REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ten wariant wdowiej renty najbardziej się opłaca. ZUS to ujawnił. Podpowiadamy jak złożyć wniosek

Ten wariant wdowiej renty najbardziej się opłaca. ZUS to ujawnił. Podpowiadamy jak złożyć wniosek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 stycznia 2026, 18:51
Maja Retman
Maja Retman
Ten wariant wdowiej renty bardziej się opłaca. Ujawnił to ZUS. Jak złożyć wniosek
Ten wariant wdowiej renty bardziej się opłaca. Ujawnił to ZUS. Jak złożyć wniosek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jedna decyzja może oznaczać setki złotych różnicy w domowym budżecie seniora. Mowa o wyborze renty wdowiej, którego konsekwencji wielu uprawnionych nie jest świadomych. ZUS przeanalizował dane i wskazał, które rozwiązanie najczęściej okazuje się bardziej opłacalne.

rozwiń >

Do wdów i wdowców już trafiły miliony złotych

ZUS rozpoczął wypłaty renty wdowiej na początku lipca tego roku. Z danych z początków sierpnia wynika, że ZUS wypłacił już ponad 2,43 mld zł dla ponad 755 tysięcy osób. Średnia dopłata miesięczna wynosiła około 354 zł, przy czym maksymalna kwota mogła przekroczyć 5,6 tys. zł. To ogromne środki, z których korzystają przede wszystkim seniorzy, którzy po śmierci współmałżonka nabyli prawo do renty rodzinnej.

REKLAMA

REKLAMA

Warto jednak pamiętać, że renta wdowia nie jest zwykłą „emeryturą po zmarłym”. To szczególny mechanizm łączenia dwóch świadczeń: własnej emerytury oraz renty rodzinnej po małżonku. I właśnie w tym miejscu pojawia się kluczowa decyzja, która ma bezpośredni wpływ na wysokość wypłaty.

Zobacz również:

Muszą wybrać jeden z dwóch wariantów

Przepisy nie pozwalają na jednoczesne pobieranie dwóch pełnych świadczeń. Osoby uprawnione do renty wdowiej muszą wybrać jeden z dwóch wariantów: albo 100 procent własnej emerytury i 15 procent renty rodzinnej, albo odwrotnie – pełną rentę rodzinną oraz 15 procent własnego świadczenia.

Jak pokazują dane ZUS, seniorzy najczęściej decydują się na drugi wariant. Powód jest prosty – w wielu przypadkach renta rodzinna po zmarłym współmałżonku jest wyższa niż własna emerytura, co sprawia, że taki wybór bardziej się opłaca.

REKLAMA

Co mówią statystyki? Ten wariant dominuje

Z oficjalnych informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że aż 63 procent osób pobierających rentę wdowią otrzymuje ją w formule: 100 procent renty rodzinnej oraz 15 procent własnej emerytury.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ZUS udostępnił także specjalny kalkulator, który pozwala samodzielnie sprawdzić, która opcja jest korzystniejsza finansowo. Wnioski są jednoznaczne – w zdecydowanej większości przypadków jako świadczenie bazowe lepiej wybrać rentę rodzinną.

Zobacz również:

Kto może otrzymać rentę wdowią? Warunki są jasno jasne

Aby ubiegać się o rentę wdowią, trzeba spełnić konkretne kryteria. Kobieta musi mieć ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65. Kluczowe jest również pozostawanie we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem w chwili jego śmierci.

Prawo do renty rodzinnej musi zostać nabyte nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę. Istotnym warunkiem jest także brak zawarcia nowego związku małżeńskiego – osoby ponownie zamężne lub żonate nie mogą skorzystać z tego świadczenia.

Nie należy zwlekać z wnioskiem. Termin ma znaczenie

Osoby planujące złożenie wniosku o rentę wdowią powinny pamiętać, że czas gra tu dużą rolę. Jak podkreśla Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS, świadczenie przysługuje dopiero od miesiąca, w którym wniosek trafił do Zakładu. Oznacza to, że opóźnienie może skutkować utratą pieniędzy za wcześniejszy okres.

Jak krok po kroku złożyć wniosek do ZUS

Wniosek o przyznanie renty wdowiej można złożyć w tradycyjnej formie papierowej. Wypełniony dokument wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do placówki ZUS.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). W tym przypadku konieczne jest posiadanie konta na PUE oraz profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Podstawą do rozpatrzenia prawa do renty wdowiej jest formularz ERWD. Dokument ten jest dostępny między innymi na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Powiązane
ZUS musi wypłacić emerytom 30 tys. zł wyrównania i 2 tys. zł więcej do emerytury co miesiąc. Sprawdźcie czy i wam się to należy
ZUS musi wypłacić emerytom 30 tys. zł wyrównania i 2 tys. zł więcej do emerytury co miesiąc. Sprawdźcie czy i wam się to należy
Zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów dla milionów Polaków. Limit, który nie jest już limitem
Zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów dla milionów Polaków. Limit, który nie jest już limitem
Polacy odkryli niezwykle sprytną metodę na oszczędzanie. To lepsze niż lokata w banku? Zyski przekraczają... 50 procent
Polacy odkryli niezwykle sprytną metodę na oszczędzanie. To lepsze niż lokata w banku? Zyski przekraczają... 50 procent
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Kiedy śnieg zagraża konstrukcji dachu? Wyjaśnia profesor fizyki. Kto ma obowiązek odśnieżać dachy?
03 sty 2026

Każdego roku zimą dochodzi do uszkodzeń dachów i konstrukcji spowodowanych nadmiernym obciążeniem śniegiem. Decydujące znaczenie mają tu nie same zmiany stanu skupienia śniegu, lecz dopływ dodatkowej masy w postaci kolejnych opadów – tłumaczy fizyk prof. Andrzej Wysmołek z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
PKPiR 2026 - limit przychodów dla uproszczonej księgowości. Które przychody trzeba uwzględniać licząc ten limit?
03 sty 2026

PKPiR 2026 - limit przychodów. Podatkową księgę przychodów i rozchodów (stosuje się skróty: pkpir lub kpir) może prowadzić w 2026 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku – wykonujące działalność gospodarczą), który w 2025 r. uzyskał mniej niż 10.646.500 zł (tj. 2.500.000,- euro × 4,2586 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów. Średni kurs euro w NBP wyniósł 1 października 2025 r. (pierwszy dzień roboczy tego miesiąca) - 4,2586 zł.
Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: świadczenia, programy, wsparcie
03 sty 2026

Aktywni 50+ to inicjatywa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązująca w 2026 r., która pokazuje, że wiek jest atutem, a doświadczenie ma realną wartość. Program ten to: promocja aktywności zawodowej osób po pięćdziesiątym roku życia, zachęcanie do świadomego planowania kariery i przyszłych świadczeń. Na co konkretnie mogą liczyć osoby 50+?
100 tys. zł bez podatku, a potem tylko 0,8-0,9%. Rząd wprowadza OKI - na wzór szwedzkich ISK
03 sty 2026

Jest już projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych (OKI), które mają całkowicie odmienić sposób oszczędzania i inwestowania w Polsce. Nowe rozwiązanie - przyjęte już przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów - ma nie tylko zachęcić obywateli do odkładania pieniędzy w bardziej efektywny sposób niż lokaty czy depozyty bankowe, ale także skierować miliardy złotych na rozwój przedsiębiorstw i innowacji. Jeśli projekt wejdzie w życie, Polacy zyskają dostęp do korzystnych ulg podatkowych i elastycznego narzędzia finansowego, które może wzmocnić zarówno ich portfele, jak i całą gospodarkę.

REKLAMA

Komunikat ZUS: składka zdrowotna przedsiębiorców w 2026 r. Najniższa podstawa wymiaru. Niektórzy muszą poczekać na komunikat Prezesa GUS
03 sty 2026

W komunikacie z 2 styczna 2026 r. ZUS poinformował o minimalnej składce zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej.

Blisko 1000 zł dodatku do pensji w styczniu. Ten warunek spełnia wielu pracowników!
03 sty 2026

Wyższe wynagrodzenie należy się tym, którzy zawodowe obowiązki wykonują w nocy. Taki dodatek nie ma stałej wysokości. Jego kwota zależy między innymi od liczby przepracowanych godzin w danym miesiącu. W 2026 roku stawki idą w górę. Ma to związek z podwyżką minimalnego wynagrodzenia. Ile do pensji pracodawca musi dołożyć w styczniu?
Skarbówka potwierdza: data wystawienia e-faktury to data w polu P_1 a nie data wytworzenia faktury w KSeF. To jest data powstania obowiązku podatkowego, gdy data faktury jest równa dacie dostawy
03 sty 2026

W interpretacji z 3 grudnia 2025 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że „data wystawienia faktury”, o której mowa w art 106e ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, to data wskazana w fakturze ustrukturyzowanej w polu oznaczonym jako pole P_1 w specyfikacji technicznej struktury FA(3) lub jego odpowiedniku w kolejnych wersjach struktury. Ponadto organ podatkowy uznał, że wystawiając faktury w walucie obcej (gdy data wystawienia faktury jest równa dacie powstania obowiązku podatkowego), Spółka może przeliczyć podstawę opodatkowania według kursu średniego danej waluty obcej, ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający „dzień wystawienia faktury” wskazany w fakturze ustrukturyzowanej w polu P_1.
Nowe zasady w wieszaniu polskiej flagi od 2026 roku
02 sty 2026

Od 1 stycznia wprowadzone zostały nowe zasady dotyczące biało-czerwonej. Flaga Polski od teraz zostaje poddana nowości bez precedensu, jaka jeszcze nie miała miejsca w ostatnich latach. Okazuje się, że barwy narodowe będą poddawane częstym zmianom. O co dokładnie chodzi w tym zamieszaniu z polską flagą? Kiedy i gdzie będą się odbywały te zmiany?

REKLAMA

Mandat nawet 3000 zł za nieodśnieżone auto. Zimowe wykroczenia kierowców i punkty karne w 2026 roku
02 sty 2026

Mróz, śnieg i poranny pośpiech to złe połączenie. Zimą wielu kierowców skupia się na tym, by jak najszybciej ruszyć spod domu, nie zdając sobie sprawy, że kilka minut zaoszczędzonego czasu, może kosztować nie tylko wysoki mandat, ale też sporą liczbę punktów karnych. Policja przypomina: zimą kontrola często zaczyna się jeszcze na parkingu pod blokiem.
Styczeń 2026 w ZUS. Kwoty, terminy ważne zmiany
02 sty 2026

Choć na waloryzację emerytur i rent trzeba poczekać do marca, styczeń 2026 przynosi kilka bardzo istotnych zmian dla osób pobierających świadczenia ZUS. Chodzi przede wszystkim o terminy wypłat przesunięte przez dni wolne, nowe limity dorabiania oraz różnice w kwotach na rękę, które część świadczeniobiorców zauważy już na początku roku. Sprawdzamy, co dokładnie dzieje się w ZUS w styczniu 2026 i na co trzeba uważać.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA