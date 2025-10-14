REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka się do Ciebie na pewno przyczepi?

Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka się do Ciebie na pewno przyczepi?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 października 2025, 18:39
Adam Kuchta
Adam Kuchta
przelewy pieniądze skarbówka
Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka się do Ciebie z pewnością przyczepi?
Infor

REKLAMA

REKLAMA

Skarbówka i banki przez cały czas monitorują zarówno pojedyncze większe przelewy pieniężne, jak i regularne wpłaty na mniejsze kwoty. Nietypowe tytuły dokonywanych przelewów czy niezgłoszone darowizny mogą skutkować kontrolą transakcji i sankcjami podatkowymi. Jakie są limity, obowiązki podatników i jak unikać problemów z fiskusem? Sprawdź, na co zwraca uwagę skarbówka.

rozwiń >

W dobie powszechnego korzystania z bankowości elektronicznej, przelewy bankowe stały się naszą codziennością. Jednak warto wiedzieć, że niektóre transakcje mogą zwrócić uwagę organów skarbowych. W Polsce istnieją przepisy regulujące monitorowanie przelewów, a ich nieprzestrzeganie może prowadzić do przykrych konsekwencji podatkowych. Na co więc zwracać uwagę?

REKLAMA

REKLAMA

Przelewy bankowe pod czujnym okiem skarbówki: Dlaczego banki mają obowiązek zgłaszania niektórych transakcji?

Instytucje finansowe w naszym kraju, w tym banki, mają obowiązek monitorowania oraz zgłaszania podejrzanych transakcji, w szczególności tych o wysokiej wartości. Wynika to z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która implementuje unijne dyrektywy AML (Anti-Money Laundering). Celem tych regulacji jest zapobieganie działalności przestępczej, w tym finansowaniu terroryzmu oraz praniu pieniędzy.

Z przepisów tych wynika, że instytucje obowiązane (np. banki, firmy pożyczkowe, kantory, notariusze) są zobligowane do rejestrowania każdej transakcji o wartości równej lub wyższej niż 15 000 euro (lub jej równowartości w innej walucie). Wartość ta odnosi się zarówno do pojedynczej operacji, jak i serii powiązanych transakcji, które łącznie przekraczają ten próg.

Zobacz również:

Tego typu transakcje muszą być zgłaszane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), który działa w ramach Ministerstwa Finansów. Zgłoszenie odbywa się w formie raportu, który zawiera szczegółowe informacje o nadawcy i odbiorcy środków, a także o celu i charakterze transakcji. GIIF analizuje zgromadzone dane pod kątem ewentualnych nieprawidłowości, a w przypadku wykrycia podejrzanych operacji może wszcząć postępowanie wyjaśniające, a nawet przekazać sprawę organom ścigania.

REKLAMA

Choć ustawowy limit zgłoszeniowy wynosi 15 000 euro, wiele banków w Polsce wprowadza bardziej restrykcyjne regulacje wewnętrzne. W ramach własnych polityk bezpieczeństwa niektóre instytucje finansowe stosują niższe limity, na przykład 10 000 euro. Oznacza to, że nawet transakcje na kwoty poniżej oficjalnego progu mogą być zgłaszane do GIIF, jeśli bank uzna je za potencjalnie podejrzane.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie konsekwencje dla klientów banków? Osoby dokonujące przelewów powinny mieć świadomość, że bank może zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających legalność transakcji. W skrajnych przypadkach, jeśli bank uzna operację za potencjalnie podejrzaną, może ją wstrzymać lub nawet zamrozić środki na rachunku do czasu wyjaśnienia sprawy.

Ważne

Klienci banków powinni być świadomi tych zasad oraz możliwych konsekwencji wynikających z niedopełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących transakcji. W celu uniknięcia problemów warto zawsze dokładnie dokumentować źródło i cel większych przelewów oraz przestrzegać obowiązujących przepisów.

Jaki są aktualne limity przelewów w przypadku darowizn oraz obowiązki podatników?

Przekazywanie darowizn w Polsce podlega regulacjom zawartym w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Podatek ten obowiązuje w przypadku przekazania majątku bez ekwiwalentu, a jego wysokość zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym.

W zależności od grupy podatkowej, limity zwolnienia wynoszą odpowiednio:

  • I grupa podatkowa: 36 120 zł – obejmuje najbliższą rodzinę, taką jak małżonkowie, rodzice, dzieci, wnuki, rodzeństwo, teściowie;
  • II grupa podatkowa: 27 090 zł – obejmuje dalszą rodzinę, np. rodzeństwo rodziców, zstępnych rodzeństwa (np. dzieci siostry), małżonków rodzeństwa;
  • III grupa podatkowa: 5 733 zł – dotyczy pozostałych osób niespokrewnionych.

Przekroczenie tych kwot w ciągu pięciu lat od tego samego darczyńcy obliguje obdarowanego do zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy na formularzu SD-Z2. Jeśli darowizna nie zostanie zgłoszona w terminie, obdarowany musi zapłacić podatek według skali progresywnej:

  • I grupa podatkowa: od 3% do 7% wartości darowizny,
  • II grupa podatkowa: od 7% do 12%,
  • III grupa podatkowa: od 12% do 20%.

Co więcej? Osoby należące do zerowej grupy podatkowej (np. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice) mogą uniknąć podatku, jeśli zgłoszą darowiznę w terminie i jeśli przekazane środki zostaną udokumentowane, np. przelewem bankowym.

Tabela: Aktualne skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn

Kwoty nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 

11 833

3%

11 833

23 665

355 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665

 

946 zł 60 gr i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 

11 833

7%

11 833

23 665

828 zł 40 gr i 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665

 

1893 zł 30 gr i 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 

11 833

12%

11 833

23 665

1420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 655

 

3313 zł 20 gr i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł

Ważne

Niedopełnienie obowiązków podatkowych związanych z darowiznami może skutkować sankcjami finansowymi oraz dodatkowymi karami w przypadku wykrycia celowego unikania opodatkowania.

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Regularne przelewy na niskie kwoty mogą wzbudzić podejrzenie skarbówki!

Nie tylko duże jednorazowe transakcje mogą przyciągnąć uwagę urzędu skarbowego. Regularne przelewy na niskie kwoty, zwłaszcza jeśli są dokonywane często i na rzecz różnych odbiorców, również mogą wzbudzić podejrzenia. Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, organy podatkowe mają prawo żądać informacji na temat przepływów finansowych, jeśli uznają, że mogą one być związane z unikaniem opodatkowania.

Dodatkowo, zgodnie przepisami zawartymi w ustawie o podatku od towarów i usług, przedsiębiorcy dokonujący regularnych przelewów powinni posiadać dokumentację uzasadniającą te transakcje, zwłaszcza jeśli są one związane z działalnością gospodarczą. Brak takiej dokumentacji może prowadzić do kontroli skarbowej oraz konieczności udowodnienia źródła pochodzenia środków.

Nietypowe tytuły przelewów. Tego trzeba zawsze unikać!

Tytuły przelewów o nietypowym charakterze, które mogą sugerować próbę unikania opodatkowania lub ukrycia darowizny, również mogą zwrócić uwagę organów skarbowych. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niektóre przelewy mogą być uznane za przychód podlegający opodatkowaniu, jeśli nie ma dla nich uzasadnienia ekonomicznego.

Urząd skarbowy może również powołać się zapisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Dają one organom skarbowym prawo do analizy i monitorowania transakcji bankowych pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi.

Uprawnienia skarbówki są teraz bardzo szerokie. Może na wylot prześwietlać Twoje transakcje bankowe

Od 2022 roku urzędy skarbowe mają rozszerzone uprawnienia w zakresie kontroli kont bankowych. Zgodnie ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej, organy skarbowe mogą monitorować transakcje finansowe bez konieczności informowania właściciela rachunku. Co więcej, zgodnie zapisami ordynacji podatkowej, kontrola może obejmować operacje bankowe nawet sprzed pięciu lat, a w szczególnych przypadkach może zostać przedłużona. W praktyce oznacza to, że fiskus ma możliwość prześledzenia pełnej historii przepływów finansowych osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa, jeśli uzna, że istnieją przesłanki do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Dodatkowo, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, urząd skarbowy może nałożyć sankcje finansowe zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks karny skarbowy. Obejmują one karę w postaci grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet karę pozbawienia wolności.

