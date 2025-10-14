REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » MOPS: świadczenie pielęgnacyjne 3287 zł nie jest tylko za sprzątanie mieszkania, zmianę pościeli, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków

MOPS: świadczenie pielęgnacyjne 3287 zł nie jest tylko za sprzątanie mieszkania, zmianę pościeli, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 października 2025, 20:33
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
paragraf 2024
paragraf 2024
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie pielęgnacyjne 3287 zł na sprzątanie, pościel, zakupy, posiłki? Częsty element wywiadów środowiskowych. MOPS skrupulatnie gromadzą wykaz prostych czynności opiekuńczych twierdząc, że nie uzasadniają wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego 3287 zł (stare świadczenie). Jest to świadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Sądy zgadzają się z MOPS. Takie czynności jak np. sprzątanie mieszkania, zmiana pościeli, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, zasadniczo nie wymagają rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dlaczego więc MOPS przegrywają w sądach i opiekunowie mają szanse na świadczenie pielęgnacyjne? Właśnie za te czynności opiekuńcze?

Odpowiedź jest prosta - sądy sprawdzają sumę tych prostych czynności w ciągu dnia (nie rozpatrują ich rozłącznie). Bo jeżeli opiekun będzie musiał wykonać prostą czynność opiekuńczą na rzecz osoby niepełnosprawnej co 10 minut, to nie może iść do pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Odpowiedź jest prosta - sądy sprawdzają sumę tych prostych czynności w ciągu dnia (nie rozpatrują ich rozłącznie). Bo jeżeli opiekun będzie musiał wykonać prostą czynność opiekuńczą na rzecz osoby niepełnosprawnej co 10 minut, to nie może iść do pracy.

REKLAMA

Przykład

Osoba niepełnosprawna (wiek 86 lat) choruje na demencję - orzeczenia stałe o niepełnosprawności, stopień znaczny. Opiekun wykonuje proste czynności pielęgnacyjne związane z higieną, posiłkami, zakupami, porządkami. Żadna z tych czynności nie ma charakteru okołomedycznego. Na pozór wydaje się "Nic szczególnego". Ale jak skumulujemy każdą czynność wykazujemy duży nakład pracy opiekuńczej. Opiekun przedstawił w MOPS harmonogram jego obowiązków. Wynika z tego dokumentu, że wykonuje jakąś prostą czynność opiekuńczą co średnio 20 minut. MOPS nie ma podstawy do odmowy przyznania starego świadczenia pielęgnacyjnego. Jego obowiązkiem jest skumulować w przedziale 24 h wszystkie czynności opiekuńcze i uznać, że staruszek (86 lata) wymaga tak intensywnej opieki, że zasadne jest przyznanie starego świadczenia pielęgnacyjnego.

Sądy nie zgadzają się na praktyki MOPS co do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Przykładem jest wyrok o sygn. akt II SA/Gl 84/25. To wyrok sądu WSA w Gliwicach z 4 kwietnia 2025 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zadecydowali w sprawie sędziowie: Aneta Majowska, Artur Żurawik, Stanisław Nitecki

Sąd stwierdził - "proste czynności pielęgnacyjne nie wymagają rezygnacji z pracy, świadczenie się więc nie należy". Ale dodają ważne zastrzeżenie:

Mamy inną ocenę (potencjalnie) jeśli te proste czynności pozostają w kumulacji z innymi czynnościami wykonywanymi w ramach sprawowanej opieki.

Duża liczba prostych czynności jak najbardziej daje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Przykład

Opiekun osoby niepełnosprawnej wykazał, że proste czynności opiekuńcze wykonuje od 7.00 do 22.00 z częstotliwością, co 30 minut. Osoba niepełnosprawna (stopień znaczny). Opiekun ma prawo do starego świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoba niepełnosprawna i jej rodzina może zwalczyć z decyzją MOPS o odmowie przyznania świadczenia w oparciu o częstotliwość opieki

W sprawie rozpatrzonej przez WSA wywiad środowiskowy pomijał sprawdzenie częstotliwości wskazanych czynności. Dlatego WSA nakazał MOPS ponownie zająć się sprawą.

Opis sprawy – córka opiekowała się matką. To osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymaga całodobowej pomocy. Córka pomaga matce wstać z łóżka, pomaga przy codziennej toalecie, higienie, przygotowuje posiłki, podaje leki, robi zakupy, sprząta, zapewnia wsparcie psychiczne, pali w piecu, umawia wizyty i zawozi do specjalistów. Córka przez 16 lat pracowała za granicą, wróciła do kraju z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia matki. Córka miała dodatek socjalny [deklarowała rezygnację z niego]

Stanowisko MOPS: W oparciu o wywiad środowiskowy MOPS twierdził, że "matka Strony jest osobą chodzącą i jest w stanie samodzielnie wykonać wszelkie czynności samoobsługowe", "nie jest osobą leżącą, niezdolną do samodzielnego spożywania posiłków, przyjmowania lekarstw oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych". Zdaniem organu odwoławczego Strona nie wykonuje przy matce takich czynności opiekuńczych, które absorbują ją nieustannie i wymagają ciągłej obecności, nie pozwalając na jakąkolwiek aktywność zawodową.

Co z argumentacją MOPS zrobili sędziowie WSA w Gliwicach Aneta Majowska, Artur Żurawik, Stanisław Nitecki?

Sąd kazał MOPS zająć się na nowo sprawą. Bo z dokumentów przesłanych do sądu nie wynikało dlaczego MOPS uważał, że "osoba niepełnosprawna była w stanie samodzielnie wykonać wszelkie czynności samoobsługowe". MOPS nie uznał za konieczne, aby policzyć, ile razy dziennie

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Zobacz również:

Z uzasadnienia:

Ważne

"Poczynione w sprawie ustalenia nie przynoszą odpowiedzi na pytanie, jaki jest wymiar i częstotliwość czynności, co do których matka Skarżącej rzeczywiście wymaga wsparcia. W wynikach wywiadu nie zwrócono również uwagi na istotną okoliczność, czy wobec wskazanych czynności wykonywanych przez Stronę oraz "samodzielnego poruszania się" przez osobę wymagającą opieki, matka Skarżącej wykonuje samodzielnie także inne czynności, w szczególności czynności higieniczne, przyjmowanie leków (czynności wskazane podczas przeprowadzonego wywiadu środowiskowego). W ocenie Sądu, w sprawie nie dokonano zatem wyczerpujących ustaleń w zakresie oddziaływania schorzeń osoby niepełnosprawnej – matki Skarżącej, na jej codzienne funkcjonowanie oraz potrzebę wsparcia w wykonywanych czynnościach. Nie wyjaśniono zatem czy obecność osoby trzeciej w analizowanym przypadku stanowi konieczny aspekt sprawowanej opieki."

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wigilia 2025 dniem wolnym od pracy. Czy ustawa już obowiązuje i kto dostanie pełne wynagrodzenie?
14 paź 2025

Senat Rzeczypospolitej Polskiej poparł obywatelski projekt ustawy ustanawiającej Wigilię (24 grudnia) dodatkowym, ustawowo wolnym dniem od pracy. Zmiana ta wywołała szereg pytań o jej praktyczne konsekwencje: Kiedy dokładnie wejdzie w życie? Jak wpłynie na roczny wymiar czasu pracy i prawo do wynagrodzenia? Wyjaśniamy, co w świetle nowych przepisów czeka zarówno pracodawcę jak i pracownika.
MOPS: świadczenie pielęgnacyjne 3287 zł nie jest tylko za sprzątanie mieszkania, zmianę pościeli, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków
14 paź 2025

Świadczenie pielęgnacyjne 3287 zł na sprzątanie, pościel, zakupy, posiłki? Częsty element wywiadów środowiskowych. MOPS skrupulatnie gromadzą wykaz prostych czynności opiekuńczych twierdząc, że nie uzasadniają wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego 3287 zł (stare świadczenie). Jest to świadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Sądy zgadzają się z MOPS. Takie czynności jak np. sprzątanie mieszkania, zmiana pościeli, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, zasadniczo nie wymagają rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dlaczego więc MOPS przegrywają w sądach i opiekunowie mają szanse na świadczenie pielęgnacyjne? Właśnie za te czynności opiekuńcze?
Ile godzin odpoczynku po pracy się należy? Gigantyczna kara dla pracodawcy za naruszenie Kodeksu Pracy (art. 132 i 133)
14 paź 2025

Kodeks Pracy jednoznacznie reguluje, że pracownik nie może być dostępny dla pracodawcy non stop. Obowiązkowy czas odpoczynku jest nieprzerwaną przerwą między zakończeniem pracy w jednym dniu a rozpoczęciem pracy w dniu następnym. Wyjaśniamy szczegółowo, jakie normy muszą być przestrzegane i jakie kary grożą za ich ignorowanie
Ryczałt energetyczny 2026 r.: Ponad 302 zł od ZUS. Kto z kombatantów i wdów dostanie pieniądze na prąd i gaz?
14 paź 2025

Ryczałt energetyczny to świadczenie pieniężne, którego celem jest częściowe pokrycie rosnących opłat za media (prąd, gaz, ciepło). To wsparcie jest ściśle powiązane ze statusem kombatanta i ofiary represji. Od 1 marca 2026 r. kwota ryczałtu wzrośnie do około 302,51 zł. Kto dokładnie może ubiegać się o te pieniądze? Jakie są różnice między ryczałtem a Dodatkiem Kombatanckim i czy świadczenie przysługuje wdowom i wdowcom? Wyjaśniamy krok po kroku.

