Dentysta bezpłatnie na NFZ – sprawdź, jakie zabiegi Ci przysługują za 0 zł, lista jest długa

Profilaktyka stomatologiczna oraz wcale nie taka krótka lista zabiegów dentystycznych jest dostępna bezpłatnie. Wystarczy być ubezpieczonym w NFZ i mieć opłaconą składkę zdrowotną. Wizyta u dentysty nieodpłatnie, jak u każdego innego lekarza na NFZ, jest jak najbardziej możliwa, jednak nie wszyscy o tym wiedzą.

rozwiń >

Stomatolog na NFZ

Lekarze stomatologii także miewają podpisane umowy z NFZ. Trzeba jedynie mieć świadomość, że liczba takich placówek, gdzie można odbyć wizytę u dentysty „na NFZ” jest ograniczona, a ich dostępność jest stosunkowo niewielka nawet w miastach wojewódzkich. Niemniej jednak, bezpłatne wizyty stomatologiczne są możliwe. Jeżeli więc masz opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne (np. w ramach stosunku pracy), masz prawo korzystania ze świadczeń przysługujących z NFZ i leczenia zębów za darmo. Co ciekawe, do wizyty u dentysty na NFZ nie potrzebujesz skierowania – możesz się umówić bezpośrednio na wizytę.

REKLAMA

REKLAMA

Profilaktyka próchnicy na NFZ?

Profilaktyka próchnicy jak najbardziej przysługuje na NFZ, jako jeden z podstawowych zabiegów. W tych ramach nieodpłatnie możesz wykonać u dentysty:

Badanie stomatologiczne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej – raz w roku;

Kontrolne badanie stomatologiczne – trzy razy w roku;

Usunięcie kamienia nazębnego, tzw. skaling – raz w roku.

Koszty powyższych zabiegów pokryje NFZ. Szczególnie interesujące jest usuwanie kamienia nazębnego – taki zabieg raz do roku możesz wykonywać bezpłatnie.

Czy na NFZ dentysta użyje znieczulenia?

Jak najbardziej nawet przy wizycie na NFZ przysługuje znieczulenie, w zależności od rodzaju zabiegu. Wszystkie rodzaje znieczulenia u dentysty posiadającego kontrakt z NFZ są bezpłatne. Do żadnego zabiegu nie trzeba dopłacać za znieczulenie. Możliwe rodzaje znieczulenia to:

REKLAMA

Powierzchniowe (w postaci żelu lub sprayu);

Nasiękowe (płytkie nakłucie w okolice zęba);

Przewodowe (najmocniejsze, może prowadzić do efektów ubocznych w postaci drętwienia warg, brody, czy języka).

Znieczulenie ogólne – przysługuje po kwalifikacji lekarskiej osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Czy leczenie dziąseł i paradontozy też jest bezpłatne?

Tak, w ramach świadczeń z NFZ można też u dentysty leczyć dziąsła i paradontozę. Wówczas lekarz o specjalności peridontologicznej, zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób przyzębia, może na NFZ wykonać następujące zabiegi:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Płukanie kieszonek dziąsłowych;

Aplikacja właściwych leków;

Leczenie zmian i chorób błony śluzowej – mechaniczne i farmakologiczne;

Kiretaż zamknięty – zabieg polegający na usunięciu płytki bakteryjnej i kamienia nazębnego z kieszonek dziąsłowych;

Plastyka wędzidełek – zabieg polegający na przecięciu wędzidełka, zwykle za pomocą noża chirurgicznego.

Powyższe zabiegi można wykonywać na NFZ w sytuacjach krwawienia dziąseł, obruszania zębów.

Ważne Profilaktyka uzębienia jest bardzo istotna z uwagi na możliwość przedostania się bakterii z jamy ustnej do krwiobiegu. Tym bardziej warto korzystać z zabiegów i wizyt stomatologicznych dostępnych na NFZ. Szacuje się bowiem, że takie choroby uzębienia jak próchnica mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zawału i schorzeń naczyń krwionośnych nawet o 70%!

Szczególne świadczenia stomatologiczne na NFZ dla kobiet w ciąży i w okresie połogu

Dla kobiet w ciąży i okresie połogu, czyli do 42 dnia po porodzie, na NFZ przysługują dodatkowe świadczenia stomatologiczne. Do skorzystania z nich trzeba posiadać i przedstawić kartę ciąży. Szczególne zabiegi przewidziane dla kobiet w ciąży i połogu to:

Czasowe wypełnienie kanałów zębowych;

Wypełnienie stałe kanałów zębowych;

Usunięcie żywej miazgi;

Usunięcie martwej miazgi;

Leczenie kanałowe zęba z wypełnieniem 2-óch kanałów i 3-ech kanałów;

Leczenie kanałowe zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 1-ego i 2-óch kanałów zęba;

Usunięcie złogów nazębnych – raz na 6 miesięcy;

Badania kontrolne – raz na 3 miesiące.

Czy protezy zębowe też wykonam na NFZ?

Tak, możliwe jest także darmowe wykonanie protez zębowych na NFZ – taka możliwość przysługuje osobom z całkowitym bezzębiem oraz osobom, którym w szczęce brakuje co najmniej pięciu zębów w jednym łuku. Wówczas na NFZ można wykonać:

uzupełnienie braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej - raz na 5 lat w przypadku braku co najmniej 5 zębów w łuku zębowym;

zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce lub żuchwie łącznie z pobraniem wycisku - raz na 5 lat;

proteza całkowita dolna lub górna o charakterze „overdenture” oparta na zabezpieczonych korzeniach - raz na 5 lat;

odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem - raz na 2 lata;

całkowite podścielenie protezy w sposób pośredni - raz na 2 lata.

Jak znaleźć gabinety dentystyczne na NFZ?

NFZ informuje, że adresy gabinetów stomatologicznych, które mają kontrakty z NFZ, można znaleźć na stronie NFZ w wyszukiwarce „Gdzie się leczyć”, a także w zakładce „Przychodnie i szpitale – leczenie stomatologiczne”, a także w informatorze o Terminach Leczenia. Wykazy takich gabinetów dentystycznych są też udostępniane na stronach internetowych wojewódzkich oddziałów NFZ. Co ciekawe, w przypadku udania się do takiego gabinetu z bolącym zębem, pomoc powinna być udzielona pilnie, to jest nawet tego samego dnia.

Dyżury stomatologiczne w nocy, niedziele i święta

W przypadkach nagłych możliwe jest skorzystanie z dyżuru stomatologicznego, który jest pełniony nawet w noce, niedziele i święta. Podczas takiego dyżuru przyjmuje się pacjentów w nagłych przypadkach, najczęściej nagłego bólu zęba. Możliwe jest skorzystanie z najbliższej placówki w miejscu, gdzie akurat się znajdujemy. Takie placówki dyżurne udzielają pomocy w nagłych wypadkach od poniedziałku do piątku od 19:00 do 7:00 następnego dnia; w soboty, niedziele i dni wolne od pracy całodobowo. Placówki stomatologiczne działające w tym trybie można znaleźć na stronach NFZ w zakładce „Nagła pomoc doraźna”.