Jak zatem uniknąć problemów z urzędem skarbowym? Są cztery podstawowe zasady!

Aby zminimalizować ryzyko kontroli skarbowej, warto przestrzegać tych 4 zasad:

  1. Dokładnie opisywać tytuły przelewów: Unikaj niejasnych lub humorystycznych opisów, które mogą zostać źle zinterpretowane.
  2. Przechowywać dokumentację: Zachowuj potwierdzenia i dokumenty uzasadniające dokonane transakcje, zwłaszcza w przypadku darowizn.
  3. Zgłaszać darowizny: Jeśli wartość darowizny przekracza ustawowe limity, niezwłocznie zgłoś ją do urzędu skarbowego.
  4. Unikać podejrzanych transakcji: Rezygnuj z operacji, które mogą być interpretowane jako próba unikania opodatkowania lub prania pieniędzy.

Świadomość obowiązujących przepisów i przestrzeganie ich pozwoli na bezpieczne zarządzanie finansami oraz uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji związanych z interwencją urzędu skarbowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1124).
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1837).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 111).
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 361).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz. 163).
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 615).
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 628).

Zobacz również:

Polecamy: Kontrola podatkowa i celno - skarbowa

Powiązane
Nowe świadczenie: 500 plus dla małżeństw. Wypłaty od 5000 do 8000 zł, w zależności od liczby wspólnie przeżytych lat. Senacka Komisja Petycji pojęła już decyzję
Nowe świadczenie: 500 plus dla małżeństw. Wypłaty od 5000 do 8000 zł, w zależności od liczby wspólnie przeżytych lat. Senacka Komisja Petycji pojęła już decyzję
Zmiana czasu na zimowy w 2025 roku. Kiedy przestawiamy zegarki? Z jakim skutkiem dla zdrowia?
Zmiana czasu na zimowy w 2025 roku. Kiedy przestawiamy zegarki? Z jakim skutkiem dla zdrowia?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Właściciele działek niepotrzebnie się martwią utratą ich wartości? Słynne plany uchwaliły tylko 4 gminy
14 paź 2025
Dentysta bezpłatnie na NFZ – sprawdź, jakie zabiegi Ci przysługują za 0 zł, lista jest długa
14 paź 2025

Profilaktyka stomatologiczna oraz wcale nie taka krótka lista zabiegów dentystycznych jest dostępna bezpłatnie. Wystarczy być ubezpieczonym w NFZ i mieć opłaconą składkę zdrowotną. Wizyta u dentysty nieodpłatnie, jak u każdego innego lekarza na NFZ, jest jak najbardziej możliwa, jednak nie wszyscy o tym wiedzą.
20 proc. podwyżki i 3 miesiące dodatkowego urlopu dla 150 tys. pracowników. Od kiedy?
14 paź 2025

Przedstawiciele związkowi tych pracowników przedstawili postulaty – co najmniej 20 proc. podwyżki, a do tego urlop regeneracyjny co 7 lat pracy. Kto i od kiedy miałby skorzystać z takich uprawnień? Chodzi o grupę 150 tys. pracowników.
Kodeksowe zwolnienia od pracy 2025: aktualna lista i zasady wynagradzania
14 paź 2025

W życiu zawodowym każdemu może zdarzyć się sytuacja, w której konieczne jest czasowe przerwanie pracy – z powodów rodzinnych, zdrowotnych czy organizacyjnych. Kodeks pracy przewiduje wiele takich przypadków i gwarantuje pracownikom prawo do zwolnienia od pracy w określonych sytuacjach. W 2025 roku katalog tych zwolnień jest wyjątkowo szeroki – obejmuje zarówno klasyczne przypadki, takie jak choroba, przestój czy szkolenie, jak i nowsze rozwiązania, jak pięciodniowy urlop opiekuńczy czy zwolnienie z powodu siły wyższej. Warto przyjrzeć się im bliżej, by wiedzieć, kiedy można z nich skorzystać i jakie wynagrodzenie przysługuje za czas nieobecności.

