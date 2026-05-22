Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ministerstwo Cyfryzacji: Mobilną aplikację mObywatel można łatwo aktywować e-dowodem

Ministerstwo Cyfryzacji: Mobilną aplikację mObywatel można łatwo aktywować e-dowodem

22 maja 2026, 11:04
[Data aktualizacji 22 maja 2026, 13:41]
Tomasz Kowalski
aplikacja mobilna mObywatel aktywacja e-dowód księgi wieczyste
Mobilna aplikacja mObywatel to bezpłatne narzędzie, które można pobrać na smartfon za pośrednictwem Google Play i App Store. Aplikacja jest stale rozwijana. Od niedawna może być aktywowana za pomocą e-dowodu. Użytkownicy mObywatela mogą także skorzystać z usługi Księgi wieczyste.

Aplikację mObywatel można aktywować e-dowodem

Aplikacja mObywatel jest nieustannie rozwijana. Od niedawna można ją aktywować e-dowodem, bez konieczności logowania do bankowości elektronicznej i bez profilu zaufanego. Oprócz e-dowodu, czyli plastikowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną z aktywnym certyfikatem identyfikacji i uwierzytelnienia, niezbędny jest także telefon z NFC i dostępem do internetu.

Chęć aktywacji aplikacji mObywatel może być dobrym powodem do wymiany posiadanego dowodu osobistego na e-dowód. Wymiana jest bezpłatna i możliwa przed upływem ważności dokumentu. Warto to zrobić, bowiem e-dowód umożliwia składanie podpisów cyfrowych (podpis osobisty i kwalifikowany) oraz uwierzytelnianie się na stronach państwowych e-usług, takich jak eZUS, Empatia czy podczas logowania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) lub e-Urzędu Skarbowego.

Aktywacja aplikacji mObywatel. Jak to zrobić?

W celu aktywacji mObywatela należy w smartfonie włączyć NFC oraz przygotować:

  • e-dowód,
  • 4-cyfrowy kod PIN (tzw. PIN1).

Po zainstalowaniu aplikacji użytkownik ustawia w niej hasło oraz wybiera pierwszy cyfrowy dokument, który doda do mObywatela. Należy wskazać mDowód i wybrać e-dowód (dowód osobisty z warstwą elektroniczną) spośród metod potwierdzania tożsamości.

Użytkownik zobaczy w aplikacji pole do wpisania numeru CAN. To 6 cyfr, które znajdują się w prawym dolnym rogu e-dowodu na stronie ze zdjęciem. Następnie należy wprowadzić 4-cyfrowy kod PIN do profilu osobistego (tzw. PIN1), który został ustalony w urzędzie.

Ostatnim etapem weryfikacji tożsamości jest przyłożenie e-dowodu do modułu NFC z tyłu telefonu. Za pośrednictwem NFC aplikacja nawiązuje połączenie z warstwą elektroniczną e-dowodu, dlatego najlepiej usunąć z urządzenia etui i przytrzymać dokument przy telefonie aż do momentu, gdy do aplikacji zostanie dodany mDowód.

Księgi wieczyste w mObywatelu

Od niedawna Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia użytkownikom mObywatela usługę Księgi wieczyste. Dzięki niej można łatwo:

  • sprawdzić numer księgi wieczystej nieruchomości, której jest się właścicielem, współwłaścicielem lub współużytkownikiem wieczystym,
  • zamówić odpis, wyciąg lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej,
  • zweryfikować dokument drugiej osoby w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Usługa Księgi wieczyste może być pomocna przy sprzedaży i zakupie nieruchomości. W prosty sposób zapewnia kupującemu komfort i bezpieczeństwo, a sprzedającemu ułatwia wykazanie się transparentnością.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Prawo
Urlop wypoczynkowy w 2026 roku - kiedy i komu przysługuje (aktualne zasady). Wymiar, udzielanie, odwoływanie, staż pracy a urlop i inne przypadki
22 maja 2026

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Ma on charakter coroczny, płatny i niezbywalny, co oznacza, że pracownik nie może się go zrzec, a pracodawca ma obowiązek prawidłowo go udzielać. Naruszenie przepisów urlopowych, w szczególności nieudzielenie pracownikowi przysługującego urlopu, może skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową pracodawcy i karą grzywny. Jakie zasady udzielania i wykorzystywania urlopu wypoczynkowego obowiązują w 2026 roku?
Małżonkowie w sanatorium często w oddzielnych pokojach. Czy jest szansa na zmiany?
22 maja 2026

