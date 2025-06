Jesteś rolnikiem i masz orzeczenie? Te świadczenia Ci się należą w 2025 roku

Niepełnosprawni rolnicy mogą w 2025 roku skorzystać ze świadczenia wspierającego, ulg podatkowych i dofinansowań z PFRON. Część z tych form pomocy nie wymaga nawet rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa. W tym poradniku wyjaśniamy, co przysługuje, komu i jak złożyć wniosek – krok po kroku.

rozwiń >

Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy

Niepełnosprawni rolnicy mogą ubiegać się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy z KRUS. Warunkiem jest:

REKLAMA

uzyskanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

posiadanie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego (co najmniej 5 lat ubezpieczenia rolniczego w ciągu ostatnich 15 lat przed wystąpieniem niezdolności),

niepobieranie innych świadczeń z tytułu niezdolności (np. renty socjalnej z ZUS).

Ile wynosi renta rolnicza?

Minimalna renta w KRUS na 2025 rok wynosi 1 878,91 zł miesięcznie (stan na czerwiec 2025), choć konkretna kwota zależy od długości okresów składkowych i nieskładkowych.

Świadczenie wspierające dla niepełnosprawnych rolników

Od stycznia 2024 roku, obowiązuje świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami, w tym rolników. Przyznawane jest niezależnie od dochodu i nie koliduje z rentą rolniczą ani innymi świadczeniami.

Warunki uzyskania:

posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny),

uzyskanie oceny w skali potrzeby wsparcia (przynajmniej 70 pkt w 2025 roku),

złożenie wniosku w odpowiednim portalu ZUS lub MOPS.

Kwota świadczenia wynosi od 620 zł do nawet 4134 zł miesięcznie, w zależności od punktacji. Punktacja ta przyznawana jest przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i odzwierciedla stopień potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością – im wyższy wynik (maksymalnie 100 pkt), tym wyższe świadczenie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ulgi podatkowe dla rolników z niepełnosprawnością

Niepełnosprawni rolnicy mogą korzystać z ulg podatkowych, m.in.:

ulgi rehabilitacyjnej – np. na zakup leków, sprzętu, przystosowanie budynków gospodarczych,

– np. na zakup leków, sprzętu, przystosowanie budynków gospodarczych, odliczeń za dojazdy – do lekarzy i na zabiegi,

– do lekarzy i na zabiegi, umorzenia lub rozłożenia na raty podatku rolnego – jeśli zostanie wykazana trudna sytuacja życiowa.

Dofinansowania z PFRON dla rolników

Rolnik z orzeczeniem o niepełnosprawności może ubiegać się o dofinansowania ze środków PFRON, nawet jeśli nie pracuje poza gospodarstwem.

Przykładowe formy wsparcia to:

zakup i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego,

dostosowanie maszyn rolniczych do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

likwidacja barier w gospodarstwie,

kursy przekwalifikowujące.

Wnioski składa się w PCPR lub OPS, najczęściej raz w roku.

Opieka wytchnieniowa – pomoc dla rodzin rolników

REKLAMA

Jeśli opiekujesz się na co dzień bliską osobą z niepełnosprawnością, na pewno wiesz, jak ogromne jest to wyzwanie. Program opieki wytchnieniowej to szansa na chwilę odpoczynku i regeneracji. Jego celem jest odciążenie opiekunów, zapewnienie im czasu na załatwienie własnych spraw i wzmocnienie ich sił. W 2025 roku program objął również gospodarstwa rolne.

Program "Opieka wytchnieniowa" jest kluczową inicjatywą finansowaną ze środków Funduszu Solidarnościowego. Jest to specjalny fundusz celowy, którego głównym zadaniem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Dzięki temu programowi gmina lub powiat może uzyskać środki na organizację opieki, co pozwala na odciążenie budżetów rodzin i zapewnia usługę bezpłatnie. Środki z funduszu umożliwiają organizowanie zarówno turnusów opiekuńczych w ośrodkach, jak i wizyt opiekunów w miejscu zamieszkania, co daje opiekunom realny odpoczynek bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Program opieki wytchnieniowej obejmuje m.in.:

turnusy opiekuńcze w ośrodkach,

wizyty opiekunów w domu,

wsparcie psychologiczne.

Wnioski składa się w PCPR lub gminie. Pomoc jest całkowicie bezpłatna.

Dodatkowe świadczenia z KRUS

Rolnicy z niepełnosprawnością, którzy są ubezpieczeni w KRUS, mają prawo do kilku dodatkowych form wsparcia, które mogą znacząco poprawić jakość ich życia i zdrowie.

Leczenie uzdrowiskowe finansowane przez KRUS: Ubezpieczeni rolnicy mogą skorzystać z leczenia w sanatoriach, które ma na celu poprawę stanu zdrowia i powrót do pełnej lub częściowej sprawności w pracy. KRUS pokrywa koszty pobytu i leczenia, a rolnik ponosi jedynie koszt dojazdu. To cenne wsparcie, które pomaga w powrocie do zdrowia.

Ubezpieczeni rolnicy mogą skorzystać z leczenia w sanatoriach, które ma na celu poprawę stanu zdrowia i powrót do pełnej lub częściowej sprawności w pracy. KRUS pokrywa koszty pobytu i leczenia, a rolnik ponosi jedynie koszt dojazdu. To cenne wsparcie, które pomaga w powrocie do zdrowia. Rehabilitacja lecznicza: Dostępna w ośrodkach rehabilitacyjnych KRUS na terenie całej Polski. Jest przeznaczona dla osób, które potrzebują intensywnej terapii, aby odzyskać sprawność po chorobie lub wypadku. Wniosek o rehabilitację można złożyć w oddziale regionalnym KRUS.

Dostępna w ośrodkach rehabilitacyjnych KRUS na terenie całej Polski. Jest przeznaczona dla osób, które potrzebują intensywnej terapii, aby odzyskać sprawność po chorobie lub wypadku. Wniosek o rehabilitację można złożyć w oddziale regionalnym KRUS. Świadczenia chorobowe: Rolnicy, którzy są czasowo niezdolni do pracy przez co najmniej 30 dni, mogą otrzymać świadczenie chorobowe z KRUS. W 2025 roku dzienna stawka wynosi około 20 zł. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza potwierdzające okres niezdolności do pracy.

Porównanie form wsparcia dla niepełnosprawnych rolników w 2025 roku

Niepełnosprawni rolnicy mają dostęp do wielu świadczeń, jednak system bywa skomplikowany. Poniższa tabela porządkuje najważniejsze formy wsparcia dostępne w 2025 roku, wskazując, kto może je otrzymać, ile wynoszą i gdzie złożyć wniosek. To przewodnik, który pomoże Ci szybko zorientować się w dostępnych opcjach i zaplanować swoje działania.

Rodzaj świadczenia Kto może otrzymać Kwota świadczenia (2025) Gdzie złożyć wniosek Najważniejsze warunki Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy Rolnicy z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy Od ok. 1 878,91 zł brutto KRUS Min. 5 lat ubezpieczenia w ostatnich 15 latach, orzeczenie o niezdolności do pracy Świadczenie wspierające Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności Od 620 zł do 4134 zł ZUS / MOPS / przez PUE ZUS Ocena w skali potrzeby wsparcia (min. 70 pkt w 2025 r.), brak kryterium dochodowego Ulga rehabilitacyjna Rolnicy z orzeczeniem o niepełnosprawności Odliczenie od dochodu lub podatku W zeznaniu PIT Wydatki na leki, sprzęt, adaptację budynków Dofinansowania z PFRON Rolnicy z orzeczeniem, niezależnie od zatrudnienia Od kilku do kilkunastu tys. zł PCPR / OPS Projekt indywidualny, orzeczenie, złożenie wniosku w terminie Opieka wytchnieniowa Rodziny rolników z niepełnosprawnością Bezpłatna usługa PCPR / OPS / gmina Potrzeba opieki, decyzja administracyjna Świadczenia chorobowe z KRUS Rolnicy czasowo niezdolni do pracy Ok. 20 zł dziennie KRUS Niezdolność do pracy min. 30 dni, zaświadczenie lekarskie

Historia pana Józefa z Lubelszczyzny – udało się dopiero za drugim razem

Nie wiedziałem, że mogę dostać coś więcej niż tylko rentę – mówi 62-letni pan Józef, rolnik z powiatu parczewskiego, który w 2023 roku przeszedł amputację nogi po powikłaniach cukrzycowych. – Z KRUS dostałem rentę, ale nie starczało na rehabilitację, a syn musiał rzucić pracę, żeby mi pomóc. W PCPR powiedziano mi o świadczeniu wspierającym i dofinansowaniu z PFRON. Pierwszy wniosek odrzucono z powodu błędów. Pomogła mi sąsiadka – była pracownica gminy. Za drugim razem dostałem 97 punktów i ponad 4 tys. zł miesięcznie. Od tamtej pory żyję spokojniej, rehabilituję się i nie muszę prosić o każdą złotówkę.

Ta historia nie jest wyjątkiem. Coraz więcej rolników dowiaduje się o nowych formach wsparcia dopiero przez przypadek lub dzięki pomocy innych. Warto wcześniej sprawdzić dostępne świadczenia i dobrze przygotować dokumentację. Czasem kluczowe są drobne szczegóły: dodatkowe zaświadczenie, brak podpisu lekarza czy nieaktualne dane w formularzu.

FAQ – najczęstsze pytania rolników

Czy mogę pobierać rentę rolniczą i świadczenie wspierające jednocześnie?

Tak. Świadczenie wspierające nie wyklucza się z rentą KRUS – można je pobierać równolegle.

Czy gospodarstwo musi być przepisane, żeby otrzymać pomoc?

Nie. Posiadanie gospodarstwa nie wyklucza orzeczenia ani prawa do świadczeń – liczy się niezdolność do pracy i spełnienie formalnych kryteriów.

Czy emeryt rolnik z orzeczeniem nadal może ubiegać się o wsparcie?

Tak. Pobieranie emerytury rolniczej nie wyklucza dofinansowań z PFRON ani opieki wytchnieniowej, a w niektórych przypadkach także świadczenia wspierającego.

W 2025 roku niepełnosprawni rolnicy mają dostęp do wielu form wsparcia, z których znaczna część nie była wcześniej powszechnie znana. Warto wiedzieć, że można łączyć różne świadczenia, a dofinansowania i ulgi obejmują także gospodarstwa rolne. Kluczowa jest wiedza, właściwa dokumentacja i – czasem – wsparcie sąsiada lub urzędnika. Bo jak pokazuje historia pana Józefa, warto próbować więcej niż raz.