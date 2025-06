Nawet 2 333 zł miesięcznie dla aktywnych zawodowo osób po 50 roku życia. Nowe świadczenie od 1 czerwca 2025 r.

Od 1 czerwca 2025 r., osobom powyżej 50 roku życia (również tym, którzy osiągnęli już wiek emerytalny), które podejmą zatrudnienie – jako pośrednim beneficjentom świadczenia – przysługuje z powiatowego urzędu pracy dofinansowanie części ich wynagrodzenia, które może opiewać nawet na 2 333 zł brutto miesięcznie. Może to nie tylko zwiększyć szansę na znalezienie pracy przez seniorów (warto uświadamiać przyszłych pracodawców o takiej możliwości, np. podczas rozmowy rekrutacyjnej), ale realnie wpłynąć na wysokość otrzymywanego przez nich wynagrodzenia za pracę.

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie seniora - komu przysługuje świadczenie?

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby starszej – na podstawie art. 141 ustawy z dnia 20.03.2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia – przysługuje pracodawcy lub przedsiębiorcy, który zatrudni:

bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, ale nie ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub odpowiednio 65 lat – w przypadku mężczyzny oraz poszukującego pracy, który ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub odpowiednio 65 lat – w przypadku mężczyzny.

Ww. świadczenie można zatem uzyskać zarówno za zatrudnienie osoby, która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, jak i takiej, która przekroczyła już ww. wiek (a nawet – pobiera już emeryturę lub rentę).

Osoba, która ukończyła 50 rok życia i podjęła zatrudnienie w ramach którego – jej pracodawca uzyskał dofinansowanie na jej wynagrodzenie – jest zatem wyłącznie pośrednim beneficjentem ww. świadczenia. W związku z tym, że finalnie pieniądze z dofinansowania uzyskanego przez pracodawcę (lub odpowiednio – przedsiębiorcę) trafiają do „rąk” zatrudnionego seniora (w ramach otrzymywanego przez niego wynagrodzenia za pracę) – należy mieć nadzieję, że takie wsparcie pracodawców (i przedsiębiorców) będzie skutkować tym, że zatrudniane przez nich osoby starsze, które spełniają kryteria do otrzymania dofinansowania za nawiązanie z nimi stosunku pracy – będą otrzymywać w związku z tym wyższe wynagrodzenia, a nie – będzie to wyłącznie „ulga” dla pracodawcy, który będzie musiał, na poczet wynagrodzenia seniora, wykładać mniejszą kwotę „z własnej kieszeni”.

Należy również podkreślić, że ustawodawca – celem ograniczenie ryzyka ewentualnych nadużyć w zakresie możliwości uzyskania przez przedsiębiorców dofinansowania z powiatowych urzędów pracy za zatrudnienie seniora – przewidział w przepisach wyłączenie, zgodnie z którym – ze wsparcia w zatrudnianiu seniorów nie może skorzystać pracodawca, u którego senior był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako poszukujący pracy.

W jakiej wysokości przysługuje świadczenie – dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie seniora?

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby starszej, jakie może uzyskać pracodawca lub przedsiębiorca, przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej pomiędzy tym pracodawcą lub przedsiębiorcą, a starostą, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy (czyli – w odniesieniu do umów zawartych od dnia 1 czerwca 2025 r. – w wysokości nie wyższej niż 2 333 zł brutto1), za każdego zatrudnionego bezrobotnego albo poszukującego pracy, który spełnia ww. kryteria co do wieku.

Na jaki okres przysługuje świadczenie – dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie seniora?

Dofinansowanie do wynagrodzenia seniora przysługuje na okres:

12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia osoby, która ukończyła 50 rok życia, ale nie ukończyła 60 lat – w przypadku kobiety lub odpowiednio 65 lat – w przypadku mężczyzny i 1 miesiąca – w przypadku zatrudnienia osoby w wieku emerytalnym (tj. która ukończyła 60 lat – w przypadku kobiety lub odpowiednio 65 lat – w przypadku mężczyzny).

Dofinansowanie do wynagrodzenia osoby w wieku emerytalnym, może być jednak przyznane wielokrotnie, przysługując np. co drugi miesiąc pozostawania seniora w zatrudnieniu, nie więcej jednak niż za okres 6 miesięcy, ponieważ – umowa pomiędzy pracodawców (lub odpowiednio – przedsiębiorcą) zawarta w tym przedmiocie ze starostą – zawierana jest na maksymalny okres do 12 miesięcy.

Obowiązek pracodawcy w związku z otrzymaniem dofinansowania wynagrodzenia, a dla seniora – gwarancja zatrudnienia

W związku ze skorzystaniem z dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego seniora – na pracodawcy (lub odpowiednio – przedsiębiorcy), będącym beneficjentem świadczenia – ciąży obowiązek utrzymania seniora w zatrudnieniu przez ściśle określony czas. Jest to więc również swego rodzaju gwarancja zatrudnienia dla seniora, za nawiązanie stosunku pracy z którym, zostało pracodawcy (lub odpowiednio – przedsiębiorcy) przyznane świadczenie.

W przypadku:

osoby, która ukończyła 50 rok życia, ale nie ukończyła 60 lat – w przypadku kobiety lub odpowiednio 65 lat – w przypadku mężczyzny – pracodawca (lub przedsiębiorca) zobowiązany jest utrzymać ją w zatrudnieniu przez okres kolejnych 6 miesięcy (po zakończeniu pobierania dofinansowania), czyli – gwarancja zatrudnienia, może w tym przypadku obejmować okres maksymalnie 18 miesięcy (na które składa się maksymalnie 12 miesięcy pobierania dofinansowania i dodatkowe 6 miesięcy),

– pracodawca (lub przedsiębiorca) (po zakończeniu pobierania dofinansowania), czyli – (na które składa się maksymalnie 12 miesięcy pobierania dofinansowania i dodatkowe 6 miesięcy), osoby w wieku emerytalnym (tj. która ukończyła 60 lat – w przypadku kobiety lub odpowiednio 65 lat – w przypadku mężczyzny) – pracodawca (lub przedsiębiorca) zobowiązany jest utrzymać ją w zatrudnieniu przez okres kolejnego 1 miesiąca.

W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku – pracodawcę (lub odpowiednio – przedsiębiorcę) czekają konsekwencje w postaci konieczności zwrotu otrzymanego dofinansowania:

w przypadku nieutrzymania zatrudnienia w stosunku do osoby, która ukończyła 50 rok życia, ale nie ukończyła 60 lat – w przypadku kobiety lub odpowiednio 65 lat – w przypadku mężczyzny – w wysokości stanowiącej równowartość otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszego dofinansowania wynagrodzenia i odpowiednio

– w wysokości stanowiącej naliczonymi od dnia otrzymania pierwszego dofinansowania wynagrodzenia i odpowiednio w przypadku nieutrzymania zatrudnienia w stosunku do osoby w wieku emerytalnym (tj. która ukończyła 60 lat – w przypadku kobiety lub odpowiednio 65 lat – w przypadku mężczyzny) – w wysokości stanowiącej równowartość otrzymanych środków za ostatni miesiąc przysługiwania dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od kwoty otrzymanych środków.

Zwrotu otrzymanych środków – pracodawca (lub odpowiednio – przedsiębiorca) zobowiązany jest dokonać w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty w tym przedmiocie.

W jaki sposób należy ubiegać się o przyznanie świadczenia – dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie seniora?

W celu uzyskania dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie seniora – pracodawca (lub odpowiednio – przedsiębiorca) musi złożyć w tym przedmiocie wniosek do urzędu pracy. O dofinansowanie może ubiegać się każdy pracodawca i przedsiębiorca z zastrzeżeniem, iż wniosku nie może złożyć podmiot:

jeżeli osoby go reprezentujące lub osoby nim zarządzające w okresie ostatnich 2 lat były prawomocnie skazane za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

który na dzień złożenia wniosku zalega z:

wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom, z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub na ubezpieczenie zdrowotne lub opłacaniem innych danin publicznych.



Do wniosku należy dołączyć oświadczenia o spełnieniu warunków wskazanych powyżej tj. o niezaleganiu z daninami publicznymi i niekaralności za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym. Oświadczenie to, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, a składający oświadczenie obowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta, zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, a złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą – powoduje obowiązek zwrotu uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Ustawa z dnia 20.03.2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. z 2025 r., poz. 620), na podstawie której przysługuje świadczenie, weszła w życie z dniem 1 czerwca 2025 r., a zatem – można już wnioskować się o dofinansowanie. Ww. ustawa zastąpiło dotychczas obowiązującą w tej materii ustawę z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która tym samym – z dniem 1 czerwca 2025 r. – utraciła moc obowiązującą.

Jaki jest główny cel wprowadzenia dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie seniora?

Nadrzędnym celem dofinansowania pracodawcy (lub odpowiednio – przedsiębiorcy) wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia i poszukującego pracy który ukończył 60 (lub odpowiednio – 65 rok życia) jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania seniorów (bezrobotnych i poszukujących pracy w tej grupie wiekowej). Co więcej – z uwagi na „trudną sytuację materialną osób starszych” – ustawodawca nie wyłączył nawet możliwości otrzymania dofinansowania z tego powodu, że zatrudniony senior jednocześnie ma ustalone prawo do emerytury lub renty. Jak wynika z informacji kancelarii Prezydenta RP opublikowanej po podpisaniu ustawy z dnia 20.03.2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która od 1 czerwca 2025 r. zmodyfikowała dotychczas obowiązujące przepisy w zakresie ww. dofinansowania – ustawa ta wypełnia założenia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i stanowi realizację części kamienia milowego „Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy”.

1 Ponieważ – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.09.2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. – od 1 stycznia 2025 r., minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 666 zł brutto

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.03.2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. z 2025 r., poz. 620)