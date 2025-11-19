REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ważny obowiązek każdego właściciela nieruchomości w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2025/2026 – gminy ruszają z kontrolami, a spóźnialskim grozi 5 tys. zł grzywny

Ważny obowiązek każdego właściciela nieruchomości w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2025/2026 – gminy ruszają z kontrolami, a spóźnialskim grozi 5 tys. zł grzywny

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 listopada 2025, 19:02
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
nieruchomości, sezon grzewczy, kontrola, gmina, grzywna, ogrzewanie
Ważny obowiązek każdego właściciela nieruchomości w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2025/2026 – gminy ruszają z kontrolami, a spóźnialskim grozi 5 tys. zł grzywny
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2025/2026, gminy przypominają o obowiązku ciążącym na każdym właścicielu i zarządcy budynku mieszkalnego, który posiada źródło ogrzewania. Nieterminowe złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ogrzewania, z których się korzysta – stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, sięgającą nawet 5 tys. zł. Na właścicielach nieruchomości, korzystających z własnych źródeł ciepła – ciążą jednak również inne obowiązki, których niedopełnienie może skutkować nawet utratą całego dobytku.

Ważny obowiązek każdego właściciela lub zarządcy nieruchomości, który posiada źródło ogrzewania, czyli – wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) [sezon grzewczy 2025/2026]

Po wejściu w życie ustawy z dnia 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2127), co nastąpiło 1 stycznia 2021 r. – na każdego właściciela domu lub zarządcę budynku, został nałożony obowiązek zgłoszenia do tzw. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) z jakiego źródła ogrzewania korzysta. Obowiązek ten, wynika z art. 27g ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, a celem wprowadzenia ewidencji jest wspieranie procesu wymiany starych i szkodliwych kominów na nowe, a tym samym – walka ze smogiem.

REKLAMA

REKLAMA

W przypadku źródła ciepła i spalania paliw uruchomionego przed 1 lipca 2021 r. – deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw należało złożyć do 30 czerwca 2022 r., a w przypadku źródła ciepła i spalania paliw uruchomionego po 1 lipca 2021 r.deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia

Deklarację składa się odpowiednio do wójta, burmistrz lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie domu, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem systemu CEEB (dostępnego pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/) lub w postaci pisemnej. 

Ważne

Niedopełnienie powyższego obowiązku, stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości sięgającej nawet 5 tys. zł. Nie zostanie jednak ukarany ww. grzywną właściciel lub zarządca nieruchomości, którzy złoży deklarację po terminie, ale przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub odpowiednio – prezydent miasta poweźmie wiadomość o popełnieniu wykroczenia. 

O obowiązku złożenia deklaracji źródeł ciepła, który ciąży na każdym obywatelu, w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2025/2026, przypomina m.in. gmina Rokietnica, znajdująca się w województwie wielkopolskim:

REKLAMA

„📌 Deklarację CEEB musi złożyć każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, który posiada źródło ogrzewania.

📌Jeśli źródło ciepła zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należało złożyć do 30 czerwca 2022 r.. Jeżeli deklaracja jeszcze nie została złożona, konieczne jest najszybsze uzupełnienie formalności.

📌W przypadku nowego źródła ciepła, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od jego uruchomienia.

📌Jeśli nastąpiła zmiana źródła ogrzewania (np. wymiany pieca), należy zaktualizować deklarację w systemie CEEB.

📌Jeżeli na terenie nieruchomości znajduje się kominek, koza, piec kaflowy (miejscowy ogrzewacz pomieszczeń) również należy dokonać jego zgłoszenia.

W deklaracji CEEB powinny być ujęte wszystkie zainstalowane źródła ciepła.”

Jak już dom jest zarejestrowany w CEEB – za jego pośrednictwem, w bardzo łatwy sposób, można również umówić wizytę kominiarza, celem przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych, które to są kolejnymi obowiązkami ciążącymi na właścicielach nieruchomości, korzystających z własnych źródeł ciepła. W powyższym celu, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem strony: https://zone.gunb.gov.pl/pl/przeglad-kominowy i wybrać konkretną osobę, która dokonuje przeglądów przewodów kominowych w pobliżu miejsca położenia nieruchomości.  

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z przeglądu kominiarskiego – zgodnie z art. 62a ust. 5 prawa budowlanego – zostanie przez kominiarza sporządzony e-protokół, który będzie dostępny w CEEB, a nie tak jak jeszcze niedawno – protokół w wersji papierowej. „Wyłapanie” osób, które nie wywiązują się z powyższego obowiązku (tj. dokonywania cyklicznych przeglądów kominiarskich i czyszczenia kominów) – jest więc aktualnie bardzo łatwe. 

Obowiązek cyklicznych przeglądów kominiarskich i czyszczenia kominów, ciążący na każdym właścicielu lub zarządcy nieruchomości [sezon grzewczy 2025/2026]

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane – każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, co najmniej raz w roku, ma obowiązek przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (nie tylko dymowych i spalinowych, ale również i wentylacyjnych). 

Powyższe kontrole to jednak nie wszystko. Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, ma ponadto obowiązek cyklicznego czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych:

  • w przypadku domów opalanych paliwem stałym (w tym m.in. drewnem, węglem, peletem lub eko groszkiem) – co najmniej raz na 3 miesiące (czyli 4 razy w roku),
  • a w przypadku domów opalanych paliwem płynnym i gazowym natomiastco najmniej raz na 6 miesięcy (czyli 2 razy w roku),

jak również przewodów wentylacyjnychco najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych nieruchomości. Obowiązki te, zostały ściśle określone w par. 34 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Zgodnie z prawem budowlanym – kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Niedopełnianie obowiązków w zakresie przeglądów kominiarskich i czyszczenia kominów to dla właścicieli nieruchomości nie tylko ryzyko mandatu [sezon grzewczy 2025/2026]

Za niedopełnienie obowiązku wykonania kontroli przewodów kominowych – właściciel lub zarządca budynku, może zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł, który może nałożyć na niego powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. 

Konsekwencje niewywiązywania się przez właścicieli domów z powyższych obowiązków, mogą być jednak znacznie poważniejsze, niż uszczuplenie ich portfeli o kwotę 500 zł. Obowiązek przeprowadzania cyklicznych przeglądów kominiarskich oraz utrzymywania przewodów kominowych w należytym stanie technicznym został bowiem wprowadzony przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców danej nieruchomości. Zapchane przewody kominowe stanowią poważne ryzyko pożarów oraz rozprzestrzeniania się w budynku tlenku węgla (potocznie zwanego czadem), co  z kolei stanowi zagrożenie dla życia jego mieszkańców. Tylko od 1 października br., w wyniku zatrucia tlenkiem węgla, w Polsce zmarły już 3 osoby.1 Ponadto – jeżeli doszłoby do pożaru nieruchomości i w toku kontroli okazałoby się, że jego przyczyną był nieprawidłowy stan techniczny przewodów kominowych, a właściciel nie dopełnił obowiązków w zakresie ich przeglądu (brak jest w CEEB e-protokołu z przeglądu) oraz cyklicznego czyszczenia – żaden ubezpieczyciel nie wypłaci w takiej sytuacji odszkodowania.

1 Statystyki zgonów w wyniku zatrucia tlenkiem węgla, w Polsce, od 1 października 2024 r., Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 822 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1419)
Powiązane
Wynagrodzenie wypłacane „pod stołem” pod ochroną prawa. Przełomowy wyrok sądu, po którym pracodawca już się nie wywinie
Wynagrodzenie wypłacane „pod stołem” pod ochroną prawa. Przełomowy wyrok sądu, po którym pracodawca już się nie wywinie
Fiskus ma przykrą niespodziankę dla posiadaczy pomp ciepła – muszą teraz zapłacić podatek sięgający nawet 16 960 zł
Fiskus ma przykrą niespodziankę dla posiadaczy pomp ciepła – muszą teraz zapłacić podatek sięgający nawet 16 960 zł
Wszedł nowy bon ciepłowniczy, ale gminy informują swoich mieszkańców – zapomnijcie o świadczeniu, możecie nawet nie składać wniosków, ponieważ Wam nie przysługuje
Wszedł nowy bon ciepłowniczy, ale gminy informują swoich mieszkańców – zapomnijcie o świadczeniu, możecie nawet nie składać wniosków, ponieważ Wam nie przysługuje
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Przepadek psa i zakaz posiadania zwierząt dla właścicieli, którzy nie dopilnują swoich zwierząt. Nad zmianami pracuje Sejm
19 lis 2025

Liczba zwierząt domowych w Polsce rośnie. W ostatnim czasie wzrosła też liczba niebezpiecznych zdarzeń z udziałem psów. Problem narasta, a Sejm pracuje nad projektem zmian, który ma szansę nieco poprawić sytuację.
Masz AI w telefonie? Możliwe, że służby czytają już twoje prompty. Pierwszy w historii nakaz sądowy dot. danych z ChatGPT
19 lis 2025

Czasopismo Forbes ujawniło przełomową sprawę z Maine, która zmienia sposób, w jaki myślimy o prywatności cyfrowej w erze sztucznej inteligencji. Po raz pierwszy w historii amerykańskie organy federalne uzyskały nakaz sądowy zmuszający OpenAI do wydania danych użytkownika na podstawie zapytań do ChatGPT – a szczegóły tej sprawy są absolutnie fascynujące. Co więcej, nowy raport wywiadowczy Anthropic z sierpnia 2025 roku ujawnia znacznie szerszy obraz wykorzystania systemów AI przez cyberprzestępców, tworząc niepokojący kontekst dla rosnącej roli sztucznej inteligencji zarówno w przestępczości, jak i w jej zwalczaniu.
Czy od 2026 r. trzeba będzie raportować do fiskusa transakcje firmowymi i prywatnymi kartami płatniczymi? Ministerstwo wyjaśnia
19 lis 2025

