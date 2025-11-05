Sejm na żywo: 44. posiedzenie Sejmu (5, 6, 7 listopada 2025) [Transmisja online]
W środę 5 listopada o godz. 10:00 rozpocznie się 44. posiedzenie Sejmu.
W środę, 5 listopada rozpocznie się trzydniowe posiedzenie Sejmu.
Sejm na żywo: 44. posiedzenie Sejmu [5.11.2025 r.]
Pierwszego dnia posłowie pracować będą m.in. nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1825) oraz nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1826). Pierwszy z projektów dotyczy aktualizacji tzw. "akcyzowej mapy drogowej" poprzez podwyżkę stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie: w 2026 r. o 15% w stosunku do stawek z 2025 r., a w 2027 r. o 10% r/r. Drugi projekt zaś dotyczy dostosowania przepisów CIT do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