REKLAMA

Nowe przepisy dot. sędziów - założenia w wykazie prac rządu. Konsytytucyjne wątpliwości co tzw. ustawy praworządnościowej
14 paź 2025

Zapowiedziany przez Ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka projekt ustawy „praworządnościowej”, a także projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów mający ułatwić sędziom pełnienie służby po 65. roku życia - trafiły 14 października 2025 r. do wykazu prac rządu. Planowany termin przyjęcia obu projektów przez rząd, to pierwszy kwartał 2026 r. Projekt ustawy „praworządnościowej” dzieli konstytucjonalistów. Zdaniem prof. Ryszarda Piotrowskiego projekt narusza Konstytucję RP, z opinią tą nie zgadza się prof. Marek Chmaj, który podkreśla, że ustawa jest odpowiedzią na wadliwość powołań sędziów po 2018 r.
Algorytmiczne ustalanie cen. Na czym polega i czy jest zgodne z prawem?
14 paź 2025

Algorytmiczne ustalanie cen to proces polegający na wykorzystaniu zautomatyzowanych programów komputerowych do ustalania cen produktów lub usług w oparciu o dane wprowadzane w czasie rzeczywistym. Algorytmy te analizują zmienne, takie jak ceny konkurencji, popyt, stany magazynowe, a czasami dane konsumentów, aby dynamicznie dostosowywać ceny w celu maksymalizacji zysku lub realizacji innych celów biznesowych. Przykładami mogą być linie lotnicze i usługi współdzielenia przejazdów, które dostosowują ceny do popytu, lub sprzedawcy internetowi zmieniający ceny na podstawie historii przeglądania stron przez klientów lub aktywności konkurencji. K. Jakub Gładkowski, partner, radca prawny z Kancelarii KIEŁTYKA GŁADKOWSKI KG LEGAL opisuje aspekty prawne tego sposobu ustalania cen.
Dyrektor szkoły bez konkursu? Od 1 września 2025 r. nowe zasady przedłużania kadencji
14 paź 2025

Możliwość przedłużenia kadencji dyrektora szkoły bez konkursu jest odpowiedzią na postulaty samorządów. Obowiązkowe konkursy często prowadziły do czasochłonnych procedur. Co się zmieniło od 1 września 2025 r.? Na jaki okres można powierzyć to stanowisko?
Nawet 1 mln kobiet po 50 roku życia aktywnie poszukuje pracy. Czas na zmianę myślenia [Debata]
14 paź 2025

Kobiety po 50 roku życia to jedna z najliczniejszych, a zarazem najmniej aktywnych grup zawodowych w Polsce. Nawet 1 mln kobiet w wieku 50+ aktywnie poszukuje pracy. Debata ekspercka „Z doświadczeniem na marginesie? Jak włączyć kobiety 50+ do rynku pracy” odkrywa, że dojrzałe kobiety to dziś ogromny, lecz wciąż niedostatecznie doceniany potencjał. Jednym z rozwiązać może być sprzedaż bezpośrednia.

REKLAMA

Jeszcze w październiku pracownicy mogą dostać ten dodatek do wynagrodzenia. Zasady wynikają z przepisów, ale wiele osób ich nie zna. Sam przypilnuj swojego przelewu
14 paź 2025

Choć za prawidłowe rozliczenie czasu pracy pracownika odpowiada pracodawca jako podmiot profesjonalny, to jednak w praktyce zdarzają się sytuacje, w których popełnia on błędy, a czujne oko pracownika może pomóc. Dlatego sam przypilnuj wysokości swojego przelewu.
Zmiany w prawie zamówień publicznych w 2025 i 2026 r. [Wywiad]
14 paź 2025

O najnowszych zmianach w Prawie zamówień publicznych opowiada Beata Żmudzka, Dyrektorka Działu Zamówień Publicznych, Seris Konsalnet. Jak ograniczono dostęp do zamówień publicznych wykonawcom z państw trzecich? O co chodzi z certyfikatami wykonawców? Co oznacza wyższy próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych? Jak należy ocenić zmiany wprowadzane w 2025 i 2026 roku?

REKLAMA