W sieci pojawiają się nieprawdziwe informacje, według których od 2026 r. urzędy skarbowe będą rzekomo otrzymywać od banków dane o płatnościach kartą przekraczających ustalony próg. Ministerstwo Finansów zdementowało te doniesienia. Wprowadzenie takich przepisów byłoby uzasadnione tylko w wybranych sytuacjach kryzysowych - powiedział PAP prof. Błażej Podgórski.
Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Rodzice mają problem z niejasnym terminem
19 lis 2025

Jeżeli rodzic zawnioskuje o świadczenie w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia, to gmina przyzna wsparcie począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Jak liczyć ten termin, gdy orzeczenie o niepełnosprawności uzyskano w postępowaniu sądowym?

REKLAMA

Stawkę za grudzień trzeba zaktualizować. Nie każdy o tym pamięta. Pracownicy powinni sprawdzić, czy dostali należne pieniądze
19 lis 2025

Zmiany wprowadzane na gruncie prawa pracy i prawa podatkowego najczęściej wchodzą w życie na początku roku kalendarzowego. W szczególności dotyczy to przypadków, w których są one związane z obciążeniami finansowymi. Niestety nie jest to regułą, co oznacza, że zawsze trzeba zachować czujność.
ZUS najpierw przyznał matce 800 plus, a teraz każe oddać pieniądze. Jednocześnie jednak nadal je… wypłaca. Co się dzieje? [wyrok]
19 lis 2025

Świadczenie 800 plus ma poprawić sytuację dzieci. Trafia jednak do rąk rodziców. Takie rozwiązanie jest zrozumiałe i uzasadnione, ale okazuje się, że może również być źródłem wielu problemów. I nie chodzi o to, że rodzice się nie dogadują między sobą. Również ZUS czasami zmienia zdanie.
Seniorze nie daj się nabrać: uważny senior powinien zwracać na to uwagę, szczególnie w okresie przedświątecznym
19 lis 2025

Seniorze nie daj się nabrać. Uważny senior powinien zwracać na to uwagę, szczególnie w okresie przedświątecznym. Nieuczciwe praktyki sprzedażowe wobec osób starszych to problem, który od lat powraca w różnych formach: od agresywnej sprzedaży door-to-door po natarczywe telefony i pozornie bezpłatne pokazy. Zmienili się sprzedawcy, technologie i kanały kontaktu, ale mechanizm oszustwa pozostał ten sam: wywołać emocje, zaskoczyć, zmusić do szybkiej decyzji. Podpowiadamy jak reagować, co robić i co mówić.
USA mówią STOP prawom autorskim dla AI. Ten wyrok zmienia zasady gry
19 lis 2025

Amerykański sąd apelacyjny definitywnie odrzucił prawa autorskie dla obrazu stworzonego przez sztuczną inteligencję, podtrzymując zasadę, że autorem może być tylko człowiek. Ten głośny wyrok – już viralowy w branży technologicznej – otwiera nowy front w globalnej debacie o AI, własności intelektualnej i przyszłości kreatywności w erze generatywnych modeli.

REKLAMA

Czy ciężko jest wybrać dobrego prawnika?
19 lis 2025

Wszyscy wiemy, że prawnik może być niezbędny – przy zakładaniu firmy, sporach z kontrahentem czy problemach z pracownikami. Ale kiedy rzeczywiście sięgamy po telefon, żeby umówić konsultację, nagle ogarnia nas strach. Który wybrać? Jak poznać, że jest kompetentny? Czy nie przepłacę? A może w ogóle da się jakoś bez niego?
Dużo szybsze rozwody pod koniec 2025 r.? Prezydent podpisał ustawę
19 lis 2025

Rosnące braki kadrowe w sądach rodzinnych, przewlekłe postępowania i narastające napięcia wokół Krajowej Rady Sądownictwa skłoniły rząd i parlament do wprowadzenia zmian, które mają przywrócić sprawność wymiaru sprawiedliwości w najwrażliwszych sprawach. Podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych otwiera asesorom drogę do orzekania w wydziałach rodzinnych, co – zdaniem zwolenników – ma odciążyć najbardziej przeciążone jednostki i poprawić ochronę dobra dziecka. Krytycy wskazują jednak na konstytucyjne i systemowe wątpliwości oraz brak spójności projektowanych rozwiązań.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA