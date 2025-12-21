REKLAMA

Emerytura i zwrot z „trzynastki" i „czternastki". Kto może odzyskać część potrąconego PIT i jak to załatwić?

Emerytura i zwrot z „trzynastki” i „czternastki”. Kto może odzyskać część potrąconego PIT i jak to załatwić?

21 grudnia 2025, 14:12
oprac. Dominik Kulig
Emerytura i zwrot z „trzynastki” i „czternastki”. Kto może odzyskać część potrąconego PIT i jak to załatwić?
Materiały prasowe

Seniorzy, którym w 2025 r. potrącono zaliczki na podatek od tzw. trzynastej lub czternastej emerytury, mogą w 2026 r. otrzymać zwrot części pobranego PIT - pod warunkiem, że ich łączny roczny dochód z emerytur i dodatków nie przekroczył 30 000 zł. Poniżej znajdziesz prosty poradnik: kto kwalifikuje się do zwrotu, ile można dostać i jakie kroki podjąć, by nie przepuścić pieniędzy.

Kto może liczyć na zwrot z „trzynastki” i „czternastki”?

Zwrot dotyczy osób pobierających emeryturę lub rentę, którym w 2025 r. ZUS (lub KRUS) potrącił zaliczki na podatek od wypłaconych dodatkowych świadczeń (np. trzynastej lub czternastej emerytury) - i których łączny roczny dochód z tytułu emerytur/rent (wraz z dodatkami) nie przekroczył 30 000 zł brutto. W praktyce oznacza to, że osoby z niższymi świadczeniami mogą odzyskać część pieniędzy przy rocznym rozliczeniu PIT.

Jak dużego zwrotu można się spodziewać?

Wysokość zwrotu zależy od sumy potrąconych zaliczek i od wysokości miesięcznej emerytury. Dla osób z najniższymi świadczeniami zwrot może wynieść kilkaset złotych - w mediach pojawiają się przykłady zwrotów rzędu ok. 200 zł dla najniższych emerytur i do około 420–426 zł dla emerytur brutto w okolicach ~2,4 tys. zł (wartość orientacyjna; dokładna kwota zależy od indywidualnego rozliczenia).

Kiedy spodziewać się wypłaty zwrotu z „trzynastki” i „czternastki”?

Rozliczenia PIT za 2025 rok będziesz składać w kampanii rozliczeniowej 2026 - standardowo w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r. Jeśli przy rozliczeniu wykaże się nadpłata (np. zaliczki pobrane od dodatkowych świadczeń), fiskus wypłaci zwrot - przy elektronicznym złożeniu deklaracji zwykle szybciej (terminy zwrotu: do 45 dni dla e-deklaracji, dłużej przy papierowych). Sprawdź w swoim profilu na Portalu Podatkowym „Twój e-PIT”.

Czy ZUS/KRUS zrobi to za mnie automatycznie?

Nie zawsze. W praktyce część osób zostanie rozliczona przez płatnika (ZUS/KRUS) „z urzędu” - wtedy procedura może być automatyczna - ale wiele osób będzie musiało złożyć roczne zeznanie podatkowe (np. PIT-37), by odzyskać nadpłatę. Aby ograniczyć miesięczne potrącenia w trakcie roku i zwiększyć „na rękę” wypłaty (włączając trzynastki/czternastki), można złożyć odpowiedni wniosek do ZUS - EPD-21 (wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek, gdy przewidujesz, że roczny dochód nie przekroczy 30 000 zł).

Podstawa prawna

Prawo daje emerytom możliwość uniknięcia potrącania zaliczek od dodatkowych świadczeń (np. „trzynastki” i „czternastki”) lub - gdy zaliczki już pobrano - odzyskania nadpłaty przy rocznym rozliczeniu.

Możliwość wnioskowania o niepobieranie zaliczek oraz zasadę zwrotu nadpłaconego podatku reguluje m.in. art. 31c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - to na tej podstawie płatnik (np. ZUS) może nie pobierać zaliczek, jeśli podatnik złoży stosowny wniosek i spodziewa się dochodów nieprzekraczających ustawowego limitu.

Podstawą jest art. 31c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje, że płatnik (np. ZUS) nie pobiera zaliczek, jeśli podatnik złoży wniosek i przewiduje, że jego dochody opodatkowane skalą nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł. Tekst ujednolicony ustawy (ISAP) i brzmienie art. 31c znajdziesz w publikacji Dziennika Ustaw.

Co zrobić krok po kroku?

  1. Sprawdź prognozę rocznego dochodu - sumę wszystkich świadczeń emerytalnych wraz z trzynastką/czternastką.
  2. Jeśli chcesz zapobiec potrącaniu zaliczek w roku 2026 - złóż do ZUS wniosek EPD-21 (formularz dostępny na PUE ZUS lub do pobrania). Po złożeniu ZUS nie powinien potrącać zaliczek do momentu przekroczenia limitu.
  3. Jeżeli zaliczki już pobrano - złożysz roczne zeznanie podatkowe (np. PIT-37) za 2025 rok w kampanii 2026 (Twój e-PIT lub tradycyjnie). Nadpłata zostanie zwrócona w terminach przewidzianych dla zwrotów.
  4. Przygotuj dokumenty od ZUS - w zależności od sytuacji otrzymasz od organu rentowego PIT-40A albo informację PIT-11A / PIT-11; będą one potrzebne do poprawnego rozliczenia.

Jeśli w 2025 r. dostałeś trzynastkę lub czternastkę i ZUS pobrał od tych świadczeń zaliczki podatkowe, sprawdź swoje roczne dochody - możesz mieć prawo do zwrotu w 2026 r. Złóż EPD-21, jeśli nie chcesz, by ZUS potrącał zaliczki w bieżącym roku, a przy rozliczeniu rocznym skorzystaj z „Twojego e-PIT”, by przyspieszyć wypłatę ewentualnej nadpłaty.

Źródła i miejsca do sprawdzenia: strony ZUS (informacje i formularz EPD-21), oficjalny portal podatkowy (Twój e-PIT, terminy rozliczeń), teksty prasowe wyjaśniające skale zwrotów i praktyczne przykłady.

Czy każdy emeryt dostanie zwrot?

Nie - zwrot dotyczy tych, u których roczny dochód z emerytur i dodatków nie przekroczył 30 000 zł i którym w 2025 r. pobrano zaliczki od trzynastej/czternastej emerytury.

Muszę iść do urzędu skarbowego osobiście?

W wielu przypadkach nie - najwygodniej i najszybciej rozliczyć się elektronicznie przez „Twój e-PIT” na podatki.gov.pl. Jeśli ktoś woli lub musi złożyć dokumenty osobiście, może to zrobić w urzędzie skarbowym.

Ile potrwa zwrot?

Dla elektronicznych zeznań urząd ma zwykle 45 dni na zwrot nadpłaty. Deklaracje papierowe rozliczane są dłużej - do kilku miesięcy.

Czy ZUS/KRUS automatycznie zwróci nadpłacony PIT z trzynastej i czternastej emerytury?

Nie zawsze. Część świadczeniobiorców otrzyma rozliczenie z urzędu lub przez ZUS/KRUS, inni muszą złożyć zeznanie PIT za 2025 r., by uzyskać zwrot. Rozliczenie elektroniczne (e-PIT) może przyspieszyć wypłatę.

Kiedy można spodziewać się wypłat zwrotu nadpłaconego PIT za 2025 r. dla emerytów?

Rozliczanie PIT za 2025 r. rusza po otwarciu kampanii PIT, według informacji medialnych okres składania rozliczeń to standardowo 15 lutego–30 kwietnia 2026 r. W praktyce wtedy można spodziewać się przelewów.

Źródło: INFOR
