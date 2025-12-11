Wystarczy jeden dzień pracy, aby dostać taką emeryturę. ZUS ma na to nietypowe rozwiązanie. Jakie?

Minimalna emerytura od marca 2025 roku to 1878,91 zł brutto. Kwota ta jest podstawą do wyliczenia maksymalnej wysokości rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, które można otrzymać. Warunkiem przyznania świadczenia jest przede wszystkim posiadanie dzieci, a nie długi staż pracy. Możliwe jest więc otrzymanie wsparcia nawet po krótkim okresie zatrudnienia. Oto szczegóły.

Wystarczy jeden dzień pracy, aby dostać emeryturę. ZUS ma na to nietypowe rozwiązanie. Jakie?

"Mama 4 plus", czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, to wsparcie finansowe dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, a ich własna emerytura jest niska lub nie przysługuje im wcale. Świadczenie to jest przyznawane, by wyrównać dochód do poziomu minimalnej emerytury.

REKLAMA

REKLAMA

Warunki przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i jego wysokość

Aby otrzymać świadczenie "Mama 4 plus", należy spełnić kilka kryteriów:

Osiągnąć wiek emerytalny.

Mieć emeryturę niższą od minimalnej lub nie mieć jej wcale.

Wychować co najmniej czworo dzieci.

Wysokość świadczenia zależy od sytuacji danej osoby. Jeżeli uprawniona osoba nie ma żadnej emerytury, ZUS wypłaci jej pełną kwotę minimalnej emerytury, która od marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. W innym przypadku świadczenie będzie stanowiło wyrównanie do tej kwoty. Wartość świadczenia jest waloryzowana co roku w marcu.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Kto może otrzymać wsparcie?

Mimo potocznej nazwy, świadczenie "Mama 4 plus" przysługuje nie tylko kobietom. Ojcowie również mogą się o nie ubiegać, ale tylko w szczególnych przypadkach, np. gdy matka zmarła lub porzuciła rodzinę. Co ciekawe, prawo do świadczenia nie jest uzależnione od stażu pracy. Możliwe jest jego otrzymanie nawet po jednym dniu pracy lub gdy osoba w ogóle nie pracowała zawodowo.

REKLAMA

"Mama 4 plus". Liczba beneficjentów i przeciętne wypłaty

W czerwcu 2025 roku ze świadczenia korzystało niemal 60 tysięcy osób, z czego większość stanowią kobiety. Średnia wypłata w tym okresie wynosiła 1035 zł, co wskazuje, że większość osób otrzymuje jedynie wyrównanie, a nie pełną kwotę minimalnej emerytury. Ważne! Należy pamiętać, że prawo do świadczenia można stracić, jeśli podejmie się pracę zarobkową lub zacznie się pobierać inne świadczenie. ZUS musi być informowany o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli "Mama 4 plus" - podsumowanie najważniejszych informacji

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane powszechnie jako "Mama 4 plus", to świadczenie pieniężne, którego celem jest zapewnienie podstawowego wsparcia finansowego osobom, które poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci i z tego powodu nie mogły wypracować wystarczającego stażu pracy, aby uzyskać prawo do minimalnej emerytury. Jest to forma pomocy od państwa dla matek (a w niektórych przypadkach również ojców) za ich wkład w wychowanie kolejnych pokoleń.

Świadczenie przysługuje przede wszystkim matce, która ukończyła 60 lat i urodziła oraz wychowała co najmniej czwórkę dzieci. Istnieje również możliwość, aby o świadczenie ubiegał się ojciec. Dotyczy to mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat i wychowali co najmniej czwórkę dzieci w sytuacji, gdy matka zmarła, porzuciła rodzinę lub przez długi czas nie brała udziału w wychowywaniu. Kluczowym warunkiem jest, aby osoba uprawniona nie miała wystarczających dochodów, które zapewniłyby jej godne życie.

Głównym kryterium jest nieposiadanie prawa do emerytury lub renty w wysokości, która jest równa lub wyższa od najniższej emerytury. Jeśli osoba nie pobiera żadnego świadczenia emerytalno-rentowego, "Mama 4 plus" będzie wypłacane w pełnej wysokości najniższej emerytury, która jest corocznie waloryzowana. W sytuacji, gdy pobiera emeryturę lub rentę, ale jest ona niższa od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie stanowiło uzupełnienie do tej minimalnej kwoty. Dodatkowym warunkiem jest, aby osoba ubiegająca się o świadczenie mieszkała w Polsce i miała tutaj centrum swoich interesów życiowych przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia. Warto wiedzieć, że wniosek może zostać odrzucony, jeśli wnioskodawca został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub zaprzestał wychowywania dzieci.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek (formularz ZUS ERSU) do odpowiedniej instytucji. W zależności od tego, czy dana osoba była ubezpieczona w ZUS, czy w KRUS, wniosek składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają daty urodzenia dzieci, takie jak akty urodzenia, a także oświadczenie o swojej sytuacji materialnej i rodzinnej. Po złożeniu wniosku i wszystkich niezbędnych dokumentów, instytucja dokonuje weryfikacji danych i podejmuje decyzję o przyznaniu świadczenia. Pamiętaj, że jest to świadczenie nieskładkowe, a więc nie wpływa na wysokość Twojej przyszłej emerytury, a jego wypłata jest finansowana z budżetu państwa.