Osoby niepełnosprawne i ich rodziny: Dlaczego nam to robicie? Komisje orzecznicze uzdrawiają

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny: Dlaczego nam to robicie? Komisje orzecznicze uzdrawiają

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 października 2025, 12:23
[Data aktualizacji 19 października 2025, 12:23]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
PZON: W 2025 r. seria cudownych ozdrowień. Stopień znaczny w 2020 r., 2021 r., 2024 r. I nagle w PZON cud w 2025 r.
PZON: W 2025 r. seria cudownych ozdrowień. Stopień znaczny w 2020 r., 2021 r., 2024 r. I nagle w PZON cud w 2025 r.
Shutterstock

PZON: Przez 10 lat stopień znaczny niepełnosprawności. I nagle w 2025 r. cudowne ozdrowienie. Stan zdrowia bez zmian osoby niepełnosprawnej, ale orzeczenia o znacznym stopniu już nie. W mojej ocenie (być może mylnej) narasta problem „cudownych” ozdrowień dzieci i młodych ludzi obciążonych zespołem Aspergera. To samo dotyczy autyzmu. Chodzi o to, że PZON zmieniły praktykę orzeczniczą. Przy niezmienonym stanie zdrowia 10-latek otrzymywał znaczny stopień niepełnosprawności, a dziś już tak nie jest (drugi wariant takiej sytuacji to zabranie z orzeczenia pkt 7 i 8). Wczoraj był stopień znaczny niepełnosprawności i świadczenie pielęgnacyjne. Dziś cudowne uzdrowienie i nie ma znacznego stopnia niepełnosprawności.

W PZON coraz trudniej zdobyć orzeczenie dla świadczenia pielęgnacyjnego (z pkt 7 i 8) [List czytelnika]

Dzień dobry,

Poczułam potrzebę napisania po przeczytaniu artykułu: W PZON trudniej zdobyć orzeczenie dla świadczenia pielęgnacyjnego (z pkt 7 i 8) [List czytelnika], ponieważ mój syn jest obecnie dowodem na te praktyki. Sądzimy się o stopień wyższy niż ostatnio orzeczono (zdegradowano). Jest pełnoletni i do tej pory przez wiele lat miał stopień znaczny, a ja byłam na świadczeniu pielęgnacyjnym. Stan zdrowia się nie zmienił. Pogorszył.

Teraz przy Zespole Aspergera bada się, jak dziecko/osoba dorosła przy nim funkcjonuje. Jestem przekonana, iż jest to wynik płatnych, łatwo dostępnych diagnoz. Lecz w naszym przypadku jest to nie fair, bo od ponad 10 lat opiekowałam się synem w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Syn ma niepełnosprawność sprzężoną. Cierpi również na niedoczynność przysadki mózgowej i wysoką krótkowzroczność. Do tego jest pod opieką psychologa ze względu na fobię społeczną.

Już odwołaliśmy się z PZON, WZON i w tej chwili sądzimy się od marca tego roku. Jesteśmy bez świadczenia pielęgnacyjnego i bez pracy. Sprawa się ciągnie. Ostatnie otrzymane pismo z Sądu to o nieprzyznaniu pełnomocnika, gdyż... "syn rozumie postępowanie sądowe, nie jest niezaradny i potrafi bronić swoich interesów". A pisma formułuję ja i korzystam z bezpłatnych porad prawnych. Trudna ta droga.

