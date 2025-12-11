REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS apeluje! Seniorzy muszą to zrobić na 12 dni przed wypłatą emerytury. Inaczej jej nie dostaną

ZUS apeluje! Seniorzy muszą to zrobić na 12 dni przed wypłatą emerytury. Inaczej jej nie dostaną

11 grudnia 2025, 14:45
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS apeluje! Seniorzy muszą to zrobić na 12 dni przed wypłatą emerytury. Inaczej jej nie dostaną
ZUS przypomina seniorom o odpowiednim przygotowaniu się do otrzymywania emerytury. Warto mieć na uwadze, że opóźnienia w dopełnieniu formalności związanych z danymi konta bankowego i kontem w systemie ZUS mogą skutkować opóźnieniami lub nawet wstrzymaniem wypłaty emerytury. Jak uniknąć tych problemów? Oto szczegóły.

Ważny apel ZUS! Seniorzy muszą to zrobić na 12 dni przed wypłatą emerytury. Inaczej jej nie dostaną

Jeżeli beneficjenci zapomną lub nie zdążą zgłosić potrzebnych zmian w wyznaczonym czasie, to mogą napotkać trudności z otrzymaniem emerytury. Dlatego ważne jest, aby być świadomym konieczności terminowego informowania ZUS o wszelkich istotnych zmianach. Aby uniknąć problemów, ZUS zaleca zgłaszanie wszelkich zmian danych wrażliwych najpóźniej do 12. dnia przed planowaną datą wypłaty świadczenia.

Wypłata emerytury

Zdecydowana większość emerytur wysyłanych przez ZUS jest wypłacana za pomocą przelewów na konta bankowe. Istnieje jednak niewielka grupa emerytów, którzy otrzymują swoje świadczenia bezpośrednio od listonosza. Mimo że ci pierwsi mogą mieć trudności z otrzymaniem świadczenia, to seniorzy obsługiwani przez Pocztę Polską również nie są całkowicie pozbawieni ryzyka tych problemów. W przypadku emerytów korzystających z usług Poczty Polskiej niezgodność danych przekazanych do ZUS z rzeczywistymi może prowadzić do komplikacji z dostarczeniem emerytury. Dodatkowo może to skutkować brakiem oczekiwanej korespondencji informacyjnej. Dlatego ważne jest, aby seniorzy korzystający z tego sposobu otrzymywania świadczeń mieli świadomość konieczności regularnego aktualizowania swoich danych w systemie ZUS, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z wypłatą emerytur.

Apel ZUS do seniorów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do wszystkich odbiorców świadczeń i przekazuje, że wszelkie zmiany danych, koniecznych do wypłaty świadczeń, powinny być zgłaszane jak najszybciej. Instytucja podkreśla, że zasada ta dotyczy nie tylko seniorów, lecz wszystkich, którzy otrzymują jakiekolwiek świadczenia z ZUS.

Jeżeli senior tego nie zrobi, może nie otrzymać emerytury

W przypadku przekazywania emerytury, zasiłku, renty lub innego świadczenia istnieje ryzyko, że w przypadku np. nieaktualnego numeru konta bankowego przekazane środki zostaną cofnięte. Chociaż beneficjenci otrzymujący świadczenia od listonosza nie są objęci tym ryzykiem, to jednak i w ich sytuacji mogą pojawić się problemy. Nieaktualny adres zamieszkania może skutkować tym, że listonosz nie tylko nie dostarczy emerytury, ale również nie otrzymamy listownych informacji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przez to emerytura może nie dotrzeć

Jak podkreśla Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku - należy pamiętać, że wszelkie zmiany dotyczące danych niezbędnych do przekazania środków, powinny być zgłaszane najpóźniej na 12 dni roboczych przed planowanym terminem wypłaty emerytury i innych świadczeń. Jak informuje Iwona Kowalska-Matis, żeby punktualnie dostać przelew od ZUS, powinno się każdą zmianę adresu i numeru rachunku bankowego zgłosić najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem, w którym instytucja wypłaca pieniądze.

12 dni roboczych oznacza, że najpóźniej na 2,5 tygodnia przed wypłatą spodziewanego świadczenia z ZUS, musimy dokonać korekty w naszych danych. Warto o tym pamiętać, bo możemy znaleźć się w naprawdę ciężkiej sytuacji, gdy emerytura zostanie cofnięta, a my zostaniemy bez środków do życia. Rzeczniczka ostrzega, że jeśli ktoś zrobi  to zbyt późno lub w ogóle o tym zapomni, wypłacona przez nas emerytura lub renta wróci do nas (czyli do ZUS).

Jak zmienić swoje dane w ZUS?

Okazuje się, że takie dane można zmienić bardzo łatwo, szybko i bez wychodzenia z domu. Wystarczy zalogować się na swoje indywidualne konto w Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Alternatywnie można także odwiedzić placówkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tam zgłosić korektę. Procedurę zmiany danych adresowych, osobowych czy rachunku bankowego, można również zrealizować poprzez wypełnienie druku EZP.

