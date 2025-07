Kiedy wypłata 14. emerytury? Oto dokładne daty

14. emerytura w 2025 roku: wysokość i terminy wypłat

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącego 14. emerytury w 2025 roku. Choć dokument nie został jeszcze oficjalnie zatwierdzony przez Radę Ministrów, spodziewane jest, że jego zapisy nie ulegną znaczącym zmianom. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące wysokości świadczenia i planowanych terminów wypłat.

Ile wyniesie 14. emerytura w 2025 roku?

Zgodnie z projektem, 14. emerytura wyniesie 1878,91 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że na konto seniorów wpłynie nieco niższa kwota. Od tej sumy zostanie potrącona składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. W konsekwencji 14. emerytura wyniesie około 1709,81 zł netto.

14. emerytura a zasada "złotówka za złotówkę"

Ważną kwestią jest również tzw. zasada "złotówka za złotówkę". Jeśli suma Twojej standardowej emerytury i 14. emerytury przekroczy 2900 zł, kwota czternastki będzie stopniowo pomniejszana. Oznacza to, że za każdą złotówkę powyżej progu 2900 zł, 14. emerytura zostanie obniżona o złotówkę. Minimalna kwota 14. emerytury, która zostanie wypłacona, to 50 zł. W praktyce, jeśli Twoja emerytura brutto wynosi 4728,91 zł lub więcej, nie otrzymasz już czternastki. Ten limit jest zapisany w ustawie, co oznacza, że wraz z każdą waloryzacją regularnych emerytur, coraz mniej seniorów będzie kwalifikować się do otrzymania pełnej kwoty 14. emerytury.

Kiedy Wypłata 14. Emerytury w 2025 Roku?

Wszystko wskazuje na to, że wypłaty 14. emerytury w 2025 roku odbędą się, tak jak w latach poprzednich, czyli we wrześniu. ZUS będzie wypłacał świadczenie w terminach, w których wypłacana jest podstawowa emerytura. Oto przewidywane terminy wypłat 14. emerytury we wrześniu 2025 roku:

1 września (poniedziałek),

5 września (piątek),

6 września (sobota) – wypłata zostanie przyspieszona na piątek, 5 września,

10 września (środa),

15 września (poniedziałek),

20 września (sobota) – wypłata zostanie przyspieszona na piątek, 19 września,

25 września (czwartek).

Jeśli Twój standardowy termin wypłaty emerytury przypada w dzień wolny od pracy (jak sobota, niedziela lub święto), świadczenie zostanie wypłacone wcześniej, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin.