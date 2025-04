Sprzedałeś nieruchomość nabytą w drodze spadku? Urząd Skarbowy może upomnieć się o ponad 92 tysiące złotych, nawet jeśli zostałeś zwolniony z podatku od spadków i darowizn. Możesz temu zapobiec, ale pozostało już niewiele czasu

Rozwiedzeni rodzice muszą oddawać pieniądze z rządowego programu 800 plus?

Część pieniędzy przyznanych w ramach rządowego programu 800 plus do zwrotu? Czy na takie sytuacje muszą się szykować rozwiedzeni rodzice? To pytanie jest w pełni zasadne, bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych zażądał zwrotu pieniędzy od ojca, który z byłą już żoną sprawował naprzemienną opiekę. Sprawa znalazła finał w sądzie.