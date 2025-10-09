REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Meta i TikTok wygrywają w Luksemburgu. Przełomowy wyrok zmienia zasady DSA

Meta i TikTok wygrywają w Luksemburgu. Przełomowy wyrok zmienia zasady DSA

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 października 2025, 10:12
Robert Nogacki
Robert Nogacki
radca prawny
Sąd UE Meta TikTok
Meta i TikTok wygrywają w Luksemburgu. Przełomowy wyrok zmienia zasady DSA
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Sąd Unii Europejskiej unieważnił decyzje Komisji Europejskiej o opłatach nadzorczych dla Facebooka, Instagrama i TikToka. Wyroki z 10 września 2025 r. mogą całkowicie przeformatować sposób wdrażania Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA) i otwierają drogę innym gigantom cyfrowym do podważania decyzji Brukseli.

W dniu 10 września 2025 roku Sąd Unii Europejskiej wydał dwa przełomowe wyroki w sprawach T-55/24 (Meta Platforms Ireland/Komisja) i T-58/24 (TikTok Technology/Komisja), które fundamentalnie wpłyną na sposób implementacji Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA). Orzeczenia te, dotyczące unieważnienia decyzji Komisji Europejskiej w sprawie opłat nadzorczych, odsłaniają istotne problemy procedrualne w stosowaniu nowego europejskiego prawa cyfrowego.

REKLAMA

REKLAMA

Kontekst prawny: Akt o Usługach Cyfrowych (DSA) i system opłat nadzorczych

DSA, który wszedł w życie w 2022 roku, ustanowił nowy model nadzoru nad bardzo dużymi platformami internetowymi (VLOP) i bardzo dużymi wyszukiwarkami internetowymi (VLOSE). Kluczowym elementem tego systemu jest mechanizm finansowania nadzoru poprzez roczne opłaty pobierane od dostawców tych usług.

Zgodnie z art. 43 DSA, opłaty te mają pokrywać koszty wykonywania przez Komisję zadań nadzorczych, a ich wysokość powinna być proporcjonalna do średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców każdej platformy. System ten miał zapewnić sprawiedliwy podział kosztów nadzoru między największe platformy cyfrowe.

Istota sporu: metodologia obliczania użytkowników

Centralnym punktem sporów były decyzje Komisji z listopada 2023 roku, ustalające wysokość opłat nadzorczych dla Facebooka, Instagramu i TikToka za rok 2023. Komisja, zamiast opierać się na danych przekazanych przez same platformy, zastosowała własną "wspólną metodologię" opartą na danych podmiotów trzecich (SensorTower i Similarweb).

REKLAMA

Ta metodologia została załączona do każdej indywidualnej decyzji wykonawczej, co stało się kluczowym problemem prawnym. Meta i TikTok argumentowały, że taka metodologia powinna zostać ustanowiona w akcie delegowanym, nie w aktach wykonawczych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rozstrzygnięcie Sądu: naruszenie hierarchii aktów prawnych

Sąd przychylił się do argumentacji skarżących, stwierdzając fundamentalne naruszenie procedur prawnych. Kluczowe ustalenia to:

1. Metodologia jako element istotny i nieodzowny

Sąd uznał, że metodologia obliczania średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców jest "nierozerwalnie związana z ustaleniem opłaty nadzorczej" i stanowi jej "istotny i nieodzowny element". To oznacza, że nie może być traktowana jako zwykły element uzasadnienia decyzji.

2. Naruszenie art. 43 ust. 4 DSA

Przepis ten nakłada na Komisję obowiązek ustalenia "szczegółowo" metody i procedur określania opłat w akcie delegowanym. Sąd stwierdził, że Komisja, ograniczając się do ogólnego wskazania trzech źródeł informacji w rozporządzeniu delegowanym, nie wypełniła tego obowiązku.

3. Obejście procedur kontrolnych

Załączenie metodologii do aktów wykonawczych pozwoliło Komisji ominąć procedury kontrolne przewidziane dla aktów delegowanych, w tym konsultacje z ekspertami państw członkowskich (art. 87 ust. 4 DSA) i możliwość sprzeciwu Parlamentu Europejskiego i Rady (art. 87 ust. 6 DSA).

Implikacje orzeczenia dla przyszłości DSA

Konieczność rewizji rozporządzenia delegowanego

Komisja będzie musiała przyjąć nowe rozporządzenie delegowane lub zmienić istniejące, włączając do niego szczegółową metodologię obliczania średniej liczby użytkowników. Proces ten może być czasochłonny ze względu na wymagane konsultacje.

Wpływ na inne platformy

Orzeczenie może wpłynąć na wszystkie inne decyzje dotyczące opłat nadzorczych wydane na podstawie tej samej wadliwej metodologii. Inne platformy mogą skorzystać z tego precedensu do kwestionowania swoich opłat.

Utrzymanie skutków decyzji

Mimo unieważnienia zaskarżonych decyzji, Sąd podjął strategiczną decyzję o utrzymaniu ich skutków na okres przejściowy do 12 miesięcy od uprawomocnienia się wyroków, co stanowi wyważone rozwiązanie mające na celu zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania całego systemu nadzoru nad platformami cyfrowymi w okresie przejściowym. Ta decyzja odzwierciedla głębokie zrozumienie przez Sąd praktycznych konsekwencji całkowitego unieważnienia decyzji dla stabilności finansowej systemu regulacyjnego oraz konieczności zapewnienia Komisji odpowiedniego czasu na wprowadzenie niezbędnych korekt proceduralnych. Sąd wskazał, że natychmiastowe unieważnienie skutków decyzji mogłoby zagrozić wykonaniu art. 43 DSA, który przewiduje że opłaty nadzorcze mają pokrywać koszty poniesione przez Komisję w związku z wykonywaniem zadań nadzorczych, a nagły zwrot już uiszczonych opłat pozbawiłby Komisję środków finansowych niezbędnych do kontynuowania działań regulacyjnych.

Dodatkowo, Sąd uwzględnił fakt, że mimo proceduralnych uchybień w sposobie ustanowienia metodologii, nie stwierdził błędów merytorycznych wpływających na sam obowiązek uiszczenia przez platformy opłat nadzorczych za rok 2023, co oznacza, że zasadnicza podstawa prawna dla pobierania opłat pozostaje nietknięta. Dwunastomiesięczny okres przejściowy ma zapewnić Komisji wystarczający czas na przeprowadzenie kompleksowego procesu rewizji rozporządzenia delegowanego, obejmującego wymagane konsultacje z ekspertami państw członkowskich oraz procedury kontrolne w Parlamencie Europejskim i Radzie. Jednocześnie okres ten ma umożliwić platformom przygotowanie się do ewentualnych zmian w metodologii obliczania opłat oraz zapewnić płynne przejście do nowego systemu bez zakłócenia działalności nadzorczej Komisji.

Szersze znaczenie dla prawa europejskiego

Wyroki Sądu Unii Europejskiej w sprawach Meta i TikTok stanowią przełomowy moment w rozwoju europejskiego prawa cyfrowego, który wykracza daleko poza techniczne kwestie obliczania opłat nadzorczych i dotyka fundamentalnych zasad ładu demokratycznego w coraz bardziej złożonym środowisku regulacji cyfrowych. Orzeczenia te demonstrują, że nawet w obliczu presji szybkiej digitalizacji gospodarki i potrzeby elastycznego reagowania na zmiany technologiczne, podstawowe zasady prawa administracyjnego, podziału kompetencji między instytucjami i procedur demokratycznej kontroli muszą być bezwzględnie przestrzegane. Sąd wyraźnie odrzucił argument Komisji, że pilność implementacji DSA i złożoność technologiczna materii uzasadniają obejście przewidzianych prawem procedur, podkreślając tym samym, że praworządność nie może być poświęcana na ołtarzu skuteczności administracyjnej, nawet w tak newralgicznych obszarach jak regulacja platform cyfrowych.

Jednocześnie wyroki te, choć w krótkim okresie komplikują implementację DSA i tworzą niepewność prawną, w perspektywie długoterminowej mogą znacząco wzmocnić cały system europejskiej regulacji cyfrowej poprzez zapewnienie mu solidnej podstawy proceduralnej i zwiększenie jego demokratycznej legitymacji. Wymuszając na Komisji przeprowadzenie właściwych konsultacji z państwami członkowskimi i poddanie metodologii kontroli demokratycznej Parlamentu i Rady, Sąd może przyczynić się do opracowania bardziej wyważonej, akceptowalnej społecznie i technicznie doskonalszej metodologii, która będzie mogła służyć jako model dla przyszłych działań regulacyjnych w gospodarce cyfrowej. Komisja ma teraz unikatową szansę na przeprowadzenie kompleksowej reformy swojego podejścia do DSA, która może nie tylko naprawić stwierdzone uchybienia, ale także stworzyć bardziej transparentny, sprawiedliwy i demokratycznie kontrolowany system nadzoru nad platformami cyfrowymi, który będzie mógł skutecznie odpowiadać na wyzwania przyszłości.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zwolnienia, wypowiedzenia zmieniające i bezrobocie: czy to nas czeka na rynku pracy w 2026 r.?
09 paź 2025

Zwolnienia, wypowiedzenia zmieniające i bezrobocie: czy to nas czeka na rynku pracy w 2026 r.? Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sytuacja wcale nie jest taka zła, a polski rynek pracy wciąż jest w dobrej kondycji, ba Polska utrzymuje silną pozycję na tle UE pod względem kondycji rynku pracy. Poniżej przedstawiamy szczegółowy komunikat resortu pracy.
Wiek emerytalny kobiety w górę? To tylko pierwszy krok do koniecznych zmian!
09 paź 2025

Wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest raczej nieuniknione, a w przyszłości może czekać nas jego dalsze podnoszenie. To jest efekt zmian demograficznych oraz wyzwań ekonomicznych, z którymi musi zmierzyć się system emerytalny w Polsce. Co nas czeka?
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe: kierunek ku reformie „Kompas Jutra”
09 paź 2025

Reforma podstawy programowej, większa autonomia szkół i nauczycieli, powrót do kwietniowego egzaminu ósmoklasisty oraz obowiązkowe debaty i doświadczenia w klasach – Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który ma wprowadzić istotne zmiany już od roku szkolnego 2026/2027. Jak podkreśla Minister to początek największej od lat zmiany w polskim systemie edukacji.
Ustawa o asystencji osobistej wchodzi w życie. Co czeka osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów?
09 paź 2025

Projekt ustawy o asystencji osobistej to ogromny krok w kierunku niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami. Ma zastąpić niestabilne programy (jak AOON) systemową regulacją. Nowa ustawa, przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów we wrześniu 2025 r., wprowadza pełną indywidualizację wsparcia, którego wymiar może sięgnąć nawet 240 godzin miesięcznie. Sprawdź, co ta rewolucja oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich.

REKLAMA

Fatalne wieści dla emerytów. ZUS zażąda zwrotu czternastki. Jak to możliwe?
09 paź 2025

Coraz wyższe rachunki za energię, coraz droższe zakupy, do tego dochodzą wydatki na leki… większość emerytów ledwie wiąże koniec z końcem. Kołem ratunkowym dla seniorów najpierw była trzynastka, teraz na ich konto trafiła czternastka. Jak podaje ZUS wypłata pieniędzy właśnie się zakończyła. Okazuje się, że niektórzy ten zastrzyk gotówki będą musieli… zwrócić. Jak to możliwe?
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w 2026 r. Jakie zmiany w programie i jak złożyć wniosek o wsparcie?
09 paź 2025

W 2026 r. program "Asystent osobisty" wchodzi w okres przejściowy. Resortowy AOON 2026 nadal bazuje na stopniach niepełnosprawności, ale przygotowuje grunt pod Ustawową Asystencję z 2027 r., powiązaną z punktami PPW. Nowe wytyczne zwiększają limity do 840 godzin rocznie i stawiają na elastyczność. Sprawdź, jak złożyć wniosek i wykorzystać wsparcie asystenta.
Ulgi i zniżki podatkowe dla emerytów w 2026. Z jakich preferencji można skorzystać?
08 paź 2025

Przepisy prawa podatkowego są szczególnie skomplikowane i bardzo często się zmieniają, co sprawia, że ciężko za nimi nadążyć. Przewidują one jednak szereg rozmaitych ulg i preferencji dla emerytów. Warto zatem zapoznać się z ich zasadami, pozwalają one bowiem zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Wyjaśniamy, z jakich ulg mogą skorzystać emeryci i co zmieni się dla nich w 2026 roku?
Podatek od psa 2026. Ile zapłacimy za czworonoga i kto będzie musiał zapłacić?
08 paź 2025

Zbliża się kolejny rok, a wraz z nim zmiany, które mogą wpłynąć na portfele właścicieli zwierząt domowych. Podatek od posiadania psów, choć nie jest powszechny, wciąż obowiązuje w wielu polskich miastach i gminach. Maksymalne stawki, tak jak inne opłaty lokalne, zostaną zwaloryzowane. Czy w 2026 roku zapłacimy więcej za naszego pupila i czy można uniknąć tej daniny?

REKLAMA

Bez żadnych podwyżek dla pracowników budżetówki w 2026 r.? Wszystko zależy od losów ustawy budżetowej i decyzji Prezydenta RP
08 paź 2025

Projekt ustawy budżetowej na 2026 rok został przygotowany i trafił do Sejmu 30 września 2025 r. Już 09 października 2025 r. w Sejmie ruszają dalsze prace nad budżetem. Budzi on wiele kontrowersji, w szczególności ze względu na planowany poziom wydatków. Przedstawiciele związków zawodowych pracowników sfery budżetowej oburzają się na planowany poziom podwyżek, wynoszący zaledwie 3%, domagając się ostatnio co najmniej 5%. Tymczasem może się okazać, że nawet tej 3-procentowej podwyżki nie będzie.
Podatek od nieruchomości 2026. Jakie będą nowe stawki i jak najlepiej opłacić daninę?
08 paź 2025

Podwyżki cen gazu, prądu i żywności to dopiero początek. Po waloryzacji emerytur i innych świadczeń, inflacja ponownie upomni się o swoje, tym razem poprzez wyższe opłaty za domy i mieszkania. W 2026 roku wiele gmin wykorzysta wskaźnik inflacji, by podnieść lokalne podatki. Kogo dotkną największe podwyżki i czy Twój budżet domowy wytrzyma kolejne obciążenie?

REKLAMA