REKLAMA

Dentysta bezpłatnie na NFZ – sprawdź, jakie zabiegi Ci przysługują za 0 zł, lista jest długa
14 paź 2025

Profilaktyka stomatologiczna oraz wcale nie taka krótka lista zabiegów dentystycznych jest dostępna bezpłatnie. Wystarczy być ubezpieczonym w NFZ i mieć opłaconą składkę zdrowotną. Wizyta u dentysty nieodpłatnie, jak u każdego innego lekarza na NFZ, jest jak najbardziej możliwa, jednak nie wszyscy o tym wiedzą.
20 proc. podwyżki i 3 miesiące dodatkowego urlopu dla 150 tys. pracowników. Od kiedy?
14 paź 2025

Przedstawiciele związkowi tych pracowników przedstawili postulaty – co najmniej 20 proc. podwyżki, a do tego urlop regeneracyjny co 7 lat pracy. Kto i od kiedy miałby skorzystać z takich uprawnień? Chodzi o grupę 150 tys. pracowników.
Kodeksowe zwolnienia od pracy 2025: aktualna lista i zasady wynagradzania
14 paź 2025

W życiu zawodowym każdemu może zdarzyć się sytuacja, w której konieczne jest czasowe przerwanie pracy – z powodów rodzinnych, zdrowotnych czy organizacyjnych. Kodeks pracy przewiduje wiele takich przypadków i gwarantuje pracownikom prawo do zwolnienia od pracy w określonych sytuacjach. W 2025 roku katalog tych zwolnień jest wyjątkowo szeroki – obejmuje zarówno klasyczne przypadki, takie jak choroba, przestój czy szkolenie, jak i nowsze rozwiązania, jak pięciodniowy urlop opiekuńczy czy zwolnienie z powodu siły wyższej. Warto przyjrzeć się im bliżej, by wiedzieć, kiedy można z nich skorzystać i jakie wynagrodzenie przysługuje za czas nieobecności.
Nowe przepisy dot. sędziów - założenia w wykazie prac rządu. Konsytytucyjne wątpliwości co tzw. ustawy praworządnościowej
14 paź 2025

Zapowiedziany przez Ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka projekt ustawy „praworządnościowej”, a także projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów mający ułatwić sędziom pełnienie służby po 65. roku życia - trafiły 14 października 2025 r. do wykazu prac rządu. Planowany termin przyjęcia obu projektów przez rząd, to pierwszy kwartał 2026 r. Projekt ustawy „praworządnościowej” dzieli konstytucjonalistów. Zdaniem prof. Ryszarda Piotrowskiego projekt narusza Konstytucję RP, z opinią tą nie zgadza się prof. Marek Chmaj, który podkreśla, że ustawa jest odpowiedzią na wadliwość powołań sędziów po 2018 r.

REKLAMA

Algorytmiczne ustalanie cen. Na czym polega i czy jest zgodne z prawem?
14 paź 2025

Algorytmiczne ustalanie cen to proces polegający na wykorzystaniu zautomatyzowanych programów komputerowych do ustalania cen produktów lub usług w oparciu o dane wprowadzane w czasie rzeczywistym. Algorytmy te analizują zmienne, takie jak ceny konkurencji, popyt, stany magazynowe, a czasami dane konsumentów, aby dynamicznie dostosowywać ceny w celu maksymalizacji zysku lub realizacji innych celów biznesowych. Przykładami mogą być linie lotnicze i usługi współdzielenia przejazdów, które dostosowują ceny do popytu, lub sprzedawcy internetowi zmieniający ceny na podstawie historii przeglądania stron przez klientów lub aktywności konkurencji. K. Jakub Gładkowski, partner, radca prawny z Kancelarii KIEŁTYKA GŁADKOWSKI KG LEGAL opisuje aspekty prawne tego sposobu ustalania cen.
Wygrała w sądzie. Z SKO i MOPSem nie było tak łatwo. Warto walczyć do samego końca i życzę innym osobom dużo cierpliwości. Walczcie [Świadczenie pielęgnacyjne]
14 paź 2025

Tak zatytułowany list przysłała do redakcji Infor.pl czytelniczka. Pierwszy raz informowała nas o swojej prawnej batalii z MOPS i SKO prawie rok temu. Dziś jest "po" wyroku sądu i "na tarczy".

REKLAMA