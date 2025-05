ZUS daje na to czas tylko do 20 maja. Wielu Polaków jeszcze nie złożyło tych ważnych dokumentów

Obowiązek przekazania bilansu rozliczającego składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2024 rok dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy obecnie prowadzą firmę, lecz również tych, którzy w ubiegłym roku zawiesili lub zakończyli działalność, a podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu choćby przez jeden dzień. Formalności muszą dopełnić również i ci, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności od stycznia 2025 roku i opłacają podatek na zasadach ogólnych.

REKLAMA

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Jakie dokumenty należy wypełnić?

Prowadzący jednoosobową działalność, roczne rozliczenie wypełniają w bloku XII na druku ZUS DRA – wyjaśnia Anna Szaniawska z biura prasowego małopolskiego oddziału ZUS. - Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki za inne osoby, na przykład za pracowników czy zleceniobiorców, wypełniają blok III.F na druku ZUS RC.

To już ostatnie dni na roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Jak podkreśla rzeczniczka, zanim przedsiębiorca prześle roczne podsumowanie, powinien sprawdzić, czy przekazał dokumenty rozliczeniowe za wszystkie miesiące roku kalendarzowego czyli od stycznia do grudnia 2024. . Jeśli płaci podatek w formie ryczałtu lub roku składkowego, a więc od lutego 2024 roku do stycznia 2025 roku - jeśli opłaca podatek na zasadach ogólnych. Czasu na złożenie dokumentów zostało już niewiele, trzeba to zrobić do 20 maja.

Nadpłata składki zdrowotnej. O pieniądze trzeba się upomnieć

REKLAMA

Z rozliczenia za cały rok może wyjść nadpłata. Co ważne, o zwrot nadpłaty przedsiębiorca musi się upomnieć, bo ZUS automatycznie tego nie robi. - Wniosek o zwrot nadpłaty( RZS-R) każdy przedsiębiorca znajdzie na swoim profilu na PUE/eZUS w dokumentach roboczych. Dokument należy odesłać do 2 czerwca – wyjaśnia biuro prasowe Zakładu.

Najpóźniej do 1 sierpnia ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który został wskazany we wniosku. Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty, ZUS rozliczy ją na koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co w sytuacji, kiedy wysokość opłacanej składki zdrowotnej trzeba skorygować?

Przedsiębiorca, który chce złożyć dokumenty korygujące wysokość składki zdrowotnej za ubiegły rok, może je przekazać najpóźniej do dnia, w którym złoży wniosek o zwrot nadpłaty, a jeśli nie składa takiego wniosku, musi to zrobić do 1 lipca.