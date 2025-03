Seniorzy mogą otrzymać spory „zastrzyk” gotówki od fiskusa, ale muszą dopilnować jednej ważnej kwestii [interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej]

Ważne

Aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania danego przychodu – trzeba zatem dopilnować, aby wpłynął on na rachunek bankowy seniora, zanim otrzyma on pierwszą emeryturę, rentę lub odpowiednio – inne świadczenie, które automatycznie pozbawia go prawa do skorzystania z ulgi (w odniesieniu do przychodów otrzymanych po tej dacie). W kontekście prawa do objęcia konkretnego przychodu zwolnieniem z podatku dochodowego – nie jest zatem istotny moment przejścia na emeryturę czy rentę, a moment wypłaty pierwszego świadczenia emerytalno-rentowego.