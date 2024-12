Podatek Belki nie będzie już drenował naszych oszczędności. Zmiana ma obejmować również długofalowe inwestycje

Na zmiany w podatku Belki możemy liczyć od 2026 roku – przynajmniej taką nadzieję wyraził minister finansów Andrzej Domański. Resort finansów zapewnia, że pracuje nad nowymi rozwiązaniami, która będzie obejmowała długofalowe inwestycje. Jest zapowiedź konkretnego projektu na pierwszą połowę 2025 r.

Zmiany w podatku Belki już na horyzoncie. Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że jego resort pracuje obecnie nad nową propozycją ograniczenia podatku Belki, która mogłaby wejść w życie w 2026 roku. "Przedstawiliśmy naszą propozycję ograniczenia podatku Belki. Pojawiły się różne głosy, niektóre również krytyczne. W tej chwili pracujemy nad nową propozycją, która będzie obejmowała długofalowe inwestycje. Mam nadzieję, że ona będzie mogła wejść w roku 2026" - stwierdził Domański. Dopytywany, kiedy taka propozycja mogłaby ujrzeć światło dzienne wskazał, że chciałby, żeby to było w pierwszej połowie 2025 roku.

REKLAMA

Wszyscy czekają na zmiany w podatku Belki. Czy stanie się to w 2026 r.?

REKLAMA

Wcześniej dowiedzieliśmy się, że przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest po uzgodnieniach wewnętrznych i oczekuje na wpis do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów - podał resort finansów w jednej z odpowiedzi na interpelację poselską.

Proponowane rozwiązania polegają na wprowadzeniu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienia z opodatkowania przychodów (dochodów) od długoterminowych (trwających co najmniej rok) oszczędności. Planowane jest również wprowadzenie kwoty wolnej od inwestycji kapitałowych, w wysokości określonych rocznych limitów.

Minister finansów Andrzej Domański w także wcześniej, w listopadzie tego roku, wyraził już nadzieję, że obniżka podatku Belki nastąpi od 2026 r. Wskazał tedy, że rząd pracuje nad kompleksową reformą rynku kapitałowego, w tym nad zmianami w podatku Belki. Jak zapowiedział minister Domański, podatek od zysków kapitałowych zostanie ograniczony, choć całkowitej likwidacji nie będzie. Nowe przepisy mogą wejść w życie już od 2026 roku, a w proces konsultacji zaangażowani są przedstawiciele inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych oraz instytucje rynku kapitałowego. Reformy mają na celu wzmocnienie polskiego rynku finansowego przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń budżetowych.

REKLAMA

"Pracujemy nad całkowitą reformą rynku kapitałowego. Spotykamy się z przedstawicielami inwestorów indywidualnych, także inwestorów instytucjonalnych, giełdy, krajowego depozytu - wszystkich instytucji zainteresowanych rozwojem rynku kapitałowego. Jeżeli chodzi o podatek Belki, to on również zostanie ograniczony zgodnie z tym, o czym rozmawialiśmy i mam nadzieję, że już od 2026 roku" - mówił minister finansów Andrzej Domański. Dodał, że całkowitej likwidacji podatku od zysków kapitałowych nie będzie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

"Mamy kilka propozycji, zgłaszanych przez przedstawicieli zainteresowanych rozwojem rynku kapitałowego w Polsce, którzy chcą, by podatek Belki był mocniej ograniczony. My mamy też swoje uwarunkowania budżetowe. Nie będę mówił o konkretnym poziomie, ale ten podatek zostanie ograniczony" - powiedział szef resortu.

Obniżka podatku Belki zapowiedziana w programie Koalicji Obywatelskiej

Przypomnijmy, że zmiany podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) znalazły się w tzw. "100 Konkretach", czyli programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej. KO wskazywała wówczas, że zaproponuje zniesienie tego podatku dla oszczędności i inwestycji, w tym także na GPW, do 100 tys. zł, powyżej 1 roku.

Szef resortu finansów Andrzej Domański przekazał już jakiś czas temu, że resort finansów ma gotowe założenia zmian w tym podatku. Jak wskazywał, zwolnione z podatku Belki byłyby dochody z lokat o zapadalności powyżej roku odpowiadające wartości wynikającej z pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP, obowiązywałaby także kwota wolna w odniesieniu do inwestycji w akcje, obligacje i TFI wyliczana również jako iloczyn 100 tys. zł i stopy depozytowej lub jej mnożnika.

"Jeżeli chodzi o podatek od zysków kapitałowych, otrzymaliśmy cały szereg uwag ze strony różnych podmiotów, instytucji finansowych, ale także niezależnych think tanków i obecnie nad nimi pracujemy. To jest ulga, kwota wolna, 100 tys. zł, i ona jest propozycją wyjściową" - powiedział szef MF. Dodał, że "jest to właściwie dwa razy po 100 tys. zł, bo raz 100 tys. dla rynku akcji i 100 tys. zł dla oszczędności chociażby w obligacjach skarbowych czy na depozytach".

"Nie chcę w tej chwili przesądzać o tym, jak finalnie będzie ta propozycja wyglądała. Chcielibyśmy już po wakacjach wyjść z konkretami i ostatecznym rozwiązaniem" - stwierdził wówczas Domański. "Musimy też pamiętać o tym, że przestrzeń do obniżania podatków w Polsce jest obecnie niewielka" - podkreślił minister.

Podatek Belki, uregulowany przepisami art. 30a oraz art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, został wprowadzony jako zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w 2002 roku. W momencie jego wprowadzenia dotyczył głównie odsetek od depozytów oraz lokat bankowych. Jednak już od 2004 roku jego zakres rozszerzono na wszystkie dochody pochodzące z inwestycji kapitałowych.