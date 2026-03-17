REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Twoje pieniądze » Podatki » Skarbówka potwierdza ważną zasadę: cudzoziemiec może dostać mieszkanie od matki bez podatku w Polsce – jeden warunek decyduje o wszystkim

Skarbówka potwierdza ważną zasadę: cudzoziemiec może dostać mieszkanie od matki bez podatku w Polsce – jeden warunek decyduje o wszystkim

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 marca 2026, 07:56
Adam Kuchta
Skarbówka potwierdza ważną zasadę: cudzoziemiec może dostać mieszkanie od matki bez podatku w Polsce – jeden warunek decyduje o wszystkim
REKLAMA

REKLAMA

Czy cudzoziemiec może otrzymać nieruchomość w Polsce od najbliższego członka rodziny bez podatku od spadków i darowizn? Wiele osób sądzi, że brak polskiego obywatelstwa zamyka taką możliwość. Tymczasem stanowisko organów podatkowych pokazuje coś zupełnie innego. Skarbówka jasno wskazuje, że w określonych okolicznościach darowizna nieruchomości między cudzoziemcami może korzystać ze zwolnienia podatkowego, jeśli spełnione są warunki określone w ustawie.

Sprawa dotyczy sytuacji, w której zarówno darczyńca, jak i obdarowany są obywatelami Turcji, ale mieszkają w Polsce. Matka planuje przekazać synowi nieruchomość położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kluczowe jest jednak to, gdzie znajduje się centrum życia obu stron i w jaki sposób zostanie dokonana darowizna.

REKLAMA

REKLAMA

Jak wynika z rozstrzygnięcia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, miejsce zamieszkania w Polsce oraz odpowiednia forma przekazania nieruchomości mogą sprawić, że podatek w ogóle nie wystąpi. Właśnie te elementy stały się podstawą oceny całej sytuacji przez skarbówkę.

Cudzoziemiec w Polsce i darowizna nieruchomości od matki – sytuacja, która trafiła do skarbówki

Sprawa zaczęła się od wniosku podatnika, który od lat mieszka w Polsce, choć posiada obywatelstwo Turcji. Z opisu wynika, że jego życie osobiste i zawodowe jest związane z Polską. Mężczyzna zawarł związek małżeński z obywatelką Polski i posiada kartę stałego pobytu.

We wniosku opisano szczegółowo jego sytuację życiową i podatkową. Jak wskazano: „Jest Pan obywatelem Turcji i od (…) roku nieprzerwanie zamieszkuje Pan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W (…) roku zawarł Pan związek małżeński z obywatelką Polski. Od tego czasu centrum Pana interesów życiowych i zawodowych znajduje się w Polsce i podlega Pan w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.” Istotny jest także fakt uzyskania prawa pobytu: „W (…) r. uzyskał Pan kartę stałego pobytu.”

REKLAMA

To właśnie te okoliczności – miejsce życia i obowiązek podatkowy w Polsce – mają kluczowe znaczenie dla oceny skutków podatkowych darowizny. Bez nich sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Matka również mieszka w Polsce – a nieruchomość znajduje się na terytorium kraju

Drugim ważnym elementem sprawy jest sytuacja matki podatnika. Choć także jest obywatelką Turcji, posiada prawo pobytu w Polsce i również podlega tutaj obowiązkowi podatkowemu.

Jak opisano w dokumentach sprawy: „Pana matka, będąca obywatelką Turcji, posiada zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w związku z łączeniem rodzin i również podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Nabyła ona nieruchomość mieszkalną położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (…), na własne cele mieszkaniowe.” To właśnie tę nieruchomość kobieta planuje przekazać synowi. Darowizna ma zostać dokonana w sposób formalny, zgodnie z przepisami prawa cywilnego.

W opisie zdarzenia przyszłego wskazano wprost: „Pana matka planuje dokonać na Pana rzecz darowizny tej nieruchomości. Darowizna zostanie dokonana w formie aktu notarialnego.” Ten element ma ogromne znaczenie dla podatków. Forma aktu notarialnego nie tylko potwierdza ważność umowy, ale wpływa również na obowiązki podatkowe i formalne.

Czym w świetle prawa jest darowizna i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

W analizie sprawy organ podatkowy odniósł się najpierw do podstawowych przepisów regulujących darowizny. Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera definicji tego pojęcia, dlatego należy sięgnąć do przepisów Kodeksu cywilnego.

Jak wskazano w uzasadnieniu: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.”

Organ podatkowy podkreślił również charakter takiej czynności prawnej: „Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego.”

W praktyce oznacza to, że osoba otrzymująca darowiznę nie musi niczego oddawać w zamian. Przeniesienie własności następuje bez odpłatności.

Istotne są także zasady dotyczące formy takiej umowy. W interpretacji przypomniano przepisy Kodeksu cywilnego: „Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.” W przypadku nieruchomości forma aktu notarialnego jest jednak obligatoryjna.

Kto płaci podatek od darowizny według przepisów?

Przepisy jasno wskazują, kto odpowiada za zapłatę podatku w przypadku darowizny. Organ podatkowy przywołał w tym kontekście konkretny przepis ustawy: „Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.” Oznacza to, że jeśli darowizna podlega opodatkowaniu, to właśnie osoba otrzymująca majątek musi zapłacić podatek.

Moment powstania obowiązku podatkowego jest również jasno określony: Obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego.”

Zwolnienie dla najbliższej rodziny – bardzo ważny przepis ustawy

Najważniejszym elementem sprawy jest jednak przepis dotyczący zwolnienia podatkowego dla najbliższej rodziny. W polskim prawie podatkowym funkcjonuje tzw. grupa „0”, która obejmuje najbliższych krewnych.

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn wskazują wprost: „Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.”

Do tej grupy zalicza się więc m.in.: rodziców i dzieci, małżonków, rodzeństwo. A w omawianej sprawie darowizna następuje właśnie między matką a synem, co oznacza, że strony znajdują się właśnie w tej najbliższej grupie rodzinnej.

Jeden przepis decyduje o wszystkim – chodzi o miejsce zamieszkania

Choć pokrewieństwo jest podstawą zwolnienia, nie jest jedynym warunkiem. Przepisy wskazują dodatkowe wymagania dotyczące obywatelstwa lub miejsca zamieszkania.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej szczegółowo je wyjaśnił: „Z powołanego powyżej art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że dla skorzystania ze zwolnienia z art. 4a tej ustawy przy zawarciu umowy darowizny konieczne jest, aby obdarowany posiadał obywatelstwo polskie lub posiadał obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej (…) lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

To właśnie ostatni warunek okazał się najważniejszy w analizowanej sprawie. Syn, choć nie jest obywatelem Polski ani państwa UE, ma miejsce zamieszkania w Polsce. Pojęcie miejsca zamieszkania również zostało wyjaśnione w interpretacji poprzez odwołanie do Kodeksu cywilnego: „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.”

Centrum życia w Polsce – jak skarbówka ocenia zamiar stałego pobytu?

Organ skarbowy zwrócił uwagę, że miejsce zamieszkania nie zawsze wynika wyłącznie z formalnych dokumentów. Liczy się także faktyczne centrum życia danej osoby. W uzasadnieniu podkreślono: „Uznaje się na przykład, że podatnik wykazuje zamiar stałego pobytu w danej miejscowości, jeżeli miejscowość ta stanowi dla niego centrum jego życiowej działalności, ocenianej w aspekcie jego powiązań osobistych i gospodarczych.”

W omawianej sprawie takie powiązania są wyraźne – małżeństwo z obywatelką Polski, stałe zamieszkanie w kraju oraz karta stałego pobytu. To wszystko sprawia, że w świetle prawa podatnik posiada miejsce zamieszkania w Polsce.

Forma aktu notarialnego ma jeszcze jedną ważną konsekwencję

Darowizna nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. W analizowanej sprawie ma to jeszcze jeden istotny skutek – wpływa na obowiązek zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego.

Przepisy przewidują zasadę sześciomiesięcznego terminu na zgłoszenie darowizny w celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Jednak w przypadku aktu notarialnego obowiązek ten może nie wystąpić.

Organ podatkowy wyjaśnił to wprost: Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.”

W praktyce oznacza to, że notariusz przekazuje odpowiednie informacje do urzędu skarbowego, a obdarowany nie musi samodzielnie składać dodatkowego zgłoszenia.

Skarbówka wskazuje jednoznacznie: w tej sytuacji zwolnienie z podatku przysługuje

Po przeanalizowaniu wszystkich przepisów oraz okoliczności sprawy organ podatkowy przedstawił jednoznaczny wniosek dotyczący skutków podatkowych darowizny.

W uzasadnieniu wskazano: „W związku z opisanymi okolicznościami oraz powołanymi powyżej przepisami należy stwierdzić, że skoro Pan – jako obdarowany – ma miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (…) oraz umowa darowizny została zawarta pomiędzy osobami wymienionymi w zamkniętym katalogu określonym w art. 4a ust. 1 ustawy (…) to umowa będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego.” Oznacza to, że w tej konkretnej sytuacji darowizna nieruchomości od matki dla syna nie będzie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn.

Organ podkreślił również konsekwencje aktu notarialnego: „W związku z tym, że umowa darowizny nieruchomości (…) powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, dla spełnienia warunków do zwolnienia w takiej sytuacji nie będzie konieczne zgłoszenie nabycia nieruchomości właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.”

Dlaczego ta sprawa jest ważna dla wielu cudzoziemców w Polsce?

W Polsce mieszka coraz więcej cudzoziemców, którzy zakładają tu rodziny, pracują i kupują nieruchomości. W wielu przypadkach pojawia się pytanie o skutki podatkowe przekazywania majątku w rodzinie.

Przykład opisany przez skarbówkę pokazuje jasno, że obywatelstwo nie jest jedynym czynnikiem decydującym o zwolnieniu podatkowym. Równie ważne – a czasem ważniejsze – jest miejsce zamieszkania i powiązania życiowe z Polską.

Właśnie dlatego sytuacje takie jak darowizna nieruchomości między cudzoziemcami mieszkającymi w Polsce mogą być traktowane tak samo jak w przypadku obywateli polskich, jeśli spełnione są wymagania ustawowe.

W analizowanej sprawie decydujące okazały się trzy elementy:

  1. pokrewieństwo między darczyńcą a obdarowanym,
  2. miejsce zamieszkania w Polsce,
  3. forma aktu notarialnego przy darowiźnie nieruchomości.

Spełnienie tych warunków sprawiło, że darowizna nieruchomości w Polsce może być całkowicie zwolniona z podatku od spadków i darowizn, nawet jeśli obie strony są cudzoziemcami.

Podstawa prawna

Interpretacja indywidualna z dnia 10 marca 2026 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.31.2026.1.JKU

Zobacz również:
Powiązane
KSeF dla małych firm już za chwilę. Wielu przedsiębiorców wciąż nie jest gotowych
KSeF dla małych firm już za chwilę. Wielu przedsiębiorców wciąż nie jest gotowych
Lawinowy wzrost liczby e-faktur w KSeF. Firmy już masowo przechodzą na nowy system, choć nie muszą
Lawinowy wzrost liczby e-faktur w KSeF. Firmy już masowo przechodzą na nowy system, choć nie muszą
KSeF a limit 10 tys. zł. Tysiące firm mogą być poza systemem nawet do 2027 r.
KSeF a limit 10 tys. zł. Tysiące firm mogą być poza systemem nawet do 2027 r.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Takiej kontroli zwolnień lekarskich jeszcze nie było. Teraz ZUS robi to po nowemu. Firmy też przykręciły śrubę
17 mar 2026

Wyjazd na all inclusive zamiast rekonwalescencji, remont mieszkania „dla zdrowia”, a czasem po prostu dorabianie na czarno. Tak „chorzy” dochodzą do zdrowia” na zwolnieniach lekarskich. Ale to koniec bezkarności na lewych L4? Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma nowe sidła na cwaniaków. Swoją kontrolną śrubę dokręcają tez firmy.
Płaca minimalna uruchamia efekt domina w prawie pracy. Te trzy świadczenia rosną razem z nią
16 mar 2026

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia nie wpływa wyłącznie na wysokość pensji najmniej zarabiających. W 2026 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4 806 zł brutto, ale ta jedna liczba zmienia także kwoty wolne od potrąceń, wysokość dodatków za pracę w nocy oraz minimalne odszkodowania w sporach pracowniczych. W praktyce oznacza to, że każda podwyżka płacy minimalnej przesuwa granice odpowiedzialności finansowej pracodawców. Gdy rośnie płaca minimalna, automatycznie zmieniają się również inne elementy systemu: zwiększa się kwota wynagrodzenia chroniona przed potrąceniami, rosną dodatki za pracę w nocy, a także minimalna wysokość odszkodowań za dyskryminację.
Niezapłacona faktura to nie darmowy kredyt – wierzyciel ma narzędzia prawne by dopaść dłużnika i jego zarząd. Jak chronić płynność w firmie (na przykładzie branży TSL)
16 mar 2026

W relacjach biznesowych granica między partnerską wyrozumiałością a darmowym kredytowaniem dłużnika jest niebezpiecznie cienka. W czasach, gdy koszt pozyskania kapitału jest wysoki, a marże w branży TSL stale topnieją, warto wdrożyć zasady, które uchronią firmę przed utratą płynności. Jaki kurs powinna obrać niezapłacona faktura? Jakimi narzędziami dysponuje wierzyciel? Kiedy warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej, a kiedy można jeszcze poczekać?
KSeF ujawnia bałagan w księgowości wielu polskich firm. Przedsiębiorcy właśnie odkrywają, jak naprawdę działają ich procesy finansowe
16 mar 2026

Wokół KSeF najwięcej mówi się dziś o technologii: integracjach, systemach i sposobach wystawiania faktur. Tyle że to nie technologia okazuje się największym wyzwaniem. Dla wielu firm KSeF staje się momentem prawdy - pokazuje, czy ich finanse są naprawdę poukładane, czy dotąd działały siłą rozpędu.

REKLAMA

Masz taki zawód? W Krakowie czeka Cię trudna walka o pracę [RAPORT]
16 mar 2026

Na tle miast wojewódzkich Kraków wyróżnia się większą liczbą zawodów deficytowych i nadwyżkowych – wynika z analizy grodzkiego urzędu pracy, który przewiduje dalsze niedobory kadrowe i nadwyżkę zawodów, w których trudno znaleźć pracę.
Ponad 5 mln zł na place zabaw w Wielkopolsce. 15 samorządów podpisało umowy
16 mar 2026

Przedstawiciele 15 wielkopolskich samorządów podpisali w poniedziałek umowy na dofinansowanie inwestycji z programu Aktywne Place Zabaw - poinformował w poniedziałek Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW). W tym roku w całym regionie w sumie 18 samorządów ma otrzymać na ten cel ponad 5 mln zł.
Jak uzyskać kartę parkingową w 2026 r.
17 mar 2026

Kartę parkingową w 2026 r. uzyskać może osoba niepełnosprawna lub pracownik placówki, która opiekuje się osobami niepełnosprawnymi. Nie jest to jednak takie proste. Kto konkretnie otrzyma kartę? Jakie warunki należy spełnić i jak wygląda procedura? Wyjaśniamy wszystko krok po kroku.
Nowoczesne narzędzia w firmach? Wielu przedsiębiorców wciąż mówi "nie"
16 mar 2026

Tylko 31 proc. badanych mikrofirm korzysta z zaawansowanych narzędzi takich jak sztuczna inteligencja, systemy CRM czy e-fakturowanie - wynika z badania „Dojrzałość technologiczna mikrofirm”. Reszta mikrofirm korzysta jedynie z podstawowych narzędzi, lub nie używa ich wcale.

REKLAMA

WITA77 Gdańsk Strzyża – odbierz klucze do swojego nowego domu
16 mar 2026

Osiedle WITA77 powstaje w jednej z najbardziej lubianych dzielnic Gdańska – Strzyży. Kameralna zabudowa, nowoczesna architektura i starannie zaprojektowane przestrzenie wspólne zapewnią mieszkańcom wysoką jakość codziennego życia. Pierwsi właściciele odbiorą klucze do swoich apartamentów już w maju 2026 roku.
Od lipca podwyżki w ochronie zdrowia. Wiceminister: "Wszyscy poniesiemy skutki finansowe"
16 mar 2026

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka poinformowała w poniedziałek, że na posiedzeniu zespołu trójstronnego nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie przesunięcia waloryzacji płac minimalnych. W związku z tym 1 lipca wynagrodzenia w ochronie zdrowia wzrosną - dodała.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA