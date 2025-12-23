REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Progi podatkowe w 2026 roku: jest już przesądzone, że nie będzie 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku, czyli żadnej poprawy w portfelu

Progi podatkowe w 2026 roku: jest już przesądzone, że nie będzie 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku, czyli żadnej poprawy w portfelu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 grudnia 2025, 07:29
Adam Kuchta
Adam Kuchta
progi podatkowe 2025 kwota wolna pit
Progi podatkowe w 2026 roku: jest już przesądzone, że nie będzie 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku, czyli żadnej poprawy w portfelu
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2025 roku progi podatkowe pozostaną na obecnym poziomie, a kwota wolna od podatku wyniesie 30 tys. zł, tak jak dotychczas. Wciąż jednak pojawiają się zapowiedzi podniesienia kwoty wolnej do 60 tys. zł. Sprawdź, jakie będą Twoje podatki i co zrobić, aby nie przekroczyć wyższego progu podatkowego.

W całym 2026 roku progi podatkowe pozostaną bez zmian. Obiecywana od ponad dwóch lat podwyżka kwoty wolnej do 60 tys. zł nie wejdzie w życie w najbliższych miesiącach. Minister finansów, Andrzej Domański jasno i wyraźnie zapowiedział, że najprawdopodobniej podwyższenie kwoty wolnej nie nastąpi w najbliższym czasie, choć zapewnia, że w obecnej kadencji rząd planuje jej wzrost. Premier Donald Tusk stwierdził, że podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł jest mało prawdopodobne od 2027 r. Natomiast wiceminister finansów Jarosław Neneman ocenił niedawno, że „decyzja o podwyżce kwoty wolnej od PIT do 60 tys. zł to decyzja polityczna” i dodał, że „nie ma przestrzeni dla obniżania podatków”. A zatem kwota wolna od podatku na obecną chwilę wynosi 30 tys. zł. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Sprawdźmy, co to oznacza dla Twojego portfela.

REKLAMA

REKLAMA

Progi podatkowe w 2026 roku: w jaki sposób działa podatek progresywny w Polsce?

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce jest progresywny, co oznacza, że wraz ze wzrostem dochodów rośnie również stawka podatkowa. Taka konstrukcja ma na celu zapewnienie sprawiedliwości podatkowej, dzięki której osoby o wyższych dochodach płacą proporcjonalnie wyższy podatek. W 2026 roku progi podatkowe pozostaną bez zmian, dlatego warto zrozumieć, jak działa progresywność podatku, aby efektywnie planować swoje finanse.

Wysokość progów podatkowych (skali podatkowej) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) reguluje art. 27 ustawy o podatku od osób fizycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla podatników opodatkowanych według skali stawki mamy następujące progi podatkowe:

  • Do 120 000 zł podatek wynosi 12%. Jednakże, aby złagodzić obciążenie podatkowe dla osób o niższych dochodach, wprowadzono kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3600 zł. Dzięki temu efektywne obciążenie podatkowe jest niższe.
  • Powyżej 120 000 zł podatek wynosi stałą kwotę 10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. To oznacza, że każda złotówka zarobiona powyżej 120 000 zł jest opodatkowana stawką 32%.

Powyższe, obowiązujące także dla roku 2026 progi podatkowe, zostały wprowadzone przez ustawodawcę 1 lipca 2022 r., w ramach programu Polski Ład. Progi te, zgodnie z przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2022 r. o  zmianie ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

REKLAMA

Tabela: Progi podatkowe (skala podatkowa) dla 2026 roku

W 2026 roku nie przewiduje się wprowadzenia nowych progów podatkowych, co oznacza, że osoby planujące swoje finanse mogą polegać na obecnych stawkach. Dla tych, którzy planują wzrost dochodów, kluczowe będzie świadome zarządzanie przychodami, aby uniknąć niespodziewanego przekroczenia progów podatkowych i wyższych stawek podatkowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Poniższa tabela pokazuje skalę podatkową (progi podatkowe), zgodnie z art. 27 ustawy o podatku od osób fizycznych. Będzie ona obowiązywała również dla 2026 roku.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi:

ponad

do

 

