Strona główna » Prawo » Wiadomości » To już pewne. Nowy wiek emerytalny w Polsce stał się faktem! Ta grupa pracowników będzie pracować dłużej

To już pewne. Nowy wiek emerytalny w Polsce stał się faktem! Ta grupa pracowników będzie pracować dłużej

04 listopada 2025, 09:45
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
To już pewne. Nowy wiek emerytalny w Polsce stał się faktem! Ta grupa pracowników będzie pracować dłużej
Nowe regulacje prawne, które obowiązują od niedawna, ustanowiły podwyższenie o 5 lat progu wiekowego uprawniającego do pracy dla przedstawicieli jednej profesji. Dotyczy to komorników sądowych, którzy uzyskali prawo do pozostania w zawodzie do 70. roku życia, podczas gdy poprzednio limit wynosił 65 lat. Oto szczegóły.

Zmiana wieku aktywności zawodowej komorników sądowych

Obowiązujące od 1 listopada 2025 roku nowe przepisy znacząco modyfikują warunki pełnienia służby przez komorników sądowych. Najważniejszą zmianą jest podniesienie granicy wieku, po której Minister Sprawiedliwości jest zobowiązany do odwołania komornika z urzędu, z 65 do 70 lat. Nowelizacja ta, obejmująca również asesorów komorniczych, efektywnie wydłuża ich potencjalną aktywność zawodową o pełne pięć lat i stanowi odpowiedź na liczne kontrowersje prawne związane z poprzednim limitem.

Eliminacja dyskryminacji wiekowej i dostosowanie do standardów UE

Głównym motywem wprowadzenia nowelizacji była konieczność harmonizacji polskiego prawa z wymogami Unii Europejskiej oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek. Jak wielokrotnie orzekały sądy administracyjne, dotychczasowe regulacje stały w sprzeczności z dyrektywami unijnymi. Wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, Arkadiusz Myrcha, podkreślił, że dłuższe pozostawanie komorników w służbie pozwoli na lepsze wykorzystanie ich specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a także przyczyni się do zakończenia sporów sądowych wynikających z wcześniejszego odwoływania. Na problem dyskryminacji w przepisach dotyczących tej grupy zawodowej zwracał również uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.

Nowe regulacje prowadzą do zrównania statusu komorników z innymi profesjami prawniczymi. Dla porównania, notariusze są odwoływani przez Ministra Sprawiedliwości również dopiero po ukończeniu 70. roku życia, a sędziowie mają możliwość pracy do tego samego wieku, pod warunkiem złożenia oświadczenia woli i odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Co więcej, adwokaci i radcowie prawni w ogóle nie mają określonej górnej granicy wiekowej dla wykonywania zawodu. W świetle tych faktów, poprzedni limit wiekowy dla komorników stanowił anomalię wśród profesji prawniczych.

Koniec limitowania asesury komorniczej

Dodatkowo, nowelizacja znosi dotychczasowy sześcioletni limit trwania asesury komorniczej. Wcześniej asesorzy, którzy w tym okresie nie wystąpili o powołanie na stanowisko komornika, byli zmuszeni do odejścia z zawodu. Resort Sprawiedliwości argumentuje, że rezygnacja z limitu zapewni asesorom większą elastyczność w decydowaniu o momencie aplikacji na stanowisko komornika, zapobiegając jednocześnie przymusowej rezygnacji wykwalifikowanych osób.

Zachowanie prawa do wcześniejszej emerytury

Należy podkreślić, że nowe przepisy nie wprowadzają przymusu pracy do 70. roku życia. Komornicy i asesorzy, niezależnie od podniesienia granicy wieku, zachowują pełne prawo do przejścia na emeryturę w momencie nabycia ustawowych uprawnień emerytalnych. Nowe regulacje stanowią wyłącznie opcję dłuższego pozostania w zawodzie.

Brak wskazań na szersze zmiany emerytalne

W związku z faktem, że znaczna część społeczeństwa obawia się ogólnego wydłużenia wieku emerytalnego (w przeszłości podobne próby kończyły się porażką polityczną), Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, iż zmiana dotyczy wyłącznie dostosowania prawa komorniczego do standardów unijnych i walki z dyskryminacją. Według deklaracji, nie ma żadnych planów wprowadzenia podobnych podwyższeń limitów wieku aktywności zawodowej dla innych grup społecznych. Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych została uchwalona przez Sejm pod koniec czerwca 2025 roku, przyjęta przez Senat w lipcu, a następnie podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę i ogłoszona w Dzienniku Ustaw 28 lipca 2025 roku.

Źródło: INFOR
Prawo
