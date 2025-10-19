REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » PFRON: Zdobądź do 10 punktów dla osób niepełnosprawnych. Wykaz tych punktów

PFRON: Zdobądź do 10 punktów dla osób niepełnosprawnych. Wykaz tych punktów

19 października 2025, 12:36
[Data aktualizacji 07 października 2025, 08:31]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
PFRON: Nawet do 10 punktów dla osób niepełnosprawnych. Wykaz tych punktów
PFRON: Nawet do 10 punktów dla osób niepełnosprawnych. Wykaz tych punktów
W PFRON funkcjonuje system punktów. Aby otrzymać dofinansowanie do np. zakupu samochodu w PFRON (przez osobę niepełnosprawną) trzeba złożyć wniosek. Dzięki systemowi punktów można otrzymać dodatkowe punkty. Maksymalna korzyść to 10 punktów. Dzięki nim osoba niepełnosprawna ma szanse na wyższe dofinansowanie z PFRON.

Najwyższe preferencje punktowe PFRON przewidział dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Jest to logiczne. Ale niektóre punkty można dostać niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności. System wspierania punktami wniosków wygląda tak:

10 punktów w PFRON dla osób niepełnosprawnych. Jak działa ten system (korzystny) dla osób niepełnosprawnych?

W 2025 r. Preferencje PFRON przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:

1) w 2025 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

a) uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) - liczba punktów preferencyjnych wynosi 10,

b) posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) - liczba punktów preferencyjnych wynosi 10,

c) są zatrudnione (w rozumieniu danego programu PFRON) - liczba punktów preferencyjnych 10,

d) posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych 10

Ważne

10 punktów - przysługuje (z punktu d) tylko raz.

e) złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2025 roku – liczba punktów preferencyjnych 5,

f) w 2024 lub w 2025 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi 5,

Pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków określa realizator programu PFRON.

Ocena wniosków o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych: Reguły dodatkowe w PFRON

Jeżeli limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:

a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w literze a) nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:

b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy – przy czym preferencja obowiązuje tylko wówczas, gdy wnioskodawca umieści we wniosku informację o wysokości tego dochodu.

Przykład - jak stosowany jest w PFRON system punktów. Dofinansowanie do samochodu

W PFRON możesz otrzymać maksymalnie do kupna samochodu:

WARIANT 1. Dostosowanego do prowadzenia bezpośrednio przez osobę z niepełnosprawnością (jako kierowca):

  • do kwoty 150 000 zł ‒ 80%,
  • nadwyżka ponad kwotę 150 000 zł do 250 000 zł ‒ 50%,
  • nadwyżka ponad kwotę 250 000 zł do 300 000 zł ‒ 30%,
  • nadwyżka ponad kwotę 300 000 zł ‒ 0%;

WARIANT 1. Dostosowanego do prowadzenia przez opiekuna osoby z niepełnosprawnością (jako pasażera):

  • do kwoty 130 000 zł ‒ 85%,
  • nadwyżka ponad kwotę 130 000 zł do kwoty 200 000 zł ‒ 50%,
  • nadwyżka ponad kwotę 200 000 zł do kwoty 230 000 zł ‒ 30%,
  • nadwyżka ponad kwotę 230 000 zł ‒ 0%.
Przykład

Samochód dla osoby niepełnosprawnej jako kierowcy za 300 000 zł brutto – kwota dofinansowania wyniesie 185 000 zł, bo będzie liczona jako: 120 000 zł (80% kwoty 150 000 zł) plus 50 000 zł (50% kwoty nadwyżki, czyli kwoty 100 000 zł) plus 15 000 zł (30% kwoty nadwyżki, czyli kwoty 50 000 zł),

Zobacz również:
Przykład

Samochód dla osoby niepełnosprawnej jako pasażera za 230 000 zł brutto – kwota dofinansowania wyniesie 154 500 zł, bo będzie liczona jako: 110 500 zł (85% z kwoty 130 000 zł) plus 35 000 zł (50% kwoty nadwyżki, czyli kwoty 70 000 zł) plus 9 000 zł (30% kwoty nadwyżki, czyli kwoty 30 000 zł).

W sierpniu 2025 r. odbył się VI nabór wniosków do programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Przedmiotem dofinansowania jest zakup samochodu osobowego dla osoby niepełnosprawnej (kierowcą jest osoba niepełnosprawna albo jej opiekun). Dofinasowanie mogą otrzymać tylko osoby niepełnosprawne z tak poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu, że nie są samodzielnie przenieść się z wózka inwalidzkiego na np. łóżko.

Beneficjentem programu może być osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Punkty przy dofinansowaniu do zakupu samochodów

Kryteria punktowe są następujące:

• osoby niepełnosprawne w wieku od 4 roku życia do 65 roku życia – 2 punkty;

• osoby niepełnosprawne w wieku od 65 roku życia – 1 punkt;

• osoby niepełnosprawne w wieku do 4 roku życia – 1 punkt;

• we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej dwie osoby niepełnosprawne spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania – 1 punkt;

• 1 punkt uzyskają także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywni zawodowo. W takim przypadku składają one oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie składają także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

4. W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów wnioski z taką samą liczbą punktów szereguje się na liście rankingowej według kolejności złożenia wniosków (daty, godziny i minuty).

Dofinansowanie przyznawane jest, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, według kolejności z listy rankingowej do wyczerpania puli środków będącej w dyspozycji danego Oddziału PFRON.

Programy, które obowiązuje system punktów dla programu „Aktywny samorząd” w 2025 roku Moduł 1

1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2025 roku:

1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

• Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

• Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

• Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

• Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

• Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

• Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

• Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

• Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

• Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

• Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

• Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

• Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

• Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

• Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka,

e) Obszar E – pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), które korzystają z koncentratora tlenu lub respiratora w ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej, tj. pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem;

Źródło: INFOR