120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120 000

 

10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Co oznacza przekroczenie progu podatkowego? Przykład

Przekroczenie progu podatkowego oznacza, że podatnik wchodzi w wyższą stawkę podatkową. Dla 2026 roku próg ten będzie obowiązywał na poziomie 120 000 zł. Oznacza to, że jeśli roczne dochody podatnika nie przekraczają tej kwoty, opodatkowane są one stawką 12% (z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek). Jeśli jednak dochody przekroczą 120 000 zł, każda kolejna złotówka jest opodatkowana stawką 32%.

Warto też mieć na uwadze, że kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł. To od tej kwoty wyliczymy kwotę zmniejszającą podatek, tj.: 30 tys. zł x 12% = 3600 zł. Co prawda są zapowiedzi rządowe, że kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 60 tys. zł, jednak pomysł ten jest odkładany w czasie i nie wiadomo jeszcze na ten moment kiedy wejdzie w życie.

Ważne

Co istotne, kwota wolna od podatku w 2026 roku oznacza, że otrzymując dochody równe lub niższe od 30 tys. zł, podatnik skorzysta z pełnego zwolnienia z PIT. Podatek dochodowy od osób fizycznych wyniesie wówczas 0 zł.

Przykład: Anna Kowalska jest samodzielnym grafikiem komputerowym pracującym na umowę o dzieło. W 2024 roku jej dochody wyniosły 110 000 zł, co oznaczało, że była opodatkowana stawką 12% z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 3600 zł. W 2025 roku, dzięki nowym projektom i zwiększeniu stawki godzinowej, jej dochody wzrosły do 130 000 zł. Jak to wpłynęło na jej obciążenie podatkowe?

Otóż, do kwoty 120 000 zł Anna płaci podatek według stawki 12%, z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek. Jednak każda złotówka zarobiona powyżej tej kwoty jest opodatkowana stawką 32%. Oznacza to, że Anna płaci podatek w wysokości 12% od pierwszych 120 000 zł oraz 32% od nadwyżki 10 000 zł (130 000 zł - 120 000 zł).

Jak zmieniały się stawki PIT na przestrzeni ostatnich lat?

Poniżej znajduje się tabela ilustrująca zmiany w stawkach PIT na przestrzeni lat. Warto zwrócić uwagę, że w przeszłości system podatkowy obejmował również trzy różne progi podatkowe, co oznaczało większe zróżnicowanie stawek w zależności od wysokości dochodu. Z biegiem czasu struktura podatkowa ulegała uproszczeniu, co odzwierciedlają zmiany w liczbie obowiązujących progów oraz wysokości samych stawek. Tabela pozwala prześledzić ewolucję polityki podatkowej i lepiej zrozumieć, jak zmieniały się obciążenia fiskalne na przestrzeni lat.

Rok

Stawki PIT (%)

Początkowo

20, 30, 40

Od 1994 r.

21, 33, 45

Od 1998 r.

19, 30, 40

Od 2009 r.

18, 32

Od 1 października 2019 r.

17, 32

Od 1 lipca 2022 r.

12, 32

Warto zwrócić uwagę, że choć stawki podatkowe zmieniały się na przestrzeni lat, to zawsze były one progresywne, co oznacza, że wyższe dochody były opodatkowane wyższą stawką. Przy czym, stawka obniżona w połowie roku 2022 (ostatnia zmiana) obejmowała dochody za cały rok podatkowy, a więc uzyskane od 1 stycznia 2022 r.

Podsumowując, system podatkowy w Polsce jest skomplikowany i wymaga od podatników śledzenia bieżących zmian w przepisach. Dzięki temu można uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas rozliczenia rocznego PIT i zoptymalizować swoje zobowiązania podatkowe.

