Nawrocki podpisał ustawę. Tysiące Polaków dostaną do 1800 zł miesięcznie na mieszkanie

Podpis prezydenta Karola Nawrockiego pod nowym dokumentem wywołał ogromne zainteresowanie i falę komentarzy. Dla tysięcy osób oznacza on znacznie więcej niż zwykłą zmianę przepisów, to realne wsparcie finansowe, które ma odciążyć domowe budżety i poprawić codzienne warunki życia. Nowe rozwiązanie wpisuje się w szerszy plan wzmocnienia jednej z grup zawodowych, która od dawna domagała się stabilności i lepszych warunków socjalnych.

W ostatnich latach koszty zakupu i utrzymania mieszkania znacząco wzrosły. Zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Wysokie raty, drożejący najem oraz rosnące ceny energii sprawiają, że wielu Polaków ma trudności z samodzielnym utrzymaniem lokum, zwłaszcza w dużych miastach. W takich warunkach coraz większego znaczenia nabiera pomoc państwa. Tym razem trafi ona do jednej z grup zawodowych, które od dawna sygnalizowały potrzebę realnego wsparcia.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o świadczeniu mieszkaniowym

8 października 2025 r. prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy służb mundurowych. Ustawa wprowadza nowe świadczenie mieszkaniowe, które zastąpi dotychczasowe prawo do lokalu służbowego.

Celem reformy jest poprawa warunków bytowych funkcjonariuszy, zwiększenie atrakcyjności służby publicznej i zatrzymanie odpływu kadr z Policji, Straży Granicznej, PSP czy ABW. Wysokość świadczenia ustalono w przedziale od 900 do 1800 zł miesięcznie, w zależności od miejsca pełnienia służby i kosztów życia w danym regionie.

To jedno z narzędzi do zasypywania dziury etatowej, którą odziedziczyliśmy po poprzednikach. Realizujemy obietnice rządu, wspieramy tych, którzy codziennie dbają o nasze bezpieczeństwo. Intensywnie pracujemy, by służba w mundurze była prestiżowa i atrakcyjna finansowo – powiedział minister Marcin Kierwiński, cytowany w komunikacie MSWiA. REKLAMA

Warto podkreślić, że przyjęcie ustawy to efekt współpracy rządu z prezydentem, którzy w tej sprawie mówili jednym głosem. Obie strony podkreślały znaczenie stabilnych warunków socjalnych dla funkcjonariuszy i konieczność wzmocnienia prestiżu służb mundurowych w obliczu rosnących wyzwań bezpieczeństwa.

Również rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zaznaczył, że podpis pod ustawą to wyraz troski o stabilność kadr w kluczowym dla bezpieczeństwa państwa sektorze.

W obecnej sytuacji geopolitycznej nie stać nas na dalsze zaniedbania w zakresie służb mundurowych – dodał.

Kogo obejmuje nowe świadczenie mieszkaniowe dla służb mundurowych?

Nowe przepisy obejmują funkcjonariuszy następujących formacji:

Policja

Straż Graniczna

Państwowa Straż Pożarna

Służba Ochrony Państwa (SOP)

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)

Agencja Wywiadu (AW)

Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW)

Służba Wywiadu Wojskowego (SWW)

Świadczenie obejmie zarówno funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej, jak i tych z wieloletnim stażem. To pierwsze rozwiązanie od lat, które w sposób kompleksowy ujednolica zasady wsparcia mieszkaniowego w całym resorcie spraw wewnętrznych i służbach specjalnych.

Dodatek mieszkaniowy będzie uzależniony od lokalizacji jednostki, w której pełniona jest służba. Resort określi trzy poziomy wsparcia:

900 zł miesięcznie – w regionach o niższych kosztach utrzymania,

miesięcznie – w regionach o niższych kosztach utrzymania, 1200–1500 zł – w średnich miastach,

– w średnich miastach, do 1800 zł – w największych aglomeracjach, np. Warszawie, Gdańsku, Krakowie czy Wrocławiu.

Świadczenie jest wolne od podatku i w całości trafia do funkcjonariusza. Pieniądze można przeznaczyć zarówno na wynajem mieszkania, jak i na spłatę kredytu hipotecznego.

Dotychczasowe przepisy gwarantowały prawo do lokalu służbowego, jednak w praktyce brakowało wolnych mieszkań w rejonach o dużym zapotrzebowaniu. Nowe rozwiązanie zastępuje ten obowiązek świadczeniem pieniężnym, które daje funkcjonariuszowi swobodę wyboru miejsca zakwaterowania.

Podobne systemy od lat funkcjonują w innych krajach europejskich, np. w Niemczech, Francji czy Czechach, gdzie dopłaty mieszkaniowe stanowią część standardowego pakietu socjalnego służb mundurowych.

Jak działa nowe świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy?

Ustawa z 12 września 2025 r. nie likwiduje całkowicie prawa do lokalu służbowego, lecz wprowadza elastyczny system zakwaterowania, w którym funkcjonariusz może wybrać jedną z czterech form wsparcia: lokal mieszkalny, kwaterę tymczasową, miejsce w internacie lub świadczenie mieszkaniowe.

Co istotne, osoby, które wcześniej skorzystały z pomocy mieszkaniowej, będą zobowiązane do zwrotu połowy otrzymanych środków, niezależnie od daty wniosku. Ustawa przewiduje także tzw. „dojazdówkę” – zwrot kosztów dojazdu do jednostki (do 220 zł miesięcznie), ale tylko wtedy, gdy świadczenie obliczane jest na podstawie miejsca zamieszkania.

W przypadku wyboru lokalizacji służby jako podstawy obliczeń, dodatek dojazdowy nie przysługuje. Warto również zaznaczyć, że właściciele lub współwłaściciele mieszkań nie będą mogli skorzystać z żadnej formy zakwaterowania przewidzianej w ustawie.

Kiedy i jak można wnioskować o świadczenie?

Zgodnie z komunikatem MSWiA, ustawa wejdzie w życie 30 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw. Przepisy mają obowiązywać z mocą od 1 lipca 2025 r., co oznacza, że pierwsze wypłaty mogą nastąpić na przełomie października i listopada 2025 r. z wyrównaniem od lipca.

W najbliższych tygodniach ma zostać opublikowane rozporządzenie wykonawcze, które określi wzór wniosku o świadczenie, wymagane dokumenty (np. umowa najmu, harmonogram spłaty kredytu), oraz szczegółowe kryteria ustalania wysokości dodatku. Resort zapowiada, że dokument ukaże się jeszcze w IV kwartale 2025 r.

Kto wypłaci świadczenie?

Na ten moment nie wskazano jednoznacznie organu wypłacającego świadczenie. Z komunikatów MSWiA wynika jednak, że dodatek będzie realizowany wewnątrz resortu, podobnie jak inne świadczenia socjalne funkcjonariuszy. W przypadku służb specjalnych i wojskowych (SWW, SKW) zasady wypłat może określić odrębnie Ministerstwo Obrony Narodowej. Nie przewiduje się, by wypłaty prowadził ZUS. Szczegóły zostaną określone w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.

Co zyskują funkcjonariusze?

Zakres Opis Wysokość dodatku od 900 zł do 1800 zł miesięcznie Cel wynajem lub spłata kredytu mieszkaniowego Opodatkowanie świadczenie wolne od podatku Kto otrzyma funkcjonariusze Policji, SG, PSP, SOP, ABW, AW, SKW, SWW Organ wypłacający resort MSWiA / MON – do potwierdzenia w rozporządzeniu Wejście w życie 30 dni po publikacji w Dz.U., z mocą od 1 lipca 2025 r.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy świadczenie przysługuje emerytom resortowym?

Nie. Nowy dodatek dotyczy wyłącznie czynnych funkcjonariuszy.

Czy można pobierać inne dodatki jednocześnie?

Tak, świadczenie mieszkaniowe nie wyklucza innych form pomocy socjalnej.

Czy trzeba rozliczać świadczenie w PIT?

Nie, świadczenie to będzie zwolnione z podatku dochodowego.

Od kiedy można składać wnioski?

Po publikacji rozporządzenia MSWiA, planowanej na IV kwartał 2025 r.

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby.