REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dofinansowanie do wymiany dachu 2025 ARiMR - jak uzyskać? Komu przysługuje? Jakie dopłaty do wymiany dachu w 2025 roku?

Dofinansowanie do wymiany dachu 2025 ARiMR - jak uzyskać? Komu przysługuje? Jakie dopłaty do wymiany dachu w 2025 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 października 2025, 12:18
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Dofinansowanie do wymiany dachu 2025
Dofinansowanie do wymiany dachu 2025 - gdzie złożyć wniosek?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Masz dach do wymiany? W 2025 roku możesz skorzystać z różnych form dofinansowania – zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych. Sprawdź, jakie programy obejmują dopłaty do wymiany pokrycia dachowego, kto może z nich skorzystać i gdzie złożyć wniosek. Lista programów.

rozwiń >

Dofinansowanie do wymiany dachu 2025 z azbestem – kto może skorzystać?

NFOŚiGW finansuje prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – od demontażu po utylizację. Wsparcie obejmuje nawet 100% uzasadnionych kosztów kwalifikowanych, w tym:

REKLAMA

REKLAMA

  • bezpłatny odbiór, transport i utylizację azbestu w ramach programów gminnych i miejskich,
  • dofinansowanie do demontażu eternitu w wysokości nawet 100% kosztów (w wybranych lokalizacjach).

W 2025 roku NFOŚiGW przekazał wojewódzkim funduszom około 48 mln zł na te działania. Aby skorzystać z dotacji, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta, które realizują programy usuwania azbestu.

Czy w 2025 roku można uzyskać dopłatę do wymiany dachu z ARiMR?

Program realizowany przez ARiMR (Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) umożliwiał uzyskanie do 20 000 zł dopłaty do wymiany dachu na budynku rolniczym. Dotacja obejmowała demontaż eternitu i nową instalację pokrycia, do 40 zł/m², maksymalnie 500 m² powierzchni.

W 2025 roku środki są dostępne tylko dla osób, które podpisały umowę z ARiMR do końca 2024 roku. Termin realizacji tych inwestycji wydłużono do 31 grudnia 2025 r. Na razie nie ma informacji o nowych naborach, ale możliwe jest rozszerzenie programu w ramach funduszy NFOŚiGW.

REKLAMA

Czyste Powietrze 2025 – dofinansowanie do wymiany dachu na budynku mieszkalnym?

Choć program Czyste Powietrze nie obejmuje wymiany samego pokrycia dachowego, przewiduje finansowanie następujących prac:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • zakup materiałów do ocieplenia dachu lub stropodachu,
  • montaż termoizolacji,
  • wykończenie przegrody ocieplonej (np. zabudowa z płyt g-k).

Program jest przeznaczony dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wniosek można złożyć przez stronę gov.pl lub za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć koszty wymiany dachu?

Wymiana dachu w ramach prac termomodernizacyjnych kwalifikuje się do ulgi podatkowej. Dzięki uldze termomodernizacyjnej można odliczyć koszty zakupu materiałów budowlanych i robocizny do kwoty 53 000 zł na jednego podatnika.

Ulga przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom domów jednorodzinnych. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do wymiany dachu w 2025 roku?

Miejsce składania wniosków zależy od rodzaju programu:

ProgramGdzie złożyć wniosek?
Programy gminne (azbest)Urząd gminy lub miasta
Czyste Powietrze
WFOŚiGW lub przez portal gov.pl
Ulga termomodernizacyjnaRozliczenie w PIT
Program ARiMR (2022–2024)Tylko beneficjenci z podpisaną umową

Do kiedy trzeba usunąć azbest z dachu?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, całkowite usunięcie azbestu z budynków ma nastąpić do 2032 roku. Materiały azbestowe są rakotwórcze, dlatego nie wolno ich usuwać samodzielnie – wymagane jest zgłoszenie prac w urzędzie gminy i zatrudnienie wyspecjalizowanej firmy.

Co grozi za nielegalne usuwanie azbestu?

Za niezgłoszony demontaż pokrycia dachowego z azbestu grożą surowe kary:

  • mandat do 500 zł za brak zgłoszenia i niewłaściwe zabezpieczenie,
  • kara administracyjna lub grzywna do 50 000 zł za nielegalne składowanie (np. w lesie).

Czym jest azbest i dlaczego trzeba go usuwać?

Azbest to włóknisty minerał, który był powszechnie używany w budownictwie w Polsce od lat 50. XX wieku. Najczęściej występuje w postaci eternitu – płyt dachowych lub elewacyjnych. Choć materiał jest trwały, po uszkodzeniu uwalnia mikroskopijne włókna, które mogą prowadzić do chorób płuc i nowotworów. W Polsce wciąż zalega ponad 12 milionów ton materiałów zawierających azbest.

Powiązane
Dofinansowanie z PFRON: Masz orzeczenie o niepełnosprawności i czekasz na zwrot pieniędzy w ramach dofinansowania PFRON za pieluchy, sprzęt rehabilitacyjny lub remont? Teraz nie dostaniesz ani złotówki!
Dofinansowanie z PFRON: Masz orzeczenie o niepełnosprawności i czekasz na zwrot pieniędzy w ramach dofinansowania PFRON za pieluchy, sprzęt rehabilitacyjny lub remont? Teraz nie dostaniesz ani złotówki!
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
4 134 zł miesięcznie bez komisji, na której „po raz kolejny trzeba udowadniać swoją niepełnosprawność”, aby otrzymać świadczenie. Koniec z niepotrzebnym narażaniem na stres oraz „punktowaniem i podważaniem niepełnosprawności”
19 paź 2025

4 134 zł miesięcznie, czyli świadczenie wspierające w najwyższej dopuszczalnej ustawowo wysokości, bez konieczności uczestniczenia w procedurze ustalania poziomu potrzeby wsparcia przez osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, aby nie „narażać ich na stres związanych z dodatkowymi komisjami lekarskimi, na których kolejny raz muszą udowadniać swoją niepełnosprawność” – to postulat, który trafił niedawno na biurko Prezydenta.
Najpierw 65 lat i 11 miesięcy, a następnie 67 lat dla obu płci. Nowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest wprowadzany stopniowo
19 paź 2025

Sytuacja demograficzna w Europie osiągnęła poziom krytyczny. Starzejące się społeczeństwo stawia poważne wyzwania przed systemami emerytalnymi. W 2024 roku dotacja z budżetu państwa dla ZUS wzrosła o ponad 25%, a na jego wsparcie państwo przeznacza już 7% PKB. Czy Polska, wzorem innych krajów, powinna podnieść i zrównywać wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn?
Przedsiębiorcy trafią przez to pod lupę skarbówki. Fiskus sprawdzi każdą firmę
19 paź 2025

Na razie to dobrowolne, ale już w przyszłym roku stanie się obowiązkiem. Żaden przedsiębiorca już nie ucieknie przed e-fakturowaniem. Czemu służą te zmiany? Z jednej strony e-faktury mają ułatwić prowadzenie firmy - przyspieszyć obieg dokumentów i skrócić czas rozliczeń. Z drugiej – dają fiskusowi wgląd w każdą transakcję niemal w czasie rzeczywistym, co ma ograniczyć wyłudzenia VAT i zmniejszyć lukę podatkową.
PZON: Osoby niepełnosprawne tracą stopień znaczny albo pkt 7 i 8 w orzeczeniu
18 paź 2025

PZON: Przez 10 lat stopień znaczny niepełnosprawności. I nagle w 2025 r. cudowne ozdrowienie. Stan zdrowia bez zmian osoby niepełnosprawnej, ale orzeczenia o znacznym stopniu już nie. W mojej ocenie (być może mylnej) narasta problem „cudownych” ozdrowień dzieci i młodych ludzi obciążonych zespołem Aspergera. To samo dotyczy autyzmu. Chodzi o to, że PZON zmieniły praktykę orzeczniczą. Przy niezmienonym stanie zdrowia 10-latek otrzymywał znaczny stopień niepełnosprawności, a dziś już tak nie jest (drugi wariant takiej sytuacji to zabranie z orzeczenia pkt 7 i 8). Wczoraj był stopień znaczny niepełnosprawności i świadczenie pielęgnacyjne. Dziś cudowne uzdrowienie i nie ma znacznego stopnia niepełnosprawności.