Podstawa prawna

Art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z  dnia 9 czerwca 2022 r. o  zmianie ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022  r.

Zobacz również:
Powiązane
1300 plus co miesiąc dla każdego. Koszty wypłat bezwarunkowych (BDP) to 480 mld zł rocznie
1300 plus co miesiąc dla każdego. Koszty wypłat bezwarunkowych (BDP) to 480 mld zł rocznie
Zmiany w podatkach 2026: powrót wyższej składki zdrowotnej, KSeF, JPK_CIT oraz zamrożone progi PIT
Zmiany w podatkach 2026: powrót wyższej składki zdrowotnej, KSeF, JPK_CIT oraz zamrożone progi PIT
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Progi podatkowe w 2026 roku: jest już przesądzone, że nie będzie 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku, czyli żadnej poprawy w portfelu
23 gru 2025

W 2025 roku progi podatkowe pozostaną na obecnym poziomie, a kwota wolna od podatku wyniesie 30 tys. zł, tak jak dotychczas. Wciąż jednak pojawiają się zapowiedzi podniesienia kwoty wolnej do 60 tys. zł. Sprawdź, jakie będą Twoje podatki i co zrobić, aby nie przekroczyć wyższego progu podatkowego.
Nie tylko 800 plus. Rodzice co miesiąc mogą dostać 1500 złotych. Trzeba spełnić tylko jeden warunek
23 gru 2025

O tym, że co miesiąc państwo wypłaca rodzinom z dziećmi 800 plus wie każdy. W cieniu popularnego świadczenia pozostaje tak zwane babciowe. Do wzięcia jest 1,5 tysiąca złotych. To element znacznie większej układanki jakim jest rządowy programu Aktywny Rodzic. To kolejna próba rozwiązania jednego z najbardziej palących problemów demograficznych i tych związanych z rynkiem pracy. Chodzi o to, żeby skłonić rodziców małych dzieci, głównie matki, do szybszego powrotu do aktywności zawodowej.
Mały ZUS plus 2026: ZUS wyjaśnia na przykładach co się zmienia. Niższe składki ZUS przez 36 miesięcy
23 gru 2025

W komunikacie z 22 grudnia 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielił obszernych wyjaśnień odnośnie zmian jakie zajdą od 1 stycznia 2026 r. w zakresie ulgi zwanej „mały ZUS plus”. Przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z tej preferencji według nowych zasad, które określają w jaki sposób należy liczyć okresy ulgi.
Niedobrze u niepełnosprawnych. Źle z Wytycznymi, świadczeniem wspierającym, kwotami świadczeń [List]
22 gru 2025

Do redakcji Infor.pl stale wpływają listy od osób niepełnosprawnych rozczarowanych praktyką przyznawania świadczeń dla nich w ostatnich latach. Główny zarzut dotyczy wysłania w grudniu 2024 r. przez przedstawicieli rządu Wytycznych do WZON, które zmodyfikowały (kwotowo w dół) zasady przyznawania świadczenia wspierającego. W opinii osób niepełnosprawnych ci z nich, którzy są w wieku 75+, niewidomi, niesłyszące oraz poruszający się na aktywnych wózkach mają limity punktów poziomu potrzeby wsparcia, co zmniejsza wartość świadczenia wspierającego (albo pozbawia go). Hipotezę tą potwierdza wprost dokument Wytycznych ujawniony przez Infor.pl w odniesieniu do osób niepełnosprawnych w wieku 75+. Obecnie czekamy na wynik interwencji RPO w odniesieniu do pozostałych grup wskazywanych jako pokrzywdzone Wytycznymi. W artykule kolejny list osoby niepełnosprawnej w tej sprawie.

REKLAMA

Które sklepy będą otwarte w Wigilię w 2025 roku? W jakich zawodach poza handlem praca jest dozwolona w Wigilię i inne święta? Jakie kary grożą pracodawcom?
22 gru 2025

W 2025 roku Wigilia po raz pierwszy będzie dniem wolnym od pracy. Kodeks pracy przewiduje jednak sytuacje, w których praca w niedziele i święta, w tym w Wigilię, jest dozwolona. Które sklepy będą otwarte w Wigilię?
SN: Zasiedzenia udziału w działce nie da dbanie o nią. Doposażanie. Zacznij od ogrodzenia ją. Pozwolenia zdobywaj na siebie. Płać sam podatki [Przykład]
22 gru 2025

Zasiedzenie udziału w działce. Często jedyna możliwość sprzedaży działki albo postawienia na niej domu. Nie jest proste zasiedzenie cudzego udziału w nieruchomości. Nie prowadzą do tego czynności polegające na zwykłym dbaniu i doposażaniu działki (załatwienie kanalizacji, podpięcie prądu, wybudowanie szamba).
Piwo bezalkoholowe i energetyki z wyższym VATem. Rząd szykuje duże podwyżki już w 2026 roku
22 gru 2025

Ministerstwo Finansów chce podnieść VAT na piwo bezalkoholowe, wino 0% i napoje energetyzujące z 5% do 23%. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2026 roku. Rząd tłumaczy decyzję ochroną dzieci przed „oswajaniem z alkoholem" – te produkty mogą bowiem kupować osoby niepełnoletnie. Dla konsumentów oznacza to wyraźnie wyższe ceny na sklepowych półkach.
Wnioski o bon ciepłowniczy zostaną pozostawione bez rozpoznania. Niespodziewana zmiana przepisów o nowym świadczeniu już na biurku Prezydenta
23 gru 2025

W dniu 19 grudnia 2025 r. na biurko Prezydenta została złożona ustawa o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła, wprowadzająca zmiany w przepisach o nowym świadczeniu – bonie ciepłowniczym, którego celem jest wsparcie w zakresie rachunków za ogrzewanie dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł pozostawić bez rozpatrzenia wniosek o przyznanie bonu ciepłowniczego w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności określone w nowelizacji, a – dotyczy to również wniosków o świadczenie za 2025 r., których termin składania upłynął 15 grudnia br.

REKLAMA

Koniec taniego wykupu mieszkań komunalnych? W Sejmie praca wre nad nowymi przepisami, wejdą w 2027 r.
22 gru 2025

Miliony Polaków przez lata wykupywały mieszkania komunalne za ułamek ich wartości. Teraz to się skończy. Sejm pracuje nad ustawą, która zakaże gminom udzielania wysokich zniżek przy sprzedaży lokali. Zmiany mają wejść w życie latem 2027 roku. Sprawdź, co to oznacza dla najemców, seniorów i samorządów – oraz dlaczego politycy chcą zatrzymać wyprzedaż publicznego zasobu mieszkaniowego.
Wyjaśniamy dlaczego PZON i WZON usuwają punkt 7 wskazań w orzeczeniu o niepełnosprawności. To przez przepisy
22 gru 2025

Osoby niepełnosprawne (i ich rodziny) za utratę pkt 7 chyba powinny mieć pretensje do polityków (i to tych rządzących 20 lat temu), a nie lekarzy WZON. Bo to politycy związali lekarzy w PZON definicjami prawnymi, które nakazują odebrać osobie niepełnosprawnej pkt 7. I nie ma to wiele wspólnego z medycyną. Co więcej politycy definicje te umieścili w rozporządzeniach (albo Wytycznych), a nie w ustawach. To powinno być w mojej ocenie skontrolowane przez Trybunał Konstytucyjny - taka definicja to materia ustawowa w ustawie. Pokażę to na przykładzie definicji "Konieczność sprawowania opieki". Problem, który powoduje dziś ta definicja wynika z rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Nie ma nic wspólnego z bieżącymi sporami polityków.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA