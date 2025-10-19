Osoby niepełnosprawne i ich rodziny: Dlaczego nam to robicie? Komisje orzecznicze uzdrawiają

Dzień dobry,

Poczułam potrzebę napisania po przeczytaniu artykułu: W PZON trudniej zdobyć orzeczenie dla świadczenia pielęgnacyjnego (z pkt 7 i 8) [List czytelnika], ponieważ mój syn jest obecnie dowodem na te praktyki. Sądzimy się o stopień wyższy niż ostatnio orzeczono (zdegradowano). Jest pełnoletni i do tej pory przez wiele lat miał stopień znaczny, a ja byłam na świadczeniu pielęgnacyjnym. Stan zdrowia się nie zmienił. Pogorszył.

Teraz przy Zespole Aspergera bada się, jak dziecko/osoba dorosła przy nim funkcjonuje. Jestem przekonana, iż jest to wynik płatnych, łatwo dostępnych diagnoz. Lecz w naszym przypadku jest to nie fair, bo od ponad 10 lat opiekowałam się synem w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Syn ma niepełnosprawność sprzężoną. Cierpi również na niedoczynność przysadki mózgowej i wysoką krótkowzroczność. Do tego jest pod opieką psychologa ze względu na fobię społeczną.

Już odwołaliśmy się z PZON, WZON i w tej chwili sądzimy się od marca tego roku. Jesteśmy bez świadczenia pielęgnacyjnego i bez pracy. Sprawa się ciągnie. Ostatnie otrzymane pismo z Sądu to o nieprzyznaniu pełnomocnika, gdyż... "syn rozumie postępowanie sądowe, nie jest niezaradny i potrafi bronić swoich interesów". A pisma formułuję ja i korzystam z bezpłatnych porad prawnych. Trudna ta droga.

Pozdrawiam

Matka