Emerytura i zwrot z „trzynastki” i „czternastki”. Kto może odzyskać część potrąconego PIT i jak to załatwić?

Seniorzy, którym w 2025 r. potrącono zaliczki na podatek od tzw. trzynastej lub czternastej emerytury, mogą w 2026 r. otrzymać zwrot części pobranego PIT - pod warunkiem, że ich łączny roczny dochód z emerytur i dodatków nie przekroczył 30 000 zł. Poniżej znajdziesz prosty poradnik: kto kwalifikuje się do zwrotu, ile można dostać i jakie kroki podjąć, by nie przepuścić pieniędzy.

rozwiń >

Kto może liczyć na zwrot z „trzynastki” i „czternastki”?

Zwrot dotyczy osób pobierających emeryturę lub rentę, którym w 2025 r. ZUS (lub KRUS) potrącił zaliczki na podatek od wypłaconych dodatkowych świadczeń (np. trzynastej lub czternastej emerytury) - i których łączny roczny dochód z tytułu emerytur/rent (wraz z dodatkami) nie przekroczył 30 000 zł brutto. W praktyce oznacza to, że osoby z niższymi świadczeniami mogą odzyskać część pieniędzy przy rocznym rozliczeniu PIT.

REKLAMA

REKLAMA

Jak dużego zwrotu można się spodziewać?

Wysokość zwrotu zależy od sumy potrąconych zaliczek i od wysokości miesięcznej emerytury. Dla osób z najniższymi świadczeniami zwrot może wynieść kilkaset złotych - w mediach pojawiają się przykłady zwrotów rzędu ok. 200 zł dla najniższych emerytur i do około 420–426 zł dla emerytur brutto w okolicach ~2,4 tys. zł (wartość orientacyjna; dokładna kwota zależy od indywidualnego rozliczenia).

Kiedy spodziewać się wypłaty zwrotu z „trzynastki” i „czternastki”?

Rozliczenia PIT za 2025 rok będziesz składać w kampanii rozliczeniowej 2026 - standardowo w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r. Jeśli przy rozliczeniu wykaże się nadpłata (np. zaliczki pobrane od dodatkowych świadczeń), fiskus wypłaci zwrot - przy elektronicznym złożeniu deklaracji zwykle szybciej (terminy zwrotu: do 45 dni dla e-deklaracji, dłużej przy papierowych). Sprawdź w swoim profilu na Portalu Podatkowym „Twój e-PIT”.

Czy ZUS/KRUS zrobi to za mnie automatycznie?

Nie zawsze. W praktyce część osób zostanie rozliczona przez płatnika (ZUS/KRUS) „z urzędu” - wtedy procedura może być automatyczna - ale wiele osób będzie musiało złożyć roczne zeznanie podatkowe (np. PIT-37), by odzyskać nadpłatę. Aby ograniczyć miesięczne potrącenia w trakcie roku i zwiększyć „na rękę” wypłaty (włączając trzynastki/czternastki), można złożyć odpowiedni wniosek do ZUS - EPD-21 (wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek, gdy przewidujesz, że roczny dochód nie przekroczy 30 000 zł).

REKLAMA

Podstawa prawna

Prawo daje emerytom możliwość uniknięcia potrącania zaliczek od dodatkowych świadczeń (np. „trzynastki” i „czternastki”) lub - gdy zaliczki już pobrano - odzyskania nadpłaty przy rocznym rozliczeniu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Możliwość wnioskowania o niepobieranie zaliczek oraz zasadę zwrotu nadpłaconego podatku reguluje m.in. art. 31c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - to na tej podstawie płatnik (np. ZUS) może nie pobierać zaliczek, jeśli podatnik złoży stosowny wniosek i spodziewa się dochodów nieprzekraczających ustawowego limitu.

Podstawą jest art. 31c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje, że płatnik (np. ZUS) nie pobiera zaliczek, jeśli podatnik złoży wniosek i przewiduje, że jego dochody opodatkowane skalą nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł. Tekst ujednolicony ustawy (ISAP) i brzmienie art. 31c znajdziesz w publikacji Dziennika Ustaw.

Co zrobić krok po kroku?

Sprawdź prognozę rocznego dochodu - sumę wszystkich świadczeń emerytalnych wraz z trzynastką/czternastką. Jeśli chcesz zapobiec potrącaniu zaliczek w roku 2026 - złóż do ZUS wniosek EPD-21 (formularz dostępny na PUE ZUS lub do pobrania). Po złożeniu ZUS nie powinien potrącać zaliczek do momentu przekroczenia limitu. Jeżeli zaliczki już pobrano - złożysz roczne zeznanie podatkowe (np. PIT-37) za 2025 rok w kampanii 2026 (Twój e-PIT lub tradycyjnie). Nadpłata zostanie zwrócona w terminach przewidzianych dla zwrotów. Przygotuj dokumenty od ZUS - w zależności od sytuacji otrzymasz od organu rentowego PIT-40A albo informację PIT-11A / PIT-11; będą one potrzebne do poprawnego rozliczenia.

Jeśli w 2025 r. dostałeś trzynastkę lub czternastkę i ZUS pobrał od tych świadczeń zaliczki podatkowe, sprawdź swoje roczne dochody - możesz mieć prawo do zwrotu w 2026 r. Złóż EPD-21, jeśli nie chcesz, by ZUS potrącał zaliczki w bieżącym roku, a przy rozliczeniu rocznym skorzystaj z „Twojego e-PIT”, by przyspieszyć wypłatę ewentualnej nadpłaty.

Źródła i miejsca do sprawdzenia: strony ZUS (informacje i formularz EPD-21), oficjalny portal podatkowy (Twój e-PIT, terminy rozliczeń), teksty prasowe wyjaśniające skale zwrotów i praktyczne przykłady.