Jaka może być maksymalna wysokość renty wdowiej? Co ZUS wliczy do limitu świadczenia?

Przepisy o rencie wdowiej przewidują, że jej wysokość jest ograniczona limitem. W związku z czym to nowe świadczenie dla wdów i wdowców nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Co ZUS wliczy do limitu świadczenia? Co będzie się działo w sytuacji gdy renta wdowia przekroczy limit?