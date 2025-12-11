REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Mało kto wie, że istnieje taki dodatek. A można zyskać nawet 655 zł co miesiąc z ZUS

Mało kto wie, że istnieje taki dodatek. A można zyskać nawet 655 zł co miesiąc z ZUS

11 grudnia 2025, 14:25
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, złotówki, banknoty, gotówka
Mało kto wie, że istnieje taki dodatek. A można zyskać nawet 655 zł co miesiąc z ZUS
ShutterStock

Nie każdy o tym wie, ale sieroty zupełne mogą liczyć na dodatkowe wsparcie z ZUS. Dodatek dla sieroty zupełnej, który wynosi obecnie ponad 654,48 zł miesięcznie, przysługuje bez względu na wiek. Jak go otrzymać? Oto szczegóły. 

Czym jest dodatek dla sieroty zupełnej?

Dodatek dla sieroty zupełnej to forma wsparcia finansowego przyznawana przez ZUS osobom, które utraciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną. Świadczenie to ma na celu częściowe zrekompensowanie strat materialnych poniesionych w wyniku utraty opieki rodzicielskiej.

Dla kogo dodatek dla sieroty zupełnej?

Nie wszyscy, którzy utracili oboje rodziców lub matkę, a ojciec jest nieznany, zdają sobie sprawę z przysługującego im dodatku dla sieroty zupełnej wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to przysługuje bez względu na wiek uprawnionego, obejmując zarówno osoby małoletnie, jak i dorosłe. Dodatek jest wypłacany wszystkim beneficjentom renty rodzinnej.

Dodatek dla sieroty zupełnej jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako uzupełnienie renty rodzinnej. Przysługuje on każdemu, kto utracił oboje rodziców, niezależnie od wieku i okoliczności prawnych, w tym również w przypadku, gdy ojciec jest nieznany. Wysokość dodatku jest niezależna od liczby osób uprawnionych do tej samej renty.

Ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej w 2025 roku?

Wysokość dodatku dla sieroty zupełnej jest ustalana indywidualnie dla każdego dziecka uprawnionego do renty rodzinnej, niezależnie od liczby rodzeństwa znajdującego się w takiej samej sytuacji. W wyniku waloryzacji przeprowadzonej z dniem 1 marca 2025 roku wysokość dodatku dla sieroty zupełnej została ustalona na poziomie 654,48 zł. Kwota ta będzie obowiązywać do kolejnej waloryzacji.

Dodatek dla sieroty zupełnej - wniosek

Wniosek o przyznanie dodatku dla sieroty zupełnej można złożyć w dowolnym momencie w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. ZUS zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek i wydać decyzję w ciągu maksymalnie 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie, które można złożyć zarówno na piśmie, jak i ustnie do protokołu. Odwołanie kieruje się do jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała zaskarżoną decyzję, lub bezpośrednio do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Na wniesienie odwołania przysługuje miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Co istotne, postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Renta rodzinna po mężu a dodatek dla sieroty zupełnej

Wdowa otrzymująca rentę rodzinną po mężu nie kwalifikuje się do dodatku dla sieroty zupełnej. Dodatek ten jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci, które pobierają rentę po zmarłym rodzicu, a nie dla owdowiałych małżonków.

Dodatek dla sieroty zupełnej a renta socjalna

Dodatek dla sieroty zupełnej (wypłacany przez ZUS) oraz renta socjalna to odrębne świadczenia, które mogą być pobierane jednocześnie. Dodatek dla sieroty zupełnej jest przyznawany wyłącznie osobom, które otrzymują rentę rodzinną. Renta socjalna jest natomiast przeznaczona dla osób, które stały się całkowicie niezdolne do pracy z innych powodów. Ważne: Dodatek dla sieroty zupełnej nie stanowi części renty socjalnej.

Czy dodatek dla sieroty zupełnej wlicza się do dochodu?

Dodatek dla sieroty zupełnej jest wyłączony z dochodu w procesie ubiegania się o różne świadczenia, takie jak zasiłki rodzinne czy dodatki mieszkaniowe. Oznacza to, że jest to świadczenie wolne od podatku i nie podlega egzekucji komorniczej.

Czy emeryt może dostać dodatek dla sieroty zupełnej?

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje wyłącznie osobom uprawnionym do renty rodzinnej, które straciły oboje rodziców (lub mają nieznane pochodzenie jednego z nich). Z tego powodu emeryt, nawet będący sierotą zupełną, nie może otrzymać tego dodatku, ponieważ nie jest to świadczenie samoistne i nie łączy się z pobieraniem emerytury.

Źródło: INFOR
