Ryczałt energetyczny jako dodatek dla emeryta lub rencisty. Na jakich warunkach i ile?

Ryczałt energetyczny to dodatkowe świadczeniem, które przysługuje emerytom i rencistom spełniającym określone warunki. Jest on dedykowany kombatantom, osobom represjonowanym oraz ich rodzinom. Obejmuje zarówno osoby bezpośrednio dotknięte przez trudne warunki pracy w czasie wojny i w okresie powojennym, jak i wdowy oraz wdowców po takich osobach.

Ryczałt energetyczny to forma wsparcia finansowego przeznaczona dla emerytów i rencistów, którzy spełniają określone kryteria, głównie związane z działalnością kombatancką lub represjami wojennymi. Zasady jego przyznawania oraz kwoty, które mogą otrzymać uprawnione osoby, określają szczegółowe przepisy. Jakie są warunki uzyskania ryczałtu energetycznego, kto może się o niego ubiegać i jaka jest jego wysokość? Oto wyjaśnienie.

REKLAMA

Ryczałt energetyczny jest świadczeniem dedykowanym konkretnym grupom społecznym. O jego przyznanie mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

są kombatantami lub innymi osobami uprawnionymi , które działały na rzecz niepodległości Polski lub były ofiarami represji wojennych i powojennych,

, które działały na rzecz niepodległości Polski lub były ofiarami represji wojennych i powojennych, są żołnierzami zastępczej służby wojskowej , przymusowo zatrudnionymi w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych oraz batalionach budowlanych,

, przymusowo zatrudnionymi w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych oraz batalionach budowlanych, są wdowami lub wdowcami po kombatantach lub innych osobach uprawnionych, pod warunkiem, że pobierają emeryturę lub rentę,

lub innych osobach uprawnionych, pod warunkiem, że pobierają emeryturę lub rentę, są wdowami po żołnierzach, którzy zostali przymusowo zatrudnieni i pobierają świadczenia emerytalne lub rentowe.

Osoby te mogą ubiegać się o ryczałt energetyczny jako dodatek, który ma na celu pokrycie części kosztów zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Warto zaznaczyć, że przysługuje jeden ryczałt w przypadku, gdy dana osoba pobiera więcej niż jedno świadczenie z ZUS.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów. Wymagane są:

wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (formularz ZUS-ERK), który można pobrać w placówkach ZUS lub ze strony internetowej www.zus.pl ,

(formularz ZUS-ERK), który można pobrać w placówkach ZUS lub ze strony internetowej , decyzja wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , która: potwierdza działalność kombatancką lub represje wojenne (dotyczy kombatantów i osób represjonowanych), uprawnia do świadczeń jako członek rodziny po kombatancie (dotyczy wdów i wdowców),

, która: zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia (dotyczy żołnierzy przymusowo zatrudnianych),

potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia (dotyczy żołnierzy przymusowo zatrudnianych), zaświadczenie właściwego organu wojskowego potwierdzające uprawnienia (dotyczy wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnianych).

Wniosek można złożyć w każdym momencie, a proces jego rozpatrzenia nie jest ograniczony czasowo. Jest to więc korzystne rozwiązanie dla osób, które dopiero odkryły, że przysługuje im takie świadczenie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jaka jest wysokość ryczałtu energetycznego?

REKLAMA

Wysokość ryczałtu energetycznego jest ustalana corocznie. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłasza ją do 7 dnia roboczego lutego każdego roku, a nowa kwota obowiązuje od 1 marca. Komunikat dotyczący wysokości ryczałtu publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Ryczałt energetyczny w 2024 roku jest wypłacany w wysokości 299,82 zł. Taka kwota trafia obecnie na konta uprawnionych seniorów co miesiąc wraz z emeryturą.

Ryczałt energetyczny jest wsparciem finansowym, które może w pewnym stopniu odciążyć budżet domowy osób uprawnionych, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów energii elektrycznej. Co roku kwota ta może się zmieniać, dlatego warto monitorować ogłoszenia urzędowe, by być na bieżąco z aktualnymi informacjami dotyczącymi wysokości świadczenia.

Podstawa prawna przyznawania ryczałtu energetycznego

Ryczałt energetyczny jest przyznawany na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2039). Artykuł 20 ust. 2 pkt. 3 tej ustawy reguluje zasady przyznawania tego świadczenia oraz określa, kto ma prawo ubiegać się o wsparcie finansowe.

Podsumowując, ryczałt energetyczny jeden z dodatków wspierających osoby starsze, które mając często ograniczony budżet i borykają się z wysokimi kosztami utrzymania mieszkania. Dzięki temu świadczeniu emeryci i renciści, którzy mają status kombatanta lub osoby uprawnionej, mogą cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi.