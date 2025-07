Emerytura dla matek 4 dzieci, które pracowały. Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci? Jaki dodatek do emerytury dla matek z 4 dzieci?

Matki, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, mogą ubiegać się o specjalny dodatek do emerytury – tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Nawet jeśli pracowały, ale nie zgromadziły pełnego stażu emerytalnego, mogą liczyć na dopłatę. Sprawdź, ile lat dolicza się za dzieci do emerytury i jak działa świadczenie dla matek 4+ w 2025 roku. Czy dodatek przysługuje również mężczyźnie wychowującemu samotnie dzieci?