2 tys. zł w roku na leczenie stomatologiczne. Ruszył pogram dofinansowania dla kombatantów [Lista bezpłatnych usług na NFZ]

Dofinansowanie do dentysty - dla kogo?

UdsKiOR rozpoczyna nowy program dofinansowania leczenia stomatologicznego i protetycznego dla Kombatantów i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej. Do dyspozycji jest łącznie 10 mln zł. Formalności są zmniejszone do minimum. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podjął decyzję o rozpoczęciu dofinansowania świadczeń stomatologicznych i protetycznych. Z nowej formy wsparcia mogą skorzystać m.in. Kombatanci, ofiary represji, działacze opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowane z powodów politycznych, osoby deportowane do pracy przymusowej, więźniowie obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, Sybiracy, żołnierze górnicy przymusowo zatrudnieni np. w kopalniach rud uranu lub kamieniołomach oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych. Program ruszył 15 lipca.

Dofinansowanie leczenia stomatologicznego i protetycznego

Co można otrzymać w ramach programu pomocy? Dofinansowanie leczenia stomatologicznego i protetycznego, a dokładnie:

dofinansowanie obejmuje koszty leczenia stomatologicznego i protetycznego .

. możliwość uzyskania pomocy raz na trzy lata w wysokości do 5.000 zł na leczenie protetyczne albo raz w roku kalendarzowym do 2.000 zł na leczenie stomatologiczne lub naprawy protez

Na maksymalną wysokość pomocy pieniężnej do 5 000 zł brutto mogą liczyć osoby, które spełniają poniższe kryteria dochodowe:

dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 5448,84 zł brutto,

dla osoby, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 4 133,60 zł brutto na osobę,

dla osoby pobierającej rentę inwalidy wojennego lub wojskowego bądź będącej osoba całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji , której dochód nie przekracza 6 576,19 zł brutto bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Osoby, które mają wyższe dochody mogą uzyskać dofinansowanie leczenia protetycznego do 3 500 zł brutto. Wsparcie coroczne (do 2 000 zł) nie jest ograniczone progami dochodowymi.

Wniosek o dofinansowanie leczenia stomatologicznego i protetycznego

Od niedawna Urząd zmienia swoje podejście do kwestii biurokratycznych. Aby uprościć formalności wsparcie może (nie musi) być przekazywane bezpośrednio na konta podopiecznych. Wówczas to oni będą już dokonywać płatności wobec protetyka czy stomatologa. Urząd może również przekazać płatność bezpośrednio dla usługodawcy.

Do wniosku wystarczy dołączyć wystawiony na wnioskodawcę jeden z następujących dokumentów: kosztorys, fakturę pro forma, fakturę VAT. Dokument nie może być starszy niż 12 miesięcy Wnioski można składać na każdą formę wsparcia osobno lub na obie formy wsparcia na jednym wniosku. Pomoc będzie wypłacana na konto bankowe osoby ubiegającej się o dofinansowanie lub przekazem pocztowym.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do stomatologa?

Wnioski o dofinansowanie leczenia protetycznego i stomatologicznego Kombatanci i Działacze Opozycji Antykomunistycznej mogą składać listownie, elektronicznie i osobiście – w Punkcie Informacyjnym Urzędu przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie do 30 listopada 2025 r. Program trwa do 31 grudnia 2025 r., ale wiele wskazuje na to, że jego kolejna edycja rozpocznie się z początkiem przyszłego roku.

Aby jeszcze skuteczniej realizować misję Urzędu, znosić niepotrzebne bariery i ułatwić dostęp do oferowanej pomocy, Szef Urzędu zaproponował Wojewódzkim Radom Konsultacyjnym wprowadzenie cyklicznych dyżurów. W trakcie każda osoba potrzebująca wsparcia Urzędu, mogłaby uzyskać niezbędne informacje i praktyczne wsparcie w przygotowaniu potrzebnych wniosków. Pierwsze spotkanie z udziałem pracownika Urzędu już się odbyło, a kolejne zaplanowano w pierwszych dniach sierpnia. Zachęcamy do kontaktu z Urzędem i członkami Rady w celu zgłoszenia udziału w posiedzeniu przedstawiciela UdSKiOR.

Więcej informacji o dofinansowaniu

Szczegółowy opis programu dofinansowania leczenia stomatologicznego i protetycznego znajduje się pod linkami:

https://www.kombatanci.gov.pl/index.php/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/kombatanci/4385-program-leczenia-stomatologicznego-i-protetycznego-dla-kombatantow-i-ofiar-represji-od-15-lipca-2025r

https://kombatanci.gov.pl/index.php/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/dzialacze-opozycji-i-osoby-represjonowane/4389-program-dofinansowania-leczenia-stomatologicznego-i-protetycznego-dla-dzialaczy-opozycji-antykomunistycznej-i-osob-represjonowanych-z-powodow-politycznych-od-15-lipca-2025r

Bezpłatne leczenie stomatologiczne na NFZ

Przypominamy także o wielu możliwościach leczenia stomatologicznego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Do dentysty nie jest potrzebne skierowanie. Bezpłatna opieka stomatologiczna przysługuje każdej osobie, która ma prawo do świadczeń zdrowotnych. Stomatolog, który podpisał umowę z NFZ, ma opłacone swoje usługi w ramach kontraktu. Wizyty kontrolne u stomatologa powinny odbywać się raz na pół roku.

