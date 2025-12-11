REKLAMA

Prestiżowa, specjalna emerytura przysługuje tylko tym osobom. Obecnie wynosi prawie 5 tys. zł miesięcznie i jest wypłacana do końca życia

Prestiżowa, specjalna emerytura przysługuje tylko tym osobom. Obecnie wynosi prawie 5 tys. zł miesięcznie i jest wypłacana do końca życia

11 grudnia 2025, 14:53
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Emerytura olimpijska stanowi specjalne, prestiżowe świadczenie dla wybitnych polskich sportowców dla sportowców, którzy zdobyli medale na igrzyskach olimpijskich. Każdy polski medalista olimpijski może liczyć na to dodatkowe świadczenie finansowe, wypłacane do końca życia. Oto szczegóły.

Emerytura olimpijska: prestiżowe świadczenie dla wybitnych polskich sportowców

Emerytura olimpijska to specjalne świadczenie pieniężne przyznawane przez państwo polskie w dowód uznania za wybitne osiągnięcia sportowe i reprezentowanie kraju na najważniejszych międzynarodowych arenach. Jest to forma dożywotniego wsparcia finansowego dla medalistów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych. Świadczenie, popularnie zwane emeryturą, jest wypłacane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i stanowi wyraz wdzięczności za lata wyrzeczeń, ciężkiej pracy i sukcesy, które przyniosły chwałę Polsce.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać emeryturę olimpijską?

Aby otrzymać emeryturę olimpijską, sportowiec musi spełnić kilka istotnych kryteriów. Przede wszystkim, konieczne jest zdobycie co najmniej jednego medalu olimpijskiego, paraolimpijskiego lub na igrzyskach głuchych. Rodzaj medalu nie ma znaczenia – zarówno złoto, srebro, jak i brąz uprawniają do świadczenia. Nie ma również znaczenia, czy medal został zdobyty indywidualnie, czy w drużynie. Dodatkowo, kandydat musi mieć ukończone 40 lat i zakończyć aktywną karierę sportową. Obywatelstwo polskie, niekaralność oraz brak dyskwalifikacji za doping to kolejne wymagania, które należy spełnić.

Zgodnie z polskim prawem, każdy sportowiec reprezentujący nasz kraj, który zdobył medal na igrzyskach olimpijskich, niezależnie od jego koloru czy rodzaju konkurencji (indywidualnej lub drużynowej), ma prawo do emerytury olimpijskiej. Jest to forma uznania dla wybitnych osiągnięć sportowych na arenie międzynarodowej.

Kto może ubiegać się o emeryturę olimpijską?

Prawo do ubiegania się o to prestiżowe świadczenie mają sportowcy, którzy zdobyli co najmniej jeden medal na:

  • Igrzyskach Olimpijskich,
  • Igrzyskach Paraolimpijskich,
  • Igrzyskach Głuchych.

Warto zaznaczyć, że kolor zdobytego medalu (złoty, srebrny czy brązowy) ani liczba zdobytych medali nie wpływają na wysokość świadczenia – jest ona jednakowa dla wszystkich uprawnionych.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać emeryturę olimpijską?

Aby rozpocząć pobieranie świadczenia finansowego przysługującego medalistom olimpijskim, konieczne jest nie tylko zdobycie medalu, ale także spełnienie szeregu innych wymogów formalnych. Co istotne, to sam medalista musi złożyć stosowny wniosek do właściwego ministra. Przyznanie świadczenia może zostać odmówione jedynie w przypadku braku spełnienia któregoś z określonych kryteriów.

Świadczenie to ma charakter dożywotni i wypłacane jest co miesiąc od momentu wydania pozytywnej decyzji. Jednakże, w przypadku utraty uprawnień (np. powrotu do czynnego uprawiania sportu, skazania prawomocnym wyrokiem), świadczenie ulega zawieszeniu. Obowiązek poinformowania o takiej zmianie sytuacji spoczywa na samym medaliście.

Warunki przyznania emerytury olimpijskiej

Oprócz zdobycia medalu, kandydat do emerytury olimpijskiej musi spełnić łącznie następujące warunki:

  • Ukończenie 40. roku życia.
  • Posiadanie polskiego obywatelstwa.
  • Zakończenie kariery sportowej, co oznacza brak czynnego udziału w zawodach organizowanych przez polskie związki sportowe.
  • Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, stwierdzona prawomocnym wyrokiem.
  • Brak kar dyscyplinarnych za doping w postaci dyskwalifikacji przekraczającej 24 miesiące.

Ile wynosi emerytura olimpijska?

Emerytura olimpijska, wbrew pozorom, nie jest szczególnie wysoka. Jej wysokość jest ustalana co roku na podstawie wynagrodzeń urzędników państwowych i wynosi 1,8 razy więcej od podstawowej kwoty dla tych urzędników. Wysokość emerytury olimpijskiej jest ustalana co roku i podlega waloryzacji. W 2024 roku wynosiła 4203,04 zł brutto miesięcznie. W 2025 roku emerytura olimpijska wynosi 4967,95 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest wypłacane dożywotnio i nie podlega opodatkowaniu.

Warto podkreślić, że świadczenie to ma charakter netto, co oznacza, że nie podlega obciążeniom składkami na ubezpieczenia społeczne ani podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Emerytura olimpijska jest świadczeniem dożywotnim i nie jest uzależniona od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Ponadto emerytura olimpijska jest niezależna od innych świadczeń emerytalnych czy rentowych i może być pobierana równolegle z nimi.

Procedura ubiegania się o emeryturę olimpijską

Aby otrzymać emeryturę olimpijską, należy złożyć wniosek do Ministra Sportu i Turystyki. Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów, które zazwyczaj obejmują:

  • Potwierdzenie zdobycia medalu (wydawane przez odpowiedni komitet: Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski lub Polski Związek Sportu Niesłyszących).
  • Oświadczenie o zakończeniu kariery sportowej.
  • Oświadczenie o niekaralności.
  • Dokumenty potwierdzające wiek i obywatelstwo.

Emerytura olimpijska jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej i wypłacana jest dożywotnio, o ile beneficjent w dalszym ciągu spełnia ustawowe warunki. W przypadku powrotu do czynnego uprawiania sportu lub skazania prawomocnym wyrokiem, wypłata świadczenia może zostać wstrzymana.

Emerytura olimpijska - podsumowanie najważniejszych informacji

Emerytura olimpijska to specjalne świadczenie pieniężne, które w Polsce jest przyznawane od 2000 roku polskim medalistom igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich, igrzysk głuchych oraz olimpiady szachowej, jako forma uznania za ich wybitne osiągnięcia sportowe. Aby otrzymać emeryturę olimpijską, sportowiec musi spełnić kilka warunków: zdobyć przynajmniej jeden medal na wymienionych igrzyskach reprezentując Polskę, posiadać polskie obywatelstwo, ukończyć 40 lat, zakończyć aktywną karierę sportową oraz nie być karanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Wniosek o emeryturę olimpijską należy złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki, które rozpatruje go i przyznaje świadczenie na podstawie odpowiednich dokumentów, w tym zaświadczenia o zdobyciu medalu czy zaprzestaniu kariery zawodniczej.

Emerytura olimpijska jest świadczeniem stałym, niezależnym od liczby czy koloru zdobytych medali, i wynosi od stycznia 2025 roku 4967,95 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co oznacza, że sportowcy otrzymują pełną kwotę emerytury. Emerytura olimpijska jest wypłacana dożywotnio, choć może zostać cofnięta w przypadku powrotu sportowca do czynnej rywalizacji lub prawomocnego skazania za przestępstwo. Obecnie z tego świadczenia korzysta około 600 sportowców, a emerytura stanowi dla nich ważne wsparcie finansowe po zakończeniu kariery sportowej, pozwalając im skupić się na nowych wyzwaniach życiowych bez obaw o bezpieczeństwo finansowe.

