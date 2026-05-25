Zaskakujące ceny paliwa we wtorek. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy?

Zaskakujące ceny paliwa we wtorek. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy?

25 maja 2026, 12:32
[Data aktualizacji 25 maja 2026, 12:45]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
benzyna paliwo olej napędowy maksymalne ceny detaliczne stacje benzynowe wtorek 26 maja
W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na wtorek – ich wysokość to prawdziwa niespodzianka. Sprawdźmy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w dniu 26 maja.

Jakie maksymalne ceny detaliczne za benzynę i olej napędowy we wtorek?

W dniu 26 maja na stacjach benzynowych w całej Polsce będą obowiązywać nowe ceny paliwa. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw kierowcy zapłacą nie więcej niż:

  • 6,42 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,94 zł za 1 litr;
  • 6,96 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,44 zł za 1 litr;
  • 6,75 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,25 zł za 1 litr.

Ceny maksymalne za paliwo obowiązujące w poniedziałek 25 maja

Dla porównania przypomnijmy maksymalne ceny detaliczne za benzynę i olej napędowy obowiązujące w poniedziałek:

  • 6,46 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,98 zł za 1 litr;
  • 7,00 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,48 zł za 1 litr;
  • 6,85 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,35 zł za 1 litr.

Do dobrego bardzo łatwo można się przyzwyczaić. Tak może też być ze spadającymi cenami paliw. We wtorek cena detaliczna za 1 litr benzyny 95 i benzyny 98 spadnie o 4 gr. Za olej napędowy zapłacimy o 10 gr mniej. Oby tak dalej!

Minister energii ustala ceny benzyn i oleju napędowego

W ramach programu CPN (Ceny Paliw Niżej) minister energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Program CPN nie obejmuje autogazu. Pojawiły się głosy, żeby także w przypadku LPG była ustalana cena maksymalna. Niestety, w ocenie Ministerstwa Finansów wzrost ceny autogazu był mniejszy niż analogiczny wzrost cen benzyny oraz oleju napędowego. Resort finansów jednak zapewnia, że w razie potrzeby ewentualne rozwiązania wobec tego paliwa będą rozważane.

Kontrole cen paliw prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

Podstawa prawna:

  • obwieszczenie Ministra Energii z 25 maja 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 518)
