Przedostatnie 13. emerytury będą wypłacone wcześniej. Ile wyniesie "trzynastka" na rękę?

Dobiega końca tegoroczna wypłata 13. emerytur. Przedostatnie „trzynastki" dotrą do seniorów jeszcze przed tym weekendem. W piątek, 19 kwietnia ZUS przeleje kolejną transzę trzynastych emerytur.

Wypłata 13. emerytur przed weekendem, w piątek 19 kwietnia

13. emerytury są wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym, w terminie jego wypłaty. A te następują: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca.

Przedostatni w tym roku termin wypłaty 13. emerytury przypada więc w dniu 20 kwietnia. Z powodu tego, że jest to sobota, to środki do emerytów trafią już 19 kwietnia, a zatem już w jutrzejszy piątek. Podobnie było w przypadku terminów wcześniejszych, tj. 1 i 6 kwietnia, dlatego tegoroczne wypłaty trzynastek ruszyły jeszcze w marcu.

"W piątek ZUS przeleje kolejną transzę trzynastych emerytur. Łącznie dodatkowe świadczenie trafi do 6,6 mln osób. Kwota wypłat to ponad 11 mld złotych" - zapowiedział rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Ile wyniesie trzynastka na rękę?

Od kwietnia ZUS wypłaca trzynastą emeryturę. W tym roku wynosi ona 1780,96 zł brutto. Aby ją otrzymać, nie trzeba składać wniosku. ZUS przyzna ją automatycznie.

"13. emerytura jest opodatkowana i oskładkowana na zasadach ogólnych, przyjętych przy świadczeniu emerytalno-rentowym. Oznacza to, że nie wszyscy świadczeniobiorcy otrzymają taką samą kwotę netto" – wyjaśnił Żebrowski. "Dla osoby, która otrzymuje emeryturę w wysokości ok. 1800 złotych, trzynastka na rękę wyniesie około 1490 zł. Emeryci ze świadczeniem 2,5 tys. mogą liczyć na dodatkowe świadczenie w wysokości ok. 1406 złotych netto" – dodał rzecznik.

Prawo do 13. emerytury

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca br. mają prawo do wypłaty emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

W przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka uprawnionych osób (np. wdowa i osierocone dziecko) wówczas przysługuje jedno świadczenie pieniężne i jest ono podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych.

Podobnie wygląda sytuacja przy zbiegu prawa do świadczeń, np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową. Osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna trzynastka. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy tę trzynastkę wypłaci ZUS.