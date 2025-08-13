Dopłata do energii dla seniorów z ZUS. Ponad 300 zł miesięcznie! Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania tego wsparcia

Podwyżki cen prądu i gazu są szczególnie trudne dla seniorów, którzy często mają ograniczony budżet. Na szczęście istnieje świadczenie zwane ryczałtem energetyczny , który pomaga pokryć część tych kosztów. Dzięki niemu osoby starsze mogą zmniejszyć obciążenie domowego budżetu. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania tego wsparcia i dowiedz się, jak złożyć wniosek.

Dopłata do energii dla seniorów. Ponad 300 zł miesięcznie! Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania tego wsparcia

Ryczałt energetyczny to specjalny dodatek finansowy, wypłacany co miesiąc, przeznaczony dla wybranych grup osób, głównie emerytów, rencistów, kombatantów, inwalidów oraz innych osób uprawnionych, który ma na celu pomoc w pokrywaniu kosztów energii elektrycznej, gazu i ciepła zużywanego na cele domowe. Nie jest to świadczenie automatyczne ani przeznaczone dla wszystkich, lecz wymaga spełnienia określonych kryteriów prawnych. Warto dodać, że jest to dodatek niezależny od dochodów, ale aby go otrzymać, trzeba spełnić określone kryteria. Ryczałt stanowi dodatek do emerytury lub renty i jest wypłacany razem z tymi świadczeniami przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Ryczałt energetyczny w 2025 roku - ile wynosi?

Od 1 marca 2025 roku wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 312,71 zł netto miesięcznie. Kwota ta, podobnie jak emerytury, jest corocznie waloryzowana w marcu. Świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) co miesiąc, wraz z emeryturą lub rentą. Kwotę ustala i ogłasza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w formie komunikatu publikowanego w Monitorze Polskim do 7. dnia roboczego lutego każdego roku. Ryczałt energetyczny to 50 proc. taryfowych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe, obliczony na podstawie norm ilościowych ustalonych przez ten urząd. Ryczałt energetyczny jest świadczeniem netto, czyli wypłacany jest w pełnej kwocie bez potrąceń podatkowych. Możliwe jest dziedziczenie prawa do ryczałtu po zmarłym uprawnionym.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Świadczenie nie jest przeznaczone dla wszystkich seniorów. O ryczałt energetyczny mogą ubiegać się wyłącznie:

Byli kombatanci i ofiary represji.

Byli żołnierze przymusowo zatrudniani w kopalniach, kamieniołomach, zakładach uranowych i batalionach budowlanych.

Wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych uprawnionych osobach, którzy pobierają emeryturę lub rentę.

Wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, które pobierają emeryturę lub rentę.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w dowolnym momencie, przez cały rok. Należy wypełnić formularz ZUS-ERK, który jest dostępny w placówkach ZUS oraz online na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia, w zależności od grupy, do której się należy: