Mobilna aplikacja mObywatel to bezpłatne narzędzie, które można pobrać na smartfon za pośrednictwem Google Play i App Store. Aplikacja jest stale rozwijana. Od niedawna może być aktywowana za pomocą e-dowodu. Użytkownicy mObywatela mogą także skorzystać z usługi Księgi wieczyste.

Aplikację mObywatel można aktywować e-dowodem

Aplikacja mObywatel jest nieustannie rozwijana. Od niedawna można ją aktywować e-dowodem, bez konieczności logowania do bankowości elektronicznej i bez profilu zaufanego. Oprócz e-dowodu, czyli plastikowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną z aktywnym certyfikatem identyfikacji i uwierzytelnienia, niezbędny jest także telefon z NFC i dostępem do internetu.

Chęć aktywacji aplikacji mObywatel może być dobrym powodem do wymiany posiadanego dowodu osobistego na e-dowód. Wymiana jest bezpłatna i możliwa przed upływem ważności dokumentu. Warto to zrobić, bowiem e-dowód umożliwia składanie podpisów cyfrowych (podpis osobisty i kwalifikowany) oraz uwierzytelnianie się na stronach państwowych e-usług, takich jak eZUS, Empatia czy podczas logowania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) lub e-Urzędu Skarbowego.

Aktywacja aplikacji mObywatel. Jak to zrobić?

W celu aktywacji mObywatela należy w smartfonie włączyć NFC oraz przygotować:

e-dowód ,

, 4-cyfrowy kod PIN (tzw. PIN1).

Po zainstalowaniu aplikacji użytkownik ustawia w niej hasło oraz wybiera pierwszy cyfrowy dokument, który doda do mObywatela. Należy wskazać mDowód i wybrać e-dowód (dowód osobisty z warstwą elektroniczną) spośród metod potwierdzania tożsamości.

Użytkownik zobaczy w aplikacji pole do wpisania numeru CAN. To 6 cyfr, które znajdują się w prawym dolnym rogu e-dowodu na stronie ze zdjęciem. Następnie należy wprowadzić 4-cyfrowy kod PIN do profilu osobistego (tzw. PIN1), który został ustalony w urzędzie.

Ostatnim etapem weryfikacji tożsamości jest przyłożenie e-dowodu do modułu NFC z tyłu telefonu. Za pośrednictwem NFC aplikacja nawiązuje połączenie z warstwą elektroniczną e-dowodu, dlatego najlepiej usunąć z urządzenia etui i przytrzymać dokument przy telefonie aż do momentu, gdy do aplikacji zostanie dodany mDowód.

Księgi wieczyste w mObywatelu

Od niedawna Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia użytkownikom mObywatela usługę Księgi wieczyste. Dzięki niej można łatwo:

sprawdzić numer księgi wieczystej nieruchomości, której jest się właścicielem, współwłaścicielem lub współużytkownikiem wieczystym,

nieruchomości, której jest się właścicielem, współwłaścicielem lub współużytkownikiem wieczystym, zamówić odpis , wyciąg lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej ,

, lub , zweryfikować dokument drugiej osoby w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Usługa Księgi wieczyste może być pomocna przy sprzedaży i zakupie nieruchomości. W prosty sposób zapewnia kupującemu komfort i bezpieczeństwo, a sprzedającemu ułatwia wykazanie się transparentnością.