REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Rozwody » Sprawa rozwodowa » Rozwody po nowemu - bez sądu i na oświadczenie małżonków! Poważne zmiany

Rozwody po nowemu - bez sądu i na oświadczenie małżonków! Poważne zmiany

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 października 2025, 17:22
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
rozwód, małżeństwo, sprawy sądowe, urząd stanu cywilnego, zmiany prawa
Rozwody po nowemu - bez sądu i na oświadczenie małżonków! Poważne zmiany
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w ciągu ostatnich sześciu lat orzeczono w Polsce ok. 357 tys. rozwodów, w tym aż 286 tys. bez orzekania o winie. To znaczy, że ok. 80% rozwodów w Polsce w tym czasie było orzekanych bez stwierdzania winy którekolwiek z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego. W praktyce takie sprawy, gdzie obydwie strony są dogadane i nie angażują się w długotrwały proces, gdyż nie chcąc wykazywać winy któregokolwiek z małżonków, mogą być załatwione już na jednej rozprawie.

rozwiń >

Zaangażowanie sądów w sprawy rozwodowe

Powyższe dane oznaczają, że sędziowie orzekający rozwody bez orzekania o winie, mogliby zostać uwolnieni od ciężaru rozpatrywania takich spraw, w liczbie niemal 50 tys. rocznie. W tym czasie mogliby zajmować się innymi sprawami. Takie między innymi założenie przyjęło Ministerstwo Sprawiedliwości, przyglądając się możliwości zrewolucjonizowania rozwodów.

REKLAMA

REKLAMA

Kalendarz INFOR na 2026 rok

Rozwód aktualnie

W obecnych przepisach rozwód jest możliwy tylko na drodze postępowania sądowego. Małżonek żądający rozwodu musi przygotować pozew o rozwód i oznaczyć w nim jako pozwanego drugiego współmałżonka. Konieczne jest również wykazanie dowodami tego, że doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Nie ma natomiast obowiązku domagania się orzekania o winie, i takie właśnie sprawy stanowiły gros postępowań o rozwód. Oczywiście po złożeniu pozwu trzeba czekać na termin rozprawy, a i w samym pozwie jest ryzyko popełnienia błędów formalnych, które trzeba będzie uzupełnić, co również może opóźnić rozpoznanie sprawy. Trzeba brać pod uwagę także koszty – tylko opłata sądowa od pozwu za rozwód wynosi obecnie 600 zł, jeżeli nie zawiera innych wniosków.

Ważne

Przykładowe opłaty od dodatkowych wniosków, które mogą być zawarte w pozwie o rozwód:

  • Wniosek o zgodny podział majątku – opłata sądowa 300 zł;
  • Wniosek o sporny podział majątku – opłata sądowa 1000 zł;
  • Wniosek o zabezpieczenie – opłata sądowa 100 zł.

Natomiast po wydaniu wyroku też są możliwe kolejne opłaty związane z uzyskaniem odpisu orzeczenia:

  • Wniosek o pisemne uzasadnienie całości wyroku – opłata 100 zł;
  • Opłata za wydanie odpisu wyroku – opłata 20 zł.

Rozwód po zmianach w przyszłości według Ministerstwa Sprawiedliwości

Trwają prace nad ustawą upraszczającą rozwody w Polsce. Przede wszystkim w założeniach ustawowych jest dokonywanie rozwodu bez konieczności składania pozwu do sądu i w ogóle bez angażowania sądownictwa. Dotyczyłoby to właśnie tych spraw, gdzie strony nie chcą orzekania o winie, nie składają dodatkowych wniosków, a chodzi im wyłącznie o uzyskanie rozwodu bez orzekania o winie.

Rozwód przy spełnieniu takich warunków miałby się odbywać w urzędzie stanu cywilnego. Podstawą do orzeczenia rozwodu byłyby zgodne oświadczenia współmałżonków o tym, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Nie byłoby potrzeby przedkładania jakichkolwiek dowodów, które miałyby to wykazywać. Postępowanie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w sprawie rozwodu ma się kończyć umieszczeniem w aktach stanu cywilnego, w akcie małżeństwa, wzmianki o rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód. Byłoby to równoważne z orzeczeniem rozwodu przez sąd.

REKLAMA

Dodatkowe wymogi prawne dla rozwodu przed urzędem stanu cywilnego

Nowe zasady rozwodów mają dotyczyć wyłącznie tych małżeństw, gdzie małżonkowie posiadają polskie obywatelstwo, lub zamieszkują stale na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W związku ze skomplikowaną materią regulowania opieki oraz kontaktów z dziećmi w przypadku rozwodzących się małżeństw posiadających dzieci, nowe zasady rozwodów nie będą dostępne dla rozwodzących się posiadających dzieci. Będzie wprowadzony także wymóg karencji czasowej, to jest nowe rozwiązanie ma nie być dostępne dla małżeństw, których staż małżeński wynosi jedynie rok. Przewidywana jest także możliwość dokonania rozwodu na takich zasadach, to jest bez udziału sądu, dla par posiadających polskie obywatelstwo, ale zamieszkujących za granicą. Wówczas rozwód miałby być przeprowadzany nie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, ale przed właściwym konsulem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uprawnienia rodziców w pracy - poradnik

Wątpliwości prawne co do rozwodów po nowemu

W proponowanym przez Ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka nowym modelu rozwodowym można dostrzec pewne wątpliwości natury prawnej, na które być może gotowy, ostateczny projekt zmian, będzie znajdował odpowiedzi. Trzeba bowiem zauważyć, że w przypadku, gdyby rozwód był stwierdzany przez kierownika urzędu stanu cywilnego (USC) na podstawie oświadczeń stron, rodzi to pytanie o możliwości działania kierownika USC w takiej sprawie. Istotne jest bowiem, czy byłby on uprawniony do działania w tego rodzaju sprawie na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), czy też byłby to szczególny tryb postępowania w przypadku rozwodów, gdzie KPA nie stosowałoby się, lub stosowało w ograniczonym zakresie. Gdyby bowiem zastosowanie miał mieć KPA, to pozostaje kwestia tego, że prowadzący takie postępowanie kierownik USC mógłby prowadzić pełne postępowanie dowodowe, a więc i weryfikować prawdziwość złożonych oświadczeń. KPA przewiduje także możliwość przeprowadzenia rozprawy administracyjnej przez dany organ administracji, celem rozwiania wątpliwości. Bardzo istotna jest także kwestia, w jakim trybie stwierdzany byłby rozwód przez kierownika USC – jeżeli w drodze decyzji wydawanej na podstawie KPA, to przecież trzeba pamiętać, że zgodnie z ogólnymi zasadami stronom przysługiwałaby możliwość odwołania od niej do organu II instancji, a następnie do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, oraz kolejno skarga kasacyjna NSA. Postępowanie rozwodowe w teorii mogłoby się więc nawet bardziej skomplikować, ze względu na administracyjny i sądowo-administracyjny tok instancji.

Co jeżeli kierownik USC byłby związany oświadczeniami małżonków i nie mógł ich weryfikować lub podważać?

Jeżeli zaś zmiana ustawowa przewidywałaby jakiś szczególny tryb dla rozstrzygnięcia przez kierownika USC o rozwodzie, to pozostaje otwarte pytanie, co w sytuacji gdyby złożone oświadczenia małżonków o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego okazały się nieprawdziwe, oraz czy w ogóle kierownik USC miałby możliwości ich weryfikacji w jakimkolwiek zakresie. Innym rozwiązaniem jest związanie kierownika USC treścią oświadczeń, które stanowiłyby wymóg formalny dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku o rozwód, ale nie podlegały już żadnej weryfikacji, natomiast mogłyby być składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wtedy jednak wątpliwości mogłoby budzić stosunkowo proste rozwiązanie małżeństwa cywilnego, bowiem wymagałoby tylko złożenia określonych oświadczeń do kierownika USC, które załatwiałyby sprawę, zaś bez postępowania dowodowego, weryfikacja ich prawdziwości nawet pod rygorem odpowiedzialności karnej, pozostawałaby fikcją.

Jaka perspektywa dla terminu wprowadzenia zmian?

Trzeba pamiętać, że chociaż prace trwają od jakiegoś czasu, to nie jest jeszcze znany dokładny ich terminarz. Nadto przeszkodą dla przeprowadzenia takiej poważnej zmiany może być ewentualne weto prezydenckie, bowiem tego rodzaju zmiany musiałyby być wprowadzone w formie ustawy zmieniającej obecne przepisy. Materia regulacji jest zaś wrażliwa, a zamierzone zmiany prowadziłyby do zdecydowanie łatwiejszego i szybszego uzyskania rozwodu, gdzie Prezydent o konserwatywnych poglądach na sprawy rodzinne, mógłby mieć uzasadnione opory dla podpisania tego rodzaju ustawy, powołując się choćby na konstytucyjną zasadę ochrony małżeństwa. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania sądu i pełnego postępowania dowodowego w tym zakresie może być bowiem różnie oceniane przez konstytucjonalistów pod względem zgodności z Konstytucją RP, co może budzić dodatkowe wątpliwości dla powodzenia projektu.

Powiązane
W 2026 r. trzynasta pensja dla każdego etatowego pracownika na minimalnej płacy – otrzymaj nawet 5.379,20 zł więcej w skali roku
W 2026 r. trzynasta pensja dla każdego etatowego pracownika na minimalnej płacy – otrzymaj nawet 5.379,20 zł więcej w skali roku
Bez tego papierka zapomnij o odszkodowaniu w razie pożaru
Bez tego papierka zapomnij o odszkodowaniu w razie pożaru
Dajesz pieniądze dzieciom? Musisz zachować te warunki, aby fiskus się nie przyczepił - karna stawka to nawet 20% darowizny
Dajesz pieniądze dzieciom? Musisz zachować te warunki, aby fiskus się nie przyczepił - karna stawka to nawet 20% darowizny
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Seniorzy ratują budżety gospodarstw domowych. Zaskakujące dane z GUS: osoby starsze rzadziej mają długi i lepiej zarządzają finansami
15 paź 2025

Choć często mówi się o niskich emeryturach i trudnej sytuacji osób starszych, najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują zupełnie inny obraz: to właśnie seniorzy ratują dziś budżety gospodarstw domowych. Aż 87,4 proc. z nich nie ma żadnych długów, wydatki planują rozważnie, a z rachunkami radzą sobie lepiej niż młodsze pokolenia. Ich finansowa odpowiedzialność i życiowe doświadczenie sprawiają, że w wielu rodzinach to właśnie oni stanowią niewidzialny filar stabilności.
Rewolucja w L4 i orzecznictwie ZUS. Co czeka pracowników i lekarzy od 2026 roku?
15 paź 2025

Od 2026 roku mają wejść w życie daleko idące zmiany dotyczące zarówno zasad wystawiania i kontrolowania zwolnień lekarskich, jak i funkcjonowania lekarzy orzeczników ZUS. Rząd przyjął projekt ustawy, który, może całkowicie zmienić dotychczasowe zasady dotyczące niezdolności do pracy m.in. możliwość pracy podczas zwolnienia lekarskiego w określonych przypadkach, wprowadzenie maksymalnych terminów na wydanie orzeczenia oraz większy nadzór nad jakością opinii lekarskich.
Nie będzie ustawy o związkach partnerskich. PSL i Lewica ogłaszają nowy projekt dotyczący związków nieformalnych [15.10.2025]
15 paź 2025

W środę, 15 października 2025 r., miało odbyć się pierwsze czytanie projektów ustaw o związkach partnerskich złożonych przez Lewicę. Tymczasem wiceprezes PSL Urszula Pasławska ogłosiła, że takich ustaw nie będzie. Koalicja rządowa zapowiada jednak nowy projekt – ustawę regulującą i chroniącą związki nieformalne.
300+ dla każdego ucznia do 24 roku życia. Wnioski tylko do 30 listopada
15 paź 2025

Rodzicu, nie przegap terminu! Tylko do końca listopada można ubiegać się o 300 zł na wyprawkę szkolną dla ucznia. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje niezależnie od dochodu, ale aby je otrzymać, trzeba zdążyć ze złożeniem wniosku. ZUS przypomina – po 30 listopada nie będzie już takiej możliwości.

REKLAMA

Do 30.000,00 zł kary grozi pracodawcy w 2026 r. za zawarcie umowy zlecenia z własnym pracownikiem. Sprawdź, w jakich sytuacjach
15 paź 2025

Co dalej z umowami zlecenia? Od wielu miesięcy mówi się o konieczności wprowadzenia w odniesieniu do nich konkretnych zmian. Jak na razie jednak regulacje się nie zmieniły i w najbliższym czasie raczej się nie zmienią.
Seniorze, w 2026 roku sprawdź swój PIT za 2025. Czeka na Ciebie zwrot do 400 zł
15 paź 2025

Okazuje się, że nawet setki tysięcy seniorów będą mogły otrzymać w 2026 roku dodatkowe pieniądze. Środki te może nie są oszałamiające w porównaniu do niektórych innych świadczeń, ale zawsze to dodatkowy i być może niespodziewany zastrzyk gotówki – można bowiem dostać nawet kilkaset złotych.
Podatek od małpek na ratunek dzieciom? Rewolucyjna zmiana w walce z przemocą domową
15 paź 2025

Ministerstwo Zdrowia planuje, by samorządy mogły finansować udział personelu medycznego w interwencjach dotyczących przemocy domowej wobec dzieci ze środków pochodzących z tzw. podatku od „małpek”. Nowelizacja przepisów budzi jednak kontrowersje – nie tylko wśród samorządów, ale i prawników.
Pracownik powinien odmówić podpisania tego wniosku. Gdy zna swoje prawa, nie straci dni wolnych podpisując podsuwane papierki
15 paź 2025

Przed podpisaniem każdy dokument należy przeczytać. Jednak aby przyniosło to pożądany efekt, trzeba znać swoje prawa. Dotyczy to również relacji pracowników z pracodawcami. Bo choć pracodawca to podmiot profesjonalny, nie zawsze dba o dobro pracownika.

REKLAMA

Sejm na żywo: 43. posiedzenie Sejmu (15, 16, 17 października 2025) [Transmisja online]
15 paź 2025

W środę, 15 października o godz. 10:00 rozpocznie się 43. posiedzenie Sejmu.
Renta wdowia 2025: Jakie zasady wejdą w życie? ZUS obetnie świadczenia i wprowadzi progi! Ostateczna wersja ustawy
15 paź 2025

W Sejmie trwają kluczowe prace nad nowelizacją ustawy emerytalnej, która ma wprowadzić tzw. rentę wdowią. Reforma ma umożliwić wdowom i wdowcom łączenie własnego świadczenia emerytalnego z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Ze względu na ogromne koszty budżetowe (szacowane na kilkanaście miliardów złotych), Ministerstwo Finansów i ZUS postulują wprowadzenie ostrych ograniczeń. Na czym ma polegać nowa zasada łączenia świadczeń, jakie są realne progi finansowe i jak może zostać obcięte Twoje przyszłe świadczenie.

REKLAMA