbowego – elastyczny dodatek

Dotychczasowe przepisy gwarantowały prawo do lokalu służbowego, jednak w praktyce brakowało wolnych mieszkań w rejonach o dużym zapotrzebowaniu. Nowe rozwiązanie zastępuje ten obowiązek świadczeniem pieniężnym, które daje funkcjonariuszowi swobodę wyboru miejsca zakwaterowania.

Podobne systemy od lat funkcjonują w innych krajach europejskich, np. w Niemczech, Francji czy Czechach, gdzie dopłaty mieszkaniowe stanowią część standardowego pakietu socjalnego służb mundurowych.

Jak działa nowe świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy?

Ustawa z 12 września 2025 r. nie likwiduje całkowicie prawa do lokalu służbowego, lecz wprowadza elastyczny system zakwaterowania, w którym funkcjonariusz może wybrać jedną z czterech form wsparcia: lokal mieszkalny, kwaterę tymczasową, miejsce w internacie lub świadczenie mieszkaniowe.

Co istotne, osoby, które wcześniej skorzystały z pomocy mieszkaniowej, będą zobowiązane do zwrotu połowy otrzymanych środków, niezależnie od daty wniosku. Ustawa przewiduje także tzw. „dojazdówkę” – zwrot kosztów dojazdu do jednostki (do 220 zł miesięcznie), ale tylko wtedy, gdy świadczenie obliczane jest na podstawie miejsca zamieszkania.

W przypadku wyboru lokalizacji służby jako podstawy obliczeń, dodatek dojazdowy nie przysługuje. Warto również zaznaczyć, że właściciele lub współwłaściciele mieszkań nie będą mogli skorzystać z żadnej formy zakwaterowania przewidzianej w ustawie.

Kiedy i jak można wnioskować o świadczenie?

Zgodnie z komunikatem MSWiA, ustawa wejdzie w życie 30 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw. Przepisy mają obowiązywać z mocą od 1 lipca 2025 r., co oznacza, że pierwsze wypłaty mogą nastąpić na przełomie października i listopada 2025 r. z wyrównaniem od lipca.

W najbliższych tygodniach ma zostać opublikowane rozporządzenie wykonawcze, które określi wzór wniosku o świadczenie, wymagane dokumenty (np. umowa najmu, harmonogram spłaty kredytu), oraz szczegółowe kryteria ustalania wysokości dodatku. Resort zapowiada, że dokument ukaże się jeszcze w IV kwartale 2025 r.

Kto wypłaci świadczenie?

Na ten moment nie wskazano jednoznacznie organu wypłacającego świadczenie. Z komunikatów MSWiA wynika jednak, że dodatek będzie realizowany wewnątrz resortu, podobnie jak inne świadczenia socjalne funkcjonariuszy. W przypadku służb specjalnych i wojskowych (SWW, SKW) zasady wypłat może określić odrębnie Ministerstwo Obrony Narodowej. Nie przewiduje się, by wypłaty prowadził ZUS. Szczegóły zostaną określone w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.

Co zyskują funkcjonariusze?

Zakres

Opis

Wysokość dodatku

od 900 zł do 1800 zł miesięcznie

Cel

wynajem lub spłata kredytu mieszkaniowego

Opodatkowanie

świadczenie wolne od podatku

Kto otrzyma

funkcjonariusze Policji, SG, PSP, SOP, ABW, AW, SKW, SWW

Organ wypłacający

resort MSWiA / MON – do potwierdzenia w rozporządzeniu

Wejście w życie

30 dni po publikacji w Dz.U., z mocą od 1 lipca 2025 r.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy świadczenie przysługuje emerytom resortowym?

Nie. Nowy dodatek dotyczy wyłącznie czynnych funkcjonariuszy.

Czy można pobierać inne dodatki jednocześnie?

Tak, świadczenie mieszkaniowe nie wyklucza innych form pomocy socjalnej.

Czy trzeba rozliczać świadczenie w PIT?

Nie, świadczenie to będzie zwolnione z podatku dochodowego.

Od kiedy można składać wnioski?

Po publikacji rozporządzenia MSWiA, planowanej na IV kwartał 2025 r.

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby.

Powiązane
Komu przysługuje zasiłek stały 2025? Ile wynosi i jak go dostać z MOPS
Komu przysługuje zasiłek stały 2025? Ile wynosi i jak go dostać z MOPS
Nikt o tym nie mówi, a ZUS wypłaca 654 zł miesięcznie. Zobacz, kto może dostać te pieniądze (2025)
Nikt o tym nie mówi, a ZUS wypłaca 654 zł miesięcznie. Zobacz, kto może dostać te pieniądze (2025)
MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
MOPS 2025 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Chcesz sprzedać złoto, monety lub dzieła sztuki w spadku? Skarbówka właśnie wyjaśniła, kiedy nie zapłacisz podatku
10 paź 2025

Sprzedaż odziedziczonego majątku – zwłaszcza, jeśli chodzi o złote monety, sztabki, obrazy czy inne dzieła sztuki – od lat wywołuje gorące spory z fiskusem. Czy taka transakcja jest zwykłym rozporządzaniem prywatnym majątkiem, czy już działalnością gospodarczą? Czy trzeba płacić VAT i PIT, czy też można sprzedać wszystko bez podatku?
ZUS przypomina: 300 plus tylko do końca listopada. Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną z programu „Dobry Start”
10 paź 2025

Do 30 listopada rodzice i opiekunowie mają czas na złożenie wniosku o świadczenie z programu „Dobry Start”, czyli tzw. 300 plus. Po tym terminie pieniądze na wyprawkę szkolną będą przysługiwać jedynie w wyjątkowych przypadkach – gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Komu dokładnie przysługuje wsparcie i jak złożyć wniosek online?
Ważne zmiany dla osób, które się rozwodzą. Na dopełnienie formalności jest teraz rok. Później traci się do tego prawo
10 paź 2025

Rozwód to sprawa, która wiąże się nie tylko z silnymi emocjami, ale również z koniecznością dopełnienia szeregu obowiązków formalnych. Choć zostały one określone w obowiązujących przepisach, to nie zawsze wywiązanie się z nich jest proste.
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
10 paź 2025

Podpis prezydenta Karola Nawrockiego pod nowym dokumentem wywołał ogromne zainteresowanie i falę komentarzy. Dla tysięcy osób oznacza on znacznie więcej niż zwykłą zmianę przepisów, to realne wsparcie finansowe, które ma odciążyć domowe budżety i poprawić codzienne warunki życia. Nowe rozwiązanie wpisuje się w szerszy plan wzmocnienia jednej z grup zawodowych, która od dawna domagała się stabilności i lepszych warunków socjalnych.

REKLAMA

Układ podmiotowy w RB-Z (stan prawny na 1 października 2025 r.)
10 paź 2025

Dnia 10 października 2025 r. mija termin przekazania przez samorządowe jednostki budżetowe sprawozdań z operacji finansowych za III kwartał 2025 r. do jednostki samorządu terytorialnego, do których należy m.in. sprawozdanie Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. W artykule omówiono podstawowe zasady, jakie należy stosować, aby prawidłowo wypełnić przedmiotowe sprawozdanie.
„Na pani koncie są bitcoiny warte 150 tysięcy” – tak zaczyna się oszustwo, które kończy się utratą całego dorobku życia
10 paź 2025

Telefon od „urzędnika”, eleganckie dokumenty, groźby więzienia i wizja ogromnej wygranej – to elementy perfidnego scenariusza, który oszuści nazywają „pig butchering”. Ofiarą może stać się każdy, a stawką są wszystkie oszczędności życia.
Od 752 zł do 4134 zł bez względu na dochód do końca 2025 r. tylko dla osób z co najmniej 78 punktami. Jak uzyskać? Tylko 3 miesiące na złożenie wniosku do ZUS
10 paź 2025

ZUS w komunikacie przypomniał zasady przyznawania i uzyskiwania świadczenia wspierającego w 2025 roku. W bieżącym roku prawo do tego świadczenia mają pełnoletnie osoby mieszkające legalnie w Polsce, którym wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności przyznał w decyzji przynajmniej 78 punktów. Miesięczna wysokość świadczenia wspierającego zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia i wynosi aktualnie od 752 zł do 4134 zł.
Komu przysługuje zasiłek stały 2025? Ile wynosi i jak go dostać z MOPS
10 paź 2025

Setki tysięcy Polaków mogą co miesiąc otrzymywać nawet 1229 zł zasiłku stałego z MOPS, ale wielu nie zdaje sobie sprawy, że spełnia warunki. Wiek emerytalny, niepełnosprawność lub choroba, to może wystarczyć, by dostać regularne wsparcie finansowe. W 2025 roku podniesiono progi dochodowe, dzięki czemu świadczenie stało się dostępne dla większej liczby osób. Sprawdź, komu przysługuje i jak złożyć wniosek krok po kroku.

REKLAMA

Wdowy po działaczach opozycji antykomunistycznej z dodatkowymi pieniędzmi [PROJEKT]
10 paź 2025

Dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny to ważne świadczenia przysługujące wdowom po kombatantach. Posłowie chcą, by z tych uprawnień mogły korzystać też wdowy po działaczach opozycji antykomunistycznej.

Stałe orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 r. Kto dostanie orzeczenie bezterminowe i jakie są nowe zasady?
10 paź 2025

Czekasz na bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności? Przepisy mają się zmienić, aby ulżyć w biurokracji osobom ze schorzeniami trwałymi i nieodwracalnymi. Kto w 2026 r. ma szansę pożegnać się z ponownymi wizytami na komisjach? Jakie kryterium jest kluczowe i co z orzeczeniami wydanymi przed nowelizacją? Zapoznaj się z planowanymi zmianami w systemie orzekania.

REKLAMA