W ramach profilaktyki próchnicy można wykonać m.in.:

badanie stomatologiczne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej - raz w roku

kontrolne badanie stomatologiczne - trzy razy w roku

usunięcie kamienia nazębnego tzw. skaling - raz w roku.

Wszystkie te świadczenia są dostępne bezpłatnie. Koszty pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Od 2022 roku białe plomby stosuje się bezpłatnie do wszystkich zębów - w ramach NFZ. Znieczulenie u dentysty z kontraktem z NFZ jest bezpłatne.

Ważne Osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, po kwalifikacji lekarskiej, przysługuje leczenie w znieczuleniu ogólnym.

Leczenie dziąseł i paradontozy w ramach NFZ jest bezpłatne. Lekarz peridontolog, czyli specjalista, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przyzębia:

wykona płukanie kieszonek dziąsłowych

zaaplikuje leki

wyleczy zmiany i choroby błony śluzowej zarówno mechanicznie, jak i farmakologicznie

wykona kiretaż zamknięty (to zabieg stomatologiczny polegający na usunięciu płytki bakteryjnej i kamienia nazębnego z kieszonek dziąsłowych)

zrobi plastykę wędzidełek (to drobny zabieg polegający na przecięciu wędzidełka, zwykle za pomocą specjalnego noża chirurgicznego).

Proteza zębowa na koszt NFZ przysługuje osobom z całkowitym bezzębiem oraz tym, którym w szczęce brakuje co najmniej pięciu zębów w jednym łuku.

Refundacja obejmuje:

uzupełnienie braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej - jeden raz na 5 lat w przypadku braku 5 zębów i powyżej w łuku zębowym

zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce lub żuchwie łącznie z pobraniem wycisku - jeden raz na 5 lat

proteza całkowita dolna lub górna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach - raz na 5 lat

odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem - jeden raz na 2 lata oraz całkowite podścielenie protezy w sposób pośredni - 1 raz na 2 lata.

Proteza całkowita dolna o charakterze overdenture to rodzaj ruchomej protezy zębowej, która jest mocowana do korzeni zębów własnych lub implantów w żuchwie. Zamiast zakładać protezę na całą powierzchnię bezzębnej szczęki, wykorzystuje się kilka (zwykle dwa lub cztery) korzeni lub implantów, na których osadza się protezę za pomocą specjalnych zatrzasków, co zapewnia lepszą stabilność i komfort noszenia w porównaniu do tradycyjnej protezy całkowitej.

U stomatologa w NFZ można wykonać także

1. Zdjęcia RTG m.in.:

zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne – do 2 zdjęć w roku.

pantomogram szczęk - w uzasadnionych przypadkach.

2. Leczenie próchnicy m.in.:

wypełnienie ubytku w zębach (białe plomby)

opatrunek leczniczy w zębie

kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach.

3. Leczenie chirurgiczne m.in.:

usunięcie zęba jednokorzeniowego i wielokorzeniowego

usunięcia ósemki - „zęba mądrości”

operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego

zaopatrzenie rany

zatamowanie masywnego krwotoku

założenie opatrunku chirurgicznego

wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka

wyłuszczenie torbieli zębopochodnej

chirurgiczne usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrz-zębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni

chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem

założenie opatrunku chirurgicznego

tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki

repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

założenie szyny drucianej (nazębnej) przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów

założenie szyny przy zapaleniu kości, operacjach plastycznych lub resekcjach

szynowanie nieuszkodzonej, przeciwstawnej szczęki lub żuchwy

wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki

nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem.

5. Leczenie chorób przyzębia m.in.:

kiretaż zwykły – zamknięty

kiretaż otwarty w obrębie 1/4 uzębienia

leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej

plastyka wędzidełka, wargi, policzka

założenie opatrunku parodontologicznego

unieruchomienie zębów ligaturą drucianą

plastyka przedsionka jamy ustnej.

6. Leczenie protetyczne m.in.:

proteza całkowita dolna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach - raz na 5 lat*

proteza całkowita górna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach - raz na 5 lat*

uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5–8 brakujących zębów – raz na 5 lat*

uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów – raz na 5 lat*

zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą – raz na 5 lat*

naprawa protezy ruchomej, z wyciskiem – raz na 2 lata*

całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni – raz na 2 lata*.

* ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki.

Jak zapisać się do dentysty na NFZ?

Adresy gabinetów stomatologicznych, w których za darmo można wyleczyć zęby, można znaleźć w wyszukiwarce „Gdzie się leczyć”, w zakładce „Przychodnie i szpitale” – leczenie stomatologiczne lub w „Informatorze o Terminach Leczenia”. Aktualny wykaz gabinetów z kontraktami NFZ można znaleźć również na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/LeczenieStomatologiczne

Ważne Po zgłoszeniu się do stomatologa z bólem zęba, pomoc powinna zostać udzielona już tego samego dnia.

Źródło: kombatanci.gov.pl