We wtorek, 20 maja 2025 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2025 r. Projekt ten określa termin wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2025 r.

Wypłaty tzw. czternastek zostały wprowadzone w 2023 r. ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. W ustawie określono m.in. warunki nabywania prawa do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, oraz zasady jego wypłaty. Co roku Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa każdorazowo termin wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia.

Komu przysługuje czternasta emerytury?

Tzw. czternastka przysługuje osobom, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego pobierają określone świadczenia emerytalno-rentowe. Chodzi m.in. o emerytury i renty, świadczenia z KRUS, czy renty socjalne. Szczegóły dotyczące tego, kto jest uprawniony do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pienionego, zostały uwzględnione w art. 2 ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Termin wypłaty czternastej emerytury w 2025 r.

Jak już zostało wcześniej wspomniane, Rada Ministrów określa termin wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego - tzw. czternastki. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, termin wypłaty czternastej emerytury także w tym roku wypadnie we wrześniu. W uzasadnieniu wskazano, że przy ustalaniu terminu uwzględniono możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty dodatkowego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe (ZUS, KRUS, zakłady emerytalno-rentowe służb mundurowych).

Wysokość czternastej emerytury 2025 r.

Wysokość dodatkowego rocznego świadczenia wynosi 1878,91 zł brutto – tyle, ile obecnie wynosi minimalna emerytura. Zgodnie z przepisami, pełną kwotę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie, takie jak emerytura czy renta, nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego progu stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę" – oznacza to, że wysokość „czternastki” będzie stopniowo pomniejszana o kwotę przekroczenia. Tzw. czternastka jest wolna od zajęć komorniczych i innych potrąceń. Świadczenie nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty ani 500 plus dla osób niesamodzielnych. Z wypłaty odprowadzana jest jedynie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.