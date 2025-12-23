REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nie tylko 800 plus. Rodzice co miesiąc mogą dostać 1500 złotych. Trzeba spełnić tylko jeden warunek

Nie tylko 800 plus. Rodzice co miesiąc mogą dostać 1500 złotych. Trzeba spełnić tylko jeden warunek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 grudnia 2025, 06:22
Maja Retman
Maja Retman
Nie tylko 800 plus. Rodzice co miesiąc mogą dostać 1500 złotych. Trzeba spełnić tylko jeden warunek
Nie tylko 800 plus. Rodzice co miesiąc mogą dostać 1500 złotych. Trzeba spełnić tylko jeden warunek
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

O tym, że co miesiąc państwo wypłaca rodzinom z dziećmi 800 plus wie każdy. W cieniu popularnego świadczenia pozostaje tak zwane babciowe. Do wzięcia jest 1,5 tysiąca złotych. To element znacznie większej układanki jakim jest rządowy programu Aktywny Rodzic. To kolejna próba rozwiązania jednego z najbardziej palących problemów demograficznych i tych związanych z rynkiem pracy. Chodzi o to, żeby skłonić rodziców małych dzieci, głównie matki, do szybszego powrotu do aktywności zawodowej.

rozwiń >

Skąd wzięło się „babciowe”

W oficjalnych dokumentach próżno szukać tej nazwy. Świadczenie funkcjonuje formalnie jako „aktywni rodzice w pracy” i jest jednym z filarów programu Aktywny Rodzic. Określenie „babciowe” narodziło się w mediach i debacie publicznej – nieprzypadkowo. W praktyce bowiem jednym z najczęstszych scenariuszy wykorzystania tych pieniędzy jest zatrudnienie babci do opieki nad wnukiem, zazwyczaj na umowie, od której odprowadzane są składki.

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie nie jest jednak przeznaczone dla babć ani do seniorów. Chodzi o pomoc pracującym rodzicom małych dzieci. Sposób organizacji opieki pozostaje ich decyzją.

Cel programu to aktywizacja, nie opieka socjalna

Założenie programu Aktywny Rodzic jest jasne. Państwo chce ułatwić rodzicom pogodzenie pracy zawodowej z wychowaniem dziecka i w ten sposób zachęcić ich do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z narodzinami potomstwa. W praktyce chodzi przede wszystkim o kobiety, które statystycznie najczęściej wypadają z rynku pracy na dłużej.

Jak wskazuje gov.pl, „babciowe” ma pełnić rolę finansowego wsparcia w organizacji opieki nad dzieckiem, a nie zastępować wynagrodzenie czy pełnić funkcję klasycznego świadczenia socjalnego. To jedno z trzech rozwiązań w ramach programu – obok „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”.

REKLAMA

Zobacz również:

Kto może liczyć na pieniądze

Świadczenie przysługuje rodzicom dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, pod warunkiem, że są aktywni zawodowo. Oznacza to, że pracują na umowie o pracę, umowie cywilnoprawnej lub prowadzą działalność gospodarczą, a jednocześnie sprawują opiekę nad dzieckiem. Co istotne, nie ma obowiązku, by opiekę sprawowała babcia. Rodzice mogą zatrudnić nianię, inną osobę z rodziny lub skorzystać z innej formy opieki. W praktyce jednak, to właśnie babcie i dziadkowie najczęściej przejmują tę rolę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie nie przysługuje natomiast rodzicom pozostającym na urlopie wychowawczym bez podejmowania pracy ani w sytuacji, gdy dziecko uczęszcza do publicznego żłobka, do którego dopłaca gmina.

Ile wynosi „babciowe” i jak długo jest wypłacane

Kwoty są jasno określone. 1500 zł miesięcznie to podstawowa stawka dla aktywnego zawodowo rodzica, który organizuje opiekę nad dzieckiem. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością, które wymaga dodatkowego wsparcia, kwota ta będzie powiększona do 1900 zł.

Świadczenie wypłacane jest maksymalnie przez 24 miesiące, czyli od ukończenia przez dziecko 12. do 35. miesiąca życia. Co ważne, rodzice sami decydują, czy przeznaczą pieniądze na wynagrodzenie dla opiekunki, członka rodziny, czy na prywatny żłobek lub klub dziecięcy, o ile spełnione są warunki formalne.

Co realnie daje to rodzinom

Dla wielu rodzin „babciowe” jest przede wszystkim konkretnym wsparciem finansowym w momencie, który bywa organizacyjnie i zawodowo najtrudniejszy. Jak wskazuje serwis Mjakmama24.pl, koszty opieki nad małym dzieckiem często stanowią główną barierę powrotu do pracy.

Dodatkową korzyścią jest możliwość formalnego zatrudnienia opiekunki lub członka rodziny. W przypadku babci czy dziadka oznacza to odprowadzanie składek, co może mieć znaczenie dla ich przyszłych uprawnień emerytalnych. Program zwiększa też elastyczność – zamiast wyboru „żłobek albo dom”, rodzice dostają trzecią opcję, wspartą finansowo przez państwo.

Zobacz również:

„Babciowe” bez złudzeń

Choć świadczenie bywa przedstawiane jako kolejny „plus”, jego konstrukcja jasno pokazuje, że nie chodzi o redystrybucję pieniędzy do starszego pokolenia, lecz o instrument polityki rynku pracy. Państwo płaci nie za opiekę samą w sobie, ale za aktywność zawodową rodziców.

„Babciowe” nie rozwiązuje systemowych problemów dostępności żłobków ani nie gwarantuje długofalowej stabilności finansowej rodzin. Jest raczej narzędziem przejściowym – zachętą, by szybciej wrócić do pracy i samodzielnie zorganizować opiekę nad dzieckiem. I w tym sensie więcej mówi o potrzebach rynku pracy niż o nostalgii za babcią z kluczem na szyi.

Powiązane
Limit, który nie jest już limitem. Te urlopowe pułapki w kodeksie pracy dotyczą milionów Polaków
Limit, który nie jest już limitem. Te urlopowe pułapki w kodeksie pracy dotyczą milionów Polaków
Urzędy skarbowe muszą oddawać pieniądze emerytom. Niektórzy otrzymają porządny zastrzyk gotówki
Urzędy skarbowe muszą oddawać pieniądze emerytom. Niektórzy otrzymają porządny zastrzyk gotówki
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Progi podatkowe w 2026 roku: jest już przesądzone, że nie będzie 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku, czyli żadnej poprawy w portfelu
23 gru 2025

W 2025 roku progi podatkowe pozostaną na obecnym poziomie, a kwota wolna od podatku wyniesie 30 tys. zł, tak jak dotychczas. Wciąż jednak pojawiają się zapowiedzi podniesienia kwoty wolnej do 60 tys. zł. Sprawdź, jakie będą Twoje podatki i co zrobić, aby nie przekroczyć wyższego progu podatkowego.
Nie tylko 800 plus. Rodzice co miesiąc mogą dostać 1500 złotych. Trzeba spełnić tylko jeden warunek
23 gru 2025

O tym, że co miesiąc państwo wypłaca rodzinom z dziećmi 800 plus wie każdy. W cieniu popularnego świadczenia pozostaje tak zwane babciowe. Do wzięcia jest 1,5 tysiąca złotych. To element znacznie większej układanki jakim jest rządowy programu Aktywny Rodzic. To kolejna próba rozwiązania jednego z najbardziej palących problemów demograficznych i tych związanych z rynkiem pracy. Chodzi o to, żeby skłonić rodziców małych dzieci, głównie matki, do szybszego powrotu do aktywności zawodowej.
Mały ZUS plus 2026: ZUS wyjaśnia na przykładach co się zmienia. Niższe składki ZUS przez 36 miesięcy
23 gru 2025

W komunikacie z 22 grudnia 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielił obszernych wyjaśnień odnośnie zmian jakie zajdą od 1 stycznia 2026 r. w zakresie ulgi zwanej „mały ZUS plus”. Przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z tej preferencji według nowych zasad, które określają w jaki sposób należy liczyć okresy ulgi.
Niedobrze u niepełnosprawnych. Źle z Wytycznymi, świadczeniem wspierającym, kwotami świadczeń [List]
22 gru 2025

Do redakcji Infor.pl stale wpływają listy od osób niepełnosprawnych rozczarowanych praktyką przyznawania świadczeń dla nich w ostatnich latach. Główny zarzut dotyczy wysłania w grudniu 2024 r. przez przedstawicieli rządu Wytycznych do WZON, które zmodyfikowały (kwotowo w dół) zasady przyznawania świadczenia wspierającego. W opinii osób niepełnosprawnych ci z nich, którzy są w wieku 75+, niewidomi, niesłyszące oraz poruszający się na aktywnych wózkach mają limity punktów poziomu potrzeby wsparcia, co zmniejsza wartość świadczenia wspierającego (albo pozbawia go). Hipotezę tą potwierdza wprost dokument Wytycznych ujawniony przez Infor.pl w odniesieniu do osób niepełnosprawnych w wieku 75+. Obecnie czekamy na wynik interwencji RPO w odniesieniu do pozostałych grup wskazywanych jako pokrzywdzone Wytycznymi. W artykule kolejny list osoby niepełnosprawnej w tej sprawie.

REKLAMA

Które sklepy będą otwarte w Wigilię w 2025 roku? W jakich zawodach poza handlem praca jest dozwolona w Wigilię i inne święta? Jakie kary grożą pracodawcom?
22 gru 2025

W 2025 roku Wigilia po raz pierwszy będzie dniem wolnym od pracy. Kodeks pracy przewiduje jednak sytuacje, w których praca w niedziele i święta, w tym w Wigilię, jest dozwolona. Które sklepy będą otwarte w Wigilię?
SN: Zasiedzenia udziału w działce nie da dbanie o nią. Doposażanie. Zacznij od ogrodzenia ją. Pozwolenia zdobywaj na siebie. Płać sam podatki [Przykład]
22 gru 2025

Zasiedzenie udziału w działce. Często jedyna możliwość sprzedaży działki albo postawienia na niej domu. Nie jest proste zasiedzenie cudzego udziału w nieruchomości. Nie prowadzą do tego czynności polegające na zwykłym dbaniu i doposażaniu działki (załatwienie kanalizacji, podpięcie prądu, wybudowanie szamba).
Piwo bezalkoholowe i energetyki z wyższym VATem. Rząd szykuje duże podwyżki już w 2026 roku
22 gru 2025

Ministerstwo Finansów chce podnieść VAT na piwo bezalkoholowe, wino 0% i napoje energetyzujące z 5% do 23%. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2026 roku. Rząd tłumaczy decyzję ochroną dzieci przed „oswajaniem z alkoholem" – te produkty mogą bowiem kupować osoby niepełnoletnie. Dla konsumentów oznacza to wyraźnie wyższe ceny na sklepowych półkach.
Wnioski o bon ciepłowniczy zostaną pozostawione bez rozpoznania. Niespodziewana zmiana przepisów o nowym świadczeniu już na biurku Prezydenta
23 gru 2025

W dniu 19 grudnia 2025 r. na biurko Prezydenta została złożona ustawa o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła, wprowadzająca zmiany w przepisach o nowym świadczeniu – bonie ciepłowniczym, którego celem jest wsparcie w zakresie rachunków za ogrzewanie dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł pozostawić bez rozpatrzenia wniosek o przyznanie bonu ciepłowniczego w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności określone w nowelizacji, a – dotyczy to również wniosków o świadczenie za 2025 r., których termin składania upłynął 15 grudnia br.

REKLAMA

Koniec taniego wykupu mieszkań komunalnych? W Sejmie praca wre nad nowymi przepisami, wejdą w 2027 r.
22 gru 2025

Miliony Polaków przez lata wykupywały mieszkania komunalne za ułamek ich wartości. Teraz to się skończy. Sejm pracuje nad ustawą, która zakaże gminom udzielania wysokich zniżek przy sprzedaży lokali. Zmiany mają wejść w życie latem 2027 roku. Sprawdź, co to oznacza dla najemców, seniorów i samorządów – oraz dlaczego politycy chcą zatrzymać wyprzedaż publicznego zasobu mieszkaniowego.
Wyjaśniamy dlaczego PZON i WZON usuwają punkt 7 wskazań w orzeczeniu o niepełnosprawności. To przez przepisy
22 gru 2025

Osoby niepełnosprawne (i ich rodziny) za utratę pkt 7 chyba powinny mieć pretensje do polityków (i to tych rządzących 20 lat temu), a nie lekarzy WZON. Bo to politycy związali lekarzy w PZON definicjami prawnymi, które nakazują odebrać osobie niepełnosprawnej pkt 7. I nie ma to wiele wspólnego z medycyną. Co więcej politycy definicje te umieścili w rozporządzeniach (albo Wytycznych), a nie w ustawach. To powinno być w mojej ocenie skontrolowane przez Trybunał Konstytucyjny - taka definicja to materia ustawowa w ustawie. Pokażę to na przykładzie definicji "Konieczność sprawowania opieki". Problem, który powoduje dziś ta definicja wynika z rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Nie ma nic wspólnego z bieżącymi sporami polityków.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA