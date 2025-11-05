REKLAMA

Podwyżka opłaty cukrowej uderzy w polskie soki. Już od 1 stycznia 2026 roku. To spore zagrożenie dla branży owocowo-warzywnej

Podwyżka opłaty cukrowej uderzy w polskie soki. Już od 1 stycznia 2026 roku. To spore zagrożenie dla branży owocowo-warzywnej

05 listopada 2025, 12:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Od 1 stycznia 2026 roku polska branża sokowa stanie w obliczu dużych wyzwań związanych z zaplanowaną przez rząd podwyżką opłaty cukrowej. Projekt nowelizacji przewiduje aż dziewięciokrotny wzrost dodatku za kofeinę i taurynę oraz dwukrotny wzrost stawki za nadmiar cukru. Według ekspertów i producentów naturalnych soków grozi to wzrostem cen, spadkiem konkurencyjności firm oraz dochodów sadowników.

Podwyżka opłaty cukrowej uderzy w polskie soki. To spore zagrożenie dla branży owocowo-warzywnej od 1 stycznia 2026 roku

Podwyżka tzw. opłaty cukrowej od 1 stycznia 2026 roku to bolesny cios dla polskiej branży sokowej oraz producentów napojów. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje znaczące zwiększenie podatku nakładanego na napoje zawierające cukier, kofeinę lub taurynę, co grozi wzrostem cen, ograniczeniem konkurencyjności firm oraz zmniejszeniem dochodów sadowników i przetwórców.

Co zmienia się od stycznia 2026 w opłacie cukrowej?

Według projektu ustawy, nowa struktura opłaty cukrowej dla napojów (w tym naturalnych soków) będzie wyglądać następująco:

  • Część stała opłaty wzrasta z 0,50 zł do 0,70 zł za litr (wzrost o 40 proc.);
  • Część zmienna za każdy gram cukru powyżej 5 g/100 ml zwiększa się dwukrotnie – z 0,05 zł do 0,10 zł;
  • Dodatek za obecność kofeiny lub tauryny rośnie aż dziewięciokrotnie, z 0,10 zł do 1,00 zł za litr;
  • Maksymalna wysokość opłaty wzrasta z 1,20 zł do 1,80 zł za litr napoju.

Taka drastyczna podwyżka jest największą w historii fiskalnego obciążenia tego sektora i budzi opór przedsiębiorców oraz organizacji reprezentujących producentów soków.

Negatywne skutki podwyżki opłaty cukrowej dla branży i konsumentów

Przedstawiciele Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) oraz branży owocowo-warzywnej alarmują, że nowe przepisy zamiast promować zdrowe wybory konsumentów, mogą przynieść katastrofalne skutki:

  • Istnieje zagrożenie wzrostu cen soków naturalnych, co ograniczy ich dostępność dla wielu konsumentów i może skłonić ich do wyboru tańszych, ale mniej wartościowych napojów;
  • Podwyżki opłaty cukrowej obciążą polskich producentów, zmniejszając ich konkurencyjność na rynku krajowym i zagranicznym;
  • Mniejszy popyt na soki może negatywnie odbić się na dochodach sadowników i przetwórców owoców, co zagraża całemu łańcuchowi wartości w sektorze rolniczym;
  • Zamiast poprawy zdrowia publicznego, podwyżki mogą stać się narzędziem fiskalnym do zwiększenia dochodów budżetu państwa kosztem małych i średnich firm.

Podwyżka opłaty cukrowej od 2026 roku - podsumowanie

Podwyżka opłaty cukrowej w Polsce od 2026 roku to duże wyzwanie dla branży sokowej, która stoi przed ryzykiem wzrostu kosztów produkcji i spadku popytu na naturalne napoje. Eksperci i producenci apelują o rozsądek i wsparcie dla sektora, aby zmiany fiskalne służyły rzeczywistemu poprawieniu zdrowia społeczeństwa, a nie wyłącznie zasileniu budżetu państwa. Monitorowanie dalszych losów ustawy będzie kluczowe dla zrozumienia, jak polski rynek soków poradzi sobie z tymi restrykcjami.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