REKLAMA

Reforma z 2024 r.: Świadczenie wspierające wyklucza pielęgnacyjne. Nie można mieć ciastka i zjeść ciastka
18 paź 2025

Założeniem obecnego systemu wspierania osób niepełnosprawnych jest wygaszenie świadczenia pielęgnacyjnego (starego) dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych. Tylko osoby dorosłe mogą otrzymać świadczenie wspierające. Więc osoba niepełnosprawna (dorosła) składając wniosek o świadczenie wspierające "zabiera" np. swojej córce świadczenie pielęgnacyjne (stare). Nowe świadczenie pielęgnacyjne jest tylko dla opiekunów opiekujących się dziećmi do 18. życia (które nie mają prawa do świadczenia wspierającego).
SOR: Byłem sam w szpitalu. Na ekranie oczekiwanie na lekarza 3 godziny i 5 minut
18 paź 2025

Internauta opisał pobyt na SOR w Przemyślu. W poczekalni nie było nikogo. Pomimo to wyznaczono mu 3 h (i 5 minut) oczekiwania. W rozmowie o tym zdarzeniu inni internauci żartowali, aby autor historii okazał zrozumienie dla lekarzy pracujących na 4 etatach i nie mogących oderwać się dla niego od szczytnych obowiązków. Złośliwi pisali z sarkazmem: 1) "Nie wstyd Ci, myślisz, że dla Ciebie pielęgniarka zbudzi lekarza" 2. "w takim razie gdzie informacja że "pacjenci w stanie nie zagrażającym życiu nie będą przyjmowani w trakcie snu lekarza?" 3) "chłopie naprawdę myślisz że pielęgniarka przyjdzie i powie "lekarz śpi musi Pan czekać". Przecież to otwarta droga do złożenia skargi do rzecznika praw pacjenta".
Co daje dłuższy staż pracy? Od stycznia 2026 r. wielu pracowników skorzysta na nowych przepisach
18 paź 2025

Od stycznia 2026 r. zmieniają się zasady obliczania stażu pracy pracowników. Od długości stażu pracy zależą uprawnienia pracownicze. Wiele osób wraz z nowym rokiem skorzysta na zmianach w prawie pracy - otrzymają dłuższe urlopy, nagrody, wyższe odprawy i dłuższe okresy wypowiedzenia. Co konkretnie daje wyższy staż pracy?
Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego, ale tylko dla osób bez dodatku pielęgnacyjnego [Petycje]
18 paź 2025

Co więcej podwyżka nie dla każdej osoby 75+, ale takiej, która nie ma prawa do emerytury i renty. To niszowe sytuacje. Zazwyczaj osoba w wieku 75+ ma emeryturę albo rentę. Otrzymuje wtedy dodatek pielęgnacyjny. Ale są osoby, które w wieku 75 lat nie mają prawa do emerytury i renty. Bardzo rzadko, ale są takie osoby. I dla nich jest adresowany pomysł, aby ich zasiłek pielęgnacyjny był podniesiony do dodatku pielęgnacyjnego.

REKLAMA

Jednej osoby MOPS wypłacił 6 zasiłków. Jedzenie, buty, ciuchy, leki i lekarz, czynsz. [Przykład]
18 paź 2025

Czy jedna osoba z MOPS otrzymuje średnio tylko jeden rodzaj zasiłku? A może jest możliwa kumulacja świadczeń i jedna osoba potrzebująca otrzyma ich wiele rodzajów (albo na różne cele)? W artykule przykład na drugą sytuację - wyrok sądu dla osoby, która otrzymała z MOPS 6 zasiłków w trzy miesiące. Jedzenie, buty, ciuchy, leki i lekarz, czynsz. Beneficjentka zasiłków poszła do sądu nie dlatego, że nie otrzymała zasiłku. Spierała się (skutecznie) o zbyt niską jego wartość.
Nigdy nie wpisujcie tego w tytule przelewu. Zajmie się wami urząd skarbowy, bank zablokuje wam konto
19 paź 2025

Blokada konta, wstrzymany przelew i telefon z banku. Takie kłopoty można sobie zafundować jednym nieprzemyślanym tytułem przelewu. Choć brzmi to absurdalnie, to dziś wcale nie jest rzadkością. Wystarczy odrobina nieuwagi, by uruchomić lawinę procedur – od wewnętrznej kontroli banku po interwencję skarbówki.

REKLAMA