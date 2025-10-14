Ryczałt energetyczny to świadczenie pieniężne, którego celem jest częściowe pokrycie rosnących opłat za media (prąd, gaz, ciepło). To wsparcie jest ściśle powiązane ze statusem kombatanta i ofiary represji. Od 1 marca 2026 r. kwota ryczałtu wzrośnie do około 302,51 zł. Kto dokładnie może ubiegać się o te pieniądze? Jakie są różnice między ryczałtem a Dodatkiem Kombatanckim i czy świadczenie przysługuje wdowom i wdowcom? Wyjaśniamy krok po kroku.

Ryczałt energetyczny, choć często mylony z Dodatkiem Kombatanckim, to odrębne, comiesięczne świadczenie wspierające domowy budżet. W 2026 r. jego waloryzacja przyniesie wyższą kwotę, pomagając w pokryciu rachunków. Jest to szczególnie ważne dla wdów i wdowców, którzy są uprawnieni do ryczałtu, choć nie byli bezpośrednio kombatantami.

REKLAMA

REKLAMA

Ryczałt energetyczny: Dla kogo?

Ryczałt energetyczny jest świadczeniem z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale przysługuje tylko określonym grupom, związanym z działalnością kombatancką i represjami wojennymi oraz powojennymi.

Ryczałt przysługuje:

Kombatantom i innym osobom będącym ofiarami represji (np. więźniom politycznym, żołnierzom Batalionów Chłopskich, czy uczestnikom walk o niepodległość).

Wdowom i wdowcom uprawnionym do renty rodzinnej po kombatantach lub ofiarach represji.

Wdowom po żołnierzach przymusowo wcielanych do Wojska Polskiego w latach 1949–1959.

Ważne: Ryczałt przysługuje tylko jednej osobie uprawnionej. Jeśli wdowa ma prawo do renty rodzinnej po kombatancie, to ona może otrzymać ryczałt.

REKLAMA

Kwota ryczałtu od 1 marca 2026 r.

Wysokość ryczałtu energetycznego, podobnie jak inne dodatki ZUS, podlega corocznej waloryzacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowa kwota Ryczałtu Energetycznego (od 1 marca 2026 r.): ok. 302,51 zł brutto miesięcznie.

Tytuł wypłaty: Pieniądze są wypłacane co miesiąc przez ZUS wraz z podstawowym świadczeniem emerytalno-rentowym.

Wiele osób myli ryczałt energetyczny z dodatkiem kombatanckim, ponieważ są wypłacane na podstawie tej samej ustawy. Są to jednak dwa odrębne świadczenia:

Dodatek kombatancki: wynosi ok. 364,59 zł od 1 marca 2026 r. i przysługuje wyłącznie samemu kombatantowi/ofierze represji.

i przysługuje wyłącznie samemu kombatantowi/ofierze represji. Ryczałt energetyczny: wynosi ok. 302,51 zł od 1 marca 2026 r. i przysługuje kombatantom oraz uprawnionym wdowom/wdowcom.

Łącznie, kombatant ma prawo do obu świadczeń, co daje mu ponad 667 zł dodatku miesięcznie!

Jak złożyć wniosek?

Ryczałt energetyczny nie jest przyznawany automatycznie i wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do ZUS. Najpierw należy uzyskać decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą status (np. kombatanta lub ofiary represji). Następnie, do ZUS należy złożyć wniosek o przyznanie ryczałtu wraz z tą decyzją.

Wdowy i wdowcy muszą dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do renty rodzinnej po uprawnionym zmarłym. ZUS dokona wypłaty świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1650 ze zm.).

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji na 2026 r. (Monitor Polski z 2025 r. poz. 1099).