Pozdrawiam

Matka

Inne listy matek w tej sprawie:

W PZON pod górkę dla świadczeń pielęgnacyjnych (z pkt 7 i 8) [List czytelnika]

Moje dziecko niepełnosprawne "uzdrowiono" na komisji PZON

Jestem mamą 16-latka z autyzmem którego PZON "uzdrowił" na jednej komisji. Tym samym pozbawił mnie świadczenia pielęgnacyjnego dzięki któremu mogłam opiekować się synem 24 godziny na dobę. Lekarz orzecznik (swoją droga internista), który nie wie na czym polega autyzm, uznał że syn ma niepełnosprawność umiarkowana i tym samym może podjąć zatrudnienie mimo, że to fikcja. Wszystkie dokumenty które złożyłam na komisję potwierdzają że syn jest niesamodzielny co zresztą wynikało również z orzeczenia jakie uzyskiwał dotąd. Teraz nagle cud się stał i syn ozdrowiaŁ. Jestem załamana nie mam z czego żyć i z kim zostawić chorego syna. Mieszkam w małym mieście, gdzie zarobki to minimalna krajowa. Jak pójdę do pracy z kim zostanie dziecko......?

Zobacz również:

Dodatkowy problem jest taki, że nowe wytyczne dla komisji orzekających przygotowane przez min. Krasonia nie dotyczą Aspergera

Nowe wytyczne są podstawą wskazującą na automatyczne wydanie orzeczenia o niepełnosprawności stałego, o ile niepełnosprawna osoba (przede wszystkim dziecko) ma jedną z chorób genetycznych z wykazu przygotowanego przez min. Ł. Krasonia. W piśmie czytamy:

W odniesieniu do osób, które ukończyły 16 roku życia i cierpią na choroby, które z punktu widzenia aktualnej wiedzy medycznej nie rokują wyleczenia oraz dodatkowo - pomimo stosowanych form terapii i rehabilitacji - nie rokują progresji w funkcjonowaniu, komunikowaniu się i nabywaniu umiejętności społecznych, zasadne jest wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na stałe.

W przypadku kwalifikacji do stopnia niepełnosprawności osoby cierpiącej na jedną z chorób wymienionych w załączniku A lub załączniku B do niniejszego pisma, w sytuacji spełnienia przez tę osobę kryteriów kwalifikacji do określonego stopnia niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinno być wydawane na stałe.

Z wyrazami szacunku

Łukasz Krasoń

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu

We wspomnianych załącznikach A i B nie ma wymienionego zespołu Aspergera (ani autyzmu) - w efekcie coraz więcej osób informuje o odebraniu im statusu osoby niepełnosprawnej w związku z tymi chorobami.

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego, ale tylko dla osób starszych i bez emerytury [Petycje]
Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego, ale tylko dla osób starszych i bez emerytury [Petycje]
WZON. To coś nie tak. Niewidoma nie dostała świadczenia wspierającego. Tylko 61 punkty
WZON. To coś nie tak. Niewidoma nie dostała świadczenia wspierającego. Tylko 61 punkty
MOPS od 11 lat łamią prawo i nie przyznaje świadczenia dla starszych osób niepełnosprawnych
MOPS od 11 lat łamią prawo i nie przyznaje świadczenia dla starszych osób niepełnosprawnych
Źródło: INFOR
Osoby niepełnosprawne i ich rodziny: Dlaczego nam to robicie? Komisje orzecznicze uzdrawiają
19 paź 2025
19 paź 2025

PZON: Przez 10 lat stopień znaczny niepełnosprawności. I nagle w 2025 r. cudowne ozdrowienie. Stan zdrowia bez zmian osoby niepełnosprawnej, ale orzeczenia o znacznym stopniu już nie. W mojej ocenie (być może mylnej) narasta problem „cudownych” ozdrowień dzieci i młodych ludzi obciążonych zespołem Aspergera. To samo dotyczy autyzmu. Chodzi o to, że PZON zmieniły praktykę orzeczniczą. Przy niezmienonym stanie zdrowia 10-latek otrzymywał znaczny stopień niepełnosprawności, a dziś już tak nie jest (drugi wariant takiej sytuacji to zabranie z orzeczenia pkt 7 i 8). Wczoraj był stopień znaczny niepełnosprawności i świadczenie pielęgnacyjne. Dziś cudowne uzdrowienie i nie ma znacznego stopnia niepełnosprawności.
