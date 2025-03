Dofinansowanie do ogrodu 2025. Uwaga: ostatnie dni na wnioski

Od 1 kwietnia 2025 r. firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS muszą posiadać własny adres do e-Doręczeń. Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać e-Doręczenia do odbierania korespondencji z urzędów oraz składać wnioski i dokumenty do instytucji publicznych. Co ważne, korespondencja urzędowa jest bezpłatna. Jak założyć skrzynkę do e-Doręczeń i aktywować adres?