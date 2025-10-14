Kodeks Pracy jednoznacznie reguluje, że pracownik nie może być dostępny dla pracodawcy non stop. Obowiązkowy czas odpoczynku jest nieprzerwaną przerwą między zakończeniem pracy w jednym dniu a rozpoczęciem pracy w dniu następnym. Wyjaśniamy szczegółowo, jakie normy muszą być przestrzegane i jakie kary grożą za ich ignorowanie

Wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy, że polskie prawo pracy gwarantuje ścisły, minimalny czas odpoczynku po każdym dniu pracy oraz w każdym tygodniu. Naruszenie tych norm przez pracodawcę jest traktowane jako ciężkie wykroczenie przeciwko prawom pracownika i może skutkować nałożeniem gigantycznych kar przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Kiedy dokładnie kończy się czas pracy, a zaczyna obowiązkowy czas regeneracji? Czy ten czas liczy się po nadgodzinach i czy obejmuje weekendy?

Doba pracownicza: Obowiązkowe 11 godzin odpoczynku

Najważniejszą regułą jest odpoczynek dobowy, uregulowany w art. 132 Kodeksu Pracy.

Czas odpoczynku: Pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie pracowniczej.

Doba pracownicza: To 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Oznacza to, że jeśli zaczynasz pracę o 8:00 rano we wtorek, Twój odpoczynek musi zakończyć się najpóźniej o 7:00 rano w środę.

Wpływ nadgodzin: Jeśli pracowałeś w nadgodzinach, np. do 21:00, pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci 11 godzin przerwy i nie może Cię wezwać do pracy wcześniej niż o 8:00 następnego dnia.

Tygodniowa norma: 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku

Oprócz odpoczynku dobowego, pracodawca musi zagwarantować pracownikowi długi, nieprzerwany odpoczynek raz w tygodniu (art. 133 Kodeksu Pracy).

Czas odpoczynku: Pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu.

Wliczony odpoczynek dobowy: W te 35 godzin musi być wliczone 11 godzin odpoczynku dobowego.

Idealny weekend: Norma ta jest najczęściej realizowana przez weekend – np. od zakończenia pracy w piątek o 17:00 do rozpoczęcia w poniedziałek o 8:00 (63 godziny).

Kiedy 35 godzin tygodniowego odpoczynku może być krótsze?

Wyjątkiem od reguły jest sytuacja, gdy pracownik musi zmienić porę zmiany, np. przechodzi z nocnej na dzienną. Wtedy minimalny odpoczynek tygodniowy może wynosić 24 godziny. Ta zasada dotyczy jednak tylko wyjątków:

Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej.

Gigantyczne kary za łamanie prawa (PIP)

Naruszenie przepisów o czasie odpoczynku jest jednym z najczęściej kontrolowanych i karanych wykroczeń przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP).

Wysokość kary: Zgodnie z Kodeksem Pracy (art. 281 pkt 5), pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy (w tym odpoczynku dobowym i tygodniowym), popełnia wykroczenie.

Grzywna: Kara może wynieść od 1000 zł do 30 000 zł.

Dochodzenie roszczeń: Pracownik, którego prawa zostały naruszone, może złożyć skargę do PIP lub pozew do sądu pracy o zadośćuczynienie za utratę należnego odpoczynku, które jest często wyliczane jako dodatkowe nadgodziny z odpowiednim bonusem.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2024 r. poz. 1832 ze zm.), w szczególności art. 132, art. 133 i art. 281 pkt 5.