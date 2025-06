Wzrok, słuch, orzeczenie – nowe zasady 2025. Sprawdź, co Ci się należy

Masz problemy ze wzrokiem lub słuchem? W 2025 roku weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym możesz łatwiej uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. To otwiera drogę do konkretnych świadczeń, dodatków i ulg. Sprawdź, czy Twoje objawy kwalifikują Cię do orzeczenia i dowiedz się, co dokładnie musisz zrobić, by je otrzymać.