Strona główna » Prawo » Służby mundurowe » Policja » W Warszawie dopłaty do mieszkania 1800 zł miesięcznie. Na prowincji 900 zł. Też miesięcznie [służby mundurowe]

W Warszawie dopłaty do mieszkania 1800 zł miesięcznie. Na prowincji 900 zł. Też miesięcznie [służby mundurowe]

19 października 2025, 13:13
[Data aktualizacji 04 października 2025, 20:07]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
podwyżki
podwyżki
Policjanci w całej Polsce gorączkowo ściągają z Internetu projekt rozporządzenia o wysokości świadczenia mieszkaniowego (upubliczniony przez MSWiA). I są rozczarowani. Bo większa część z nich otrzyma świadczenie w kwocie 900 zł - 1000 zł (każdego miesiąca). Świadczenie w w maksymalnej wysokości 1800 zł przeznaczone jest tylko dla policjantów służących w Warszawie. Nawet takie miasta jak Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań oznaczają świadczenie mieszkaniowe w kwocie 1500 zł. Kwoty te zależne są od mnożników określonych w rozporządzeniu. I dla większości policjantów minister MSWiA określił tak mnożniki, aby policjanci otrzymali 900 zł - 1000 zł. Tylko Warszawa ma 1800 zł. Im wyższa cena najmu mieszkania w danym rejonie Polski, tym wyższy mnożnik. Wiadomo, że Warszawa będzie miała najwyższy. Okazało się jednak, że 1800 zł ma TYLKO Warszawa ze wskaźnikiem 6,00 (czyli 6 razy 300 zł = 1800 zł miesięcznie). Nawet policjanci z Gdańska, Wrocławia i Krakowa mają wskaźnik 5,00 (czyli 5 razy 300 zł = 1500 zł miesięcznie).

Oszacowania wysokości mnożnika lokalizacyjnego dokonano w taki sposób, aby kwota świadczenia mieszkaniowego pokrywała ok 40% średniej ceny najmu mieszkań o powierzchni od 40 do 59 m2 w DANYM POWIECIE (albo mieście na prawach powiatu).

Algorytm zróżnicowania świadczenia mieszkaniowego między Warszawą a prowincji rząd uzasadnia tak:

Podstawa prawna

Wysokość mnożnika lokalizacyjnego jest efektem szeroko zakrojonych analiz cen wynajmu mieszkań w miastach wojewódzkich, miastach na prawach powiatu i miastach powiatowych. Naturalną konsekwencją różnic w cenach najmu w różnych częściach kraju, różniących się stanem i jakością infrastruktury społecznej i komunalnej oraz jakością życia są różnice cen najmu mieszkań. Przedmiotowe znajduje swoje odzwierciedlenie w wysokości mnożnika lokalizacyjnego, wpływając na zróżnicowanie rzeczywistej wysokości świadczenia mieszkaniowego w zależności od miejscowości zamieszkania policjanta albo miejscowości, w której policjant pełni służbę, wskazanej w rozkazie personalnym. W załączniku do projektu rozporządzenia określono wysokość mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, uwzględniając średnią cenę rynkową najmu lokali mieszkalnych, a także szczególne znaczenie jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, dla ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz dla utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Załącznik do rozporządzenia określa w formie tabelarycznej wartość mnożnika lokalizacyjnego dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatów. Umożliwi to prowadzenie postępowań w przedmiocie przyznania świadczenia mieszkaniowego wobec policjantów, którzy wybiorą taką formułę realizacji prawa do zakwaterowania.

Wydaje się to logiczne. Koszty najmu w Warszawie są wyższe niż np. w Pułtusku. Ale policjanci nie otrzymali takich jak chcieli podwyżek na 2025 r. Podobnie będzie w 2026 r. I świadczenie mieszkaniowe jest dla policjantów rodzajem prawnego pretekstu, aby dać im te podwyżki.

Tabele mnożników dla świadczenia mieszkaniowego dla policjantów

WYSOKOŚĆ MNOŻNIKÓW LOKALIZACYJNYCH DLA POWIATÓW - policja od 1 lipca 2025 r.

WYSOKOŚĆ MNOŻNIKÓW LOKALIZACYJNYCH DLA POWIATÓW - policja od 1 lipca 2025 r.

Link do wszystkich dokumentów związanych z projektem nowelizacji.

Zaproponowane przez MSWiA mnożniki są niższe od oczekiwanych w kontekście podwyżek. Poniżej kilka przykładów:

WYSOKOŚĆ MNOŻNIKÓW LOKALIZACYJNYCH DLA POWIATÓW - policja od 1 lipca 2025 r.

WYSOKOŚĆ MNOŻNIKÓW LOKALIZACYJNYCH DLA POWIATÓW - policja od 1 lipca 2025 r.

Link do wszystkich dokumentów związanych z projektem nowelizacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, stanowiących podstawę ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego dla policjantów

Podwyżki w policji (poprzez świadczenie mieszkaniowe) - przykładowa tabela mnożników dla powiatów WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIE

aleksandrowski 3,00

brodnicki 3,00

bydgoski 3,60

chełmiński 3,10

golubsko-dobrzyński 3,00

grudziądzki 3,00

inowrocławski 3,00

lipnowski 3,00

mogileński 3,00

nakielski 3,10

radziejowski 3,00

rypiński 3,00

sępoleński 3,00

świecki 3,00

toruński 3,50

tucholski 3,00

wąbrzeski 3,00

włocławski 3,10

żniński 3,10

Praktycznie wszędzie jest mnożnik 3,00. Co to oznacza?

Przykład

Przykład

Policjant służy w komendzie w powiecie mogileńskim. Sprawdza tabelę w pliku Word. Wskaźnik wynosi 3,00. Policjant mnoży 300 zł przez 3. I policjant już wie, że otrzyma miesięcznie 900 zł świadczenia mieszkaniowego, a nie jak w Warszawie 1800 zł.

A może w województwie KUJAWSKO-POMORSKIE tak niskie (w porównaniu do 1800 zł w Warszawie) mnożniki są tylko w małych miejscowościach? Sprawdzamy miasta na prawa powiatu w tym województwie.

I. Miasta na prawach powiatu:

Bydgoszcz 3,60

Grudziądz 3,00

Toruń 3,50

Włocławek 3,10

Będzie można podwyższać mnożniki w górę - ale na zasadzie decyzji uznaniowych

Ważne

Z uzasadnienia projektu rozporządzenia:

"Możliwa będzie modyfikacja mnożnika lokalizacyjnego in plus, celem uwzględnienia m.in. szczególnego znaczenia jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, dla ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz dla utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, przy uwzględnieniu m.in. procentowego udziału wakatów w ogólnej liczbie etatów danej służby w powiecie lub np. lokalizacją danej jednostki w mieście wojewódzkim/byłym mieście wojewódzkim."

Zobacz również:

Od kiedy pieniądze ze świadczenia mieszkaniowego dla mundurowych?

Projekt rozporządzenia przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2025 r. Jak to możliwe skoro projekt opublikowano 1 października 2025 r.

Ważne

Art. 23 ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby STANOWI:

Ta ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2025 r.

Dlatego także rozporządzenie wchodzi w życie od 1 lipca 2025 r. Autorzy ustawy wskazali, że to jest celowe działanie:

Zasadnym jest aby data wejścia w życie rozporządzenia jako aktu wykonawczego wydawanego w celu wykonania przedmiotowej ustawy była tożsama z datą wejścia w życie ustawy.

Oznacza to, że mundurowi otrzymają wyrównania od 1 lipca 2025 r.

Prawo