Resort zdrowia przypomina, iż NFZ nie decyduje o przydziale pokoi. Z kolei sanatorium nie ma obowiązku zapewnienia pokoju wspólnego. Jakie są aktualne przepisy i możliwości ich zmiany?
Jakie ceny paliwa w weekend? Minister energii ustalił ceny benzyny i diesla
22 maja 2026

Wiadomo już, jakie ceny benzyny i oleju napędowego będą obowiązywać w weekend i poniedziałek. Zadowoleni będą wszyscy z wyjątkiem ministra finansów. Sprawdzamy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w dniach od 23 do 25 maja.
Edukacja zdrowotna obowiązkowa i z oceną wliczaną do średniej [Projekt rozporządzenia]
22 maja 2026

Projekt rozporządzenia został złożony w Rządowym Centrum Legislacyjnym i przewiduje, że edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym oraz z oceną wliczaną do średniej. Jednocześnie z edukacji zdrowotnej zostały "wyjęte" zagadnienia edukacji seksualnej i zebrane w osobny przedmiot. Ten jest fakultatywny.

Dzisiaj 22 maja Noc Otwartych Sądów, a 23 maja - Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości
22 maja 2026

Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości obchodzony jest co roku 23 maja, w rocznicę śmierci włoskiego sędziego Giovanniego Falcone, który w 1992 roku zginął w zamachu mafijnym. MS w Warszawie 23 maja 2026 organizuje darmowe wydarzenie edukacyjne na dziedzińcu przy Al. Ujazdowskich 11. Dzień wcześniej, 22 maja, odbędzie się „Noc Otwartych Sądów" w całej Polsce.
Kradzież PESEL-u budzi strach. Ale wielu nie wie, jak reagować
22 maja 2026

16 proc. Polaków przyznało, że nie wie, jak zareagować w przypadku kradzieży lub wyłudzenia numeru PESEL - wynika z badania ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów. Częściej deklarowały to osoby w wieku 18-24 lata niż seniorzy, którzy rzadziej mają do czynienia z technologią.
Adwokat w sprawach rodzinnych. Interdyscyplinarność to konieczność [Wywiad]
22 maja 2026

„Interdyscyplinarność niejako chroni przed wąskim spojrzeniem na problem, bo często okazuje się, że prosta z pozoru sprawa, jaka do nas trafia może mieć bardzo złożone podłoże” – przekonuje adwokat Katarzyna Wróbel-Koczułap.

Pułapka w prawie budowlanym: Zbiornik na deszczówkę w ogrodzie nielegalny bez pozwolenia na budowę w 2026 r. czy wystarczy samo zgłoszenie?
22 maja 2026

Jednym ze skutecznych sposobów na poradzenie sobie z nadmiarem wód opadowych (i jednocześnie na oszczędność wody, z korzyścią dla przydomowego ogrodu) jest montaż, w obrębie własnej nieruchomości, zbiornika retencyjnego na deszczówkę. Czy jednak taki zbiornik na deszczówkę, można wykonać bez uprzedniego uzyskania wymaganych zgód administracyjnych (takich jak decyzja o pozwoleniu na budowę czy decyzja o warunkach zabudowy) oraz bez dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej? Wszystko zależy przede wszystkim od jego pojemności, a przepisy prawa budowlanego w tym zakresie zmieniły się 7 stycznia 2026 r.
Intensywne opady deszczu to problem dla właścicieli nieruchomości – nawet 10 tys. zł kary w 2026 r. za deszczówkę odprowadzaną niezgodnie z przepisami
22 maja 2026

Ostatnie dni obfitują w gwałtowne zjawiska pogodowe, w tym m.in. w intensywne opady deszczu w wielu częściach kraju. Stąd, wiele osób zmaga się z problemem wód opadowych gromadzących się w nadmiarze na ich posesjach. Zagospodarowanie wód opadowych, leży w gestii właściciela nieruchomości. Nie każdy jest świadomy, że za odprowadzanie deszczówki niezgodnie z przepisami, grożą poważne konsekwencje – w tym grzywna w wysokości nawet 10 tys. zł.
