REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Podwojenie emerytury. ZUS zdradził, w czym tkwi sekret. Oto sposób na zwiększenie świadczenia emerytalnego

Podwojenie emerytury. ZUS zdradził, w czym tkwi sekret. Oto sposób na zwiększenie świadczenia emerytalnego

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 grudnia 2025, 14:30
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
seniorzy, senior, szczęśliwy, emerytura
Podwojenie emerytury. ZUS zdradził, w czym tkwi sekret. Oto sposób na zwiększenie świadczenia emerytalnego
Perfect Wave
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Waloryzacja emerytur to nie jedyna opcja na zwiększenie wysokości świadczenia emerytalnego. Mało kto o tym wie, że osoby odprowadzające składki do ZUS mogą wpłynąć na przyszłą wysokość swojej emerytury. Jak to zrobić? ZUS zdradził ten sekret. Oto szczegóły.

Chcesz podwoić swoją emeryturę? To możliwe! ZUS zdradził, w czym tkwi sekret. Oto sposób na zwiększenie świadczenia emerytalnego

Wysokość emerytury w Polsce jest kształtowana przez złożony system uwzględniający szereg czynników. Wiek emerytalny, stanowiący podstawowy próg uprawniający do świadczenia, różnicuje się w zależności od płci – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Regularna waloryzacja świadczeń stanowi mechanizm dostosowujący wysokość emerytur do zmian w kosztach życia. Dodatkowo, osoby kontynuujące aktywność zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego mogą liczyć na wyższe świadczenie.

REKLAMA

REKLAMA

Minimalna emerytura w Polsce

Najniższa emerytura w Polsce to obecnie 1878,91 zł brutto. Aby ją dostać, trzeba mieć odpowiedni wiek (60 kobiety i 65 mężczyźni) i przepracować co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni). Średnio Polacy na emeryturze otrzymują 3653,67 zł.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury jest wprost proporcjonalna do sumy składek zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS. Im dłuższy okres pracy i wyższe zarobki, tym wyższy kapitał emerytalny i, w konsekwencji, wyższa emerytura. Wysokość świadczenia emerytalnego jest bezpośrednio powiązana z długością okresu składkowego, czyli liczbą lat, przez które pracownik systematycznie odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne. Minimalna emerytura wymaga udokumentowania co najmniej 20 lat pracy dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

Trzecim elementem kształtującym wysokość emerytury jest statystycznie przewidywana długość życia kobiet i mężczyzn po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykorzystuje w swoich obliczeniach najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące średniej długości życia. Prognozy te, przedstawiane w postaci tablic, są aktualizowane corocznie.

REKLAMA

W ten sposób zwiększysz, a nawet podwoisz swoją emeryturę - sposób ZUS

Chcąc zabezpieczyć swoją przyszłość finansową i cieszyć się wyższą emeryturą, warto rozważyć przedłużenie życia zawodowego. Nawet niewielkie wydłużenie okresu pracy może przynieść znaczące korzyści w postaci wyższego świadczenia emerytalnego. Eksperci szacują, że każdy dodatkowy rok pracy może zwiększyć wysokość emerytury nawet o kilkanaście procent.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na czym polega mechanizm procentu składanego w kontekście emerytury? To proste: im dłużej pracujemy i płacimy składki, tym większą sumę pieniędzy zgromadzimy na swoje przyszłe emerytalne świadczenie. Każda kolejna wpłacona składka zwiększa nasz kapitał, a ten z kolei generuje kolejne zyski. To jak z odsetkami na koncie bankowym – im dłużej oszczędzamy, tym więcej mamy pieniędzy.

Jak podkreślała była prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska, opóźnienie przejścia na emeryturę o zaledwie kilka lat może przynieść nam ogromne korzyści finansowe. Dzięki temu nasze świadczenie emerytalne może być nawet dwukrotnie wyższe niż w przypadku wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Podwojenie emerytury - podsumowanie informacji

Aby podwoić lub zwiększyć emeryturę, warto rozważyć następujące sposoby:

  • Dłuższe pozostawanie na rynku pracy – Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego zwiększa staż ubezpieczeniowy i tym samym wysokość świadczenia emerytalnego.
  • Dobrowolne składki na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – To dodatkowe oszczędności emerytalne, które można zgromadzić poza obowiązkowym systemem ZUS, co pozwala na powiększenie całkowitej sumy środków na emeryturę.
  • Inwestowanie w prywatne fundusze emerytalne lub plany oszczędnościowe – Poza państwowym systemem można lokować środki w fundusze inwestycyjne, które mogą przynieść dodatkowe zyski na emeryturę.
  • Optymalizacja składek i weryfikacja okresów składkowych – Sprawdzenie, czy wszystkie okresy pracy i składki zostały uwzględnione w kalkulacji emerytury, a także uzupełnienie brakujących składek.
  • Praca za granicą i transfer okresów ubezpieczeniowych – Jeśli pracowało się za granicą, można uwzględnić zagraniczne okresy pracy w polskim systemie emerytalnym.
  • Konsultacja z doradcą emerytalnym – Specjalista pomoże wybrać najlepszą strategię zwiększenia świadczenia, np. poprzez różne formy oszczędzania lub korzystanie z ulg podatkowych.

Należy pamiętać, że każda z tych metod wymaga indywidualnej analizy sytuacji finansowej i zawodowej, by efektywnie zwiększyć wysokość emerytury. Najlepsze efekty można osiągnąć łącząc kilka z powyższych rozwiązań.

Powiązane
Nie zapłacisz dzisiaj? Mogą Ci zająć pensję lub emeryturę, a nawet nałożyć karę w wysokości ponad 800 zł
Nie zapłacisz dzisiaj? Mogą Ci zająć pensję lub emeryturę, a nawet nałożyć karę w wysokości ponad 800 zł
Dają na głowę nawet 30 tysięcy złotych. Ale czas ucieka. Wnioski przyjmują tylko do końca sierpnia
Dają na głowę nawet 30 tysięcy złotych. Ale czas ucieka. Wnioski przyjmują tylko do końca sierpnia
Symbole w orzeczeniu o niepełnosprawności (01-U – 12-C). Zobacz, co oznaczają po zmianach z sierpnia 2025 r.
Symbole w orzeczeniu o niepełnosprawności (01-U – 12-C). Zobacz, co oznaczają po zmianach z sierpnia 2025 r.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Posiadasz jedno z trzech takich trzech orzeczeń o niepełnosprawności? To klucz do wielu uprawnień, specjalnych świadczeń, zniżek, ulg i udogodnień. Jakich konkretnie? Oto lista
12 gru 2025

Osoby z orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z różnych uprawnień i ulg. Należą do nich między innymi świadczenia finansowe, zniżki oraz udogodnienia w miejscu pracy. Jakie konkretnie? Oto szczegóły.
Pacjent przed operacją nie dostaje kompletnej informacji. Prehabilitacja zmniejsza ryzyko powikłań
12 gru 2025

Ponad 17% Polaków spośród osób, które w ostatnich 5 latach przeszły planowany zabieg chirurgiczny, oceniło, że otrzymało w szpitalu konkretne i wyczerpujące informacje dotyczące przygotowania do operacji. Prawie 60% badanych odniosło odmienne wrażenie. W większości przypadków ankietowani dostali ustne zalecenia od personelu. Na kolejnych miejscach w zestawieniu widać m.in. ulotki, broszury lub karty informacyjne, a także jednorazową konsultację medyczną. Komentujący te dane eksperci mówią jednym głosem, że sporo jest do poprawienia w ww. kwestii. I dodają, że szpitale, mimo dostępnych na rynku narzędzi, wciąż mają problem z tym tematem.

Zamiast 100 mln zł jest 130 mln zł. Dofinansowanie projektów podnoszących kwalifikacje kadry dydaktycznej
12 gru 2025

Konkurs „Doskonałość dydaktyczna”, organizowany przez NCBR, służy m. in. rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji kadry akademickiej. Uczelnie, których projekty należą do najwyżej ocenionych, podpisały umowy o dofinansowanie. Budżet programu to 130 mln zł.
Nieważność kredytu hipotecznego - ważny wyrok TSUE z 11 grudnia 2025 r. Konsument potrącając wierzytelność nie zrzeka się zarzutu przedawnienia
12 gru 2025

W dniu 11 grudnia 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w polskiej sprawie (sygn. C‑767/24 [Kuszycka]), dotyczącej nieważności umowy kredytu hipotecznego zawartej między konsumentem a bankiem ze względu na to, że umowa ta zawiera nieuczciwy warunek, bez którego wspomniana umowa nie może dalej obowiązywać. Zdaniem TSUE niezgodna z prawem UE jest teza (prezentowana np. w polskim orzecznictwie sądowym), że złożenie przez konsumenta oświadczenia o potrąceniu jego wierzytelności z wierzytelnością banku pociąga za sobą dorozumiane zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dotyczącego wierzytelności, na którą powołuje się bank.

REKLAMA

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. Warunki, wysokość i kluczowe zmiany w przepisach. Kompleksowy poradnik i przewodnik
12 gru 2025

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli, często określane mianem "pomostówki nauczycielskiej", stanowi kluczowy element systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce, skierowany do kadry pedagogicznej. W 2025 roku system ten funkcjonuje jako tymczasowe wsparcie finansowe dla nauczycieli z długim stażem pracy, którzy zdecydowali się na wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej. Oto szczegóły.
Miesięczna premia 500 plus też od 1 stycznia 2026 r.: sprawdź czy Tobie się należy
12 gru 2025

Jak się okazało pod koniec 2025 r. przemyślane premie to nie tylko koszt, a inwestycja w ludzi, w tym w zadowolenie pracownika i satysfakcje pracodawcy. W erze rynku pracownika, gdzie brakuje rąk do pracy, taki bonus - jak premia 500 plus, miesięcznie do wynagrodzenia, motywuje pracowników. Pracodawcy: analizujcie ryzyka, konsultujcie z PIP, wprowadzajcie dodatkowe premie motywacyjne, a pracownicy: wnioskujcie o wdrożenie premii w 2026 r. jeśli jeszcze jej nie ma w Waszym miejscu pracy. Takie 500 plus razy 12 miesięcy da nawet rocznie - w 2026 r. dodatkowe 6000 zł. do wynagrodzenia.
Budżet państwa sfinansuje składki opiekunowi osoby pobierającej świadczenie wspierające. Na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe. Trzeba wypełnić druk USW-1
12 gru 2025

ZUS informuje, że od 1 stycznia 2024 roku obowiązują przepisy, które pozwalają opiekunom osób pobierających świadczenie wspierające na złożenie wniosku o objęcie ich ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi oraz zdrowotnym. Składki w całości finansuje budżet państwa. Z tej możliwości mogą skorzystać wyłącznie opiekunowie, którzy nie podejmą zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej.
Konkurs „Profesjonalna Szkoła Roku”. Zgłoszenia do 28 lutego 2026 r.
12 gru 2025

Ruszył nabór wniosków w konkursie dla szkół zawodowych „Profesjonalna Szkoła Roku”. Plebiscyt ma wyłonić najlepsze placówki prowadzące kształcenie zawodowe w 16 branżach. Konkurs organizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest polską narodową agencją unijnych programów edukacyjnych.

REKLAMA

Pamiętaj o tej obowiązkowej opłacie! Masz czas tylko do 25 grudnia. Brak wpłaty to 819 zł kary grzywny ściągniętej z konta
12 gru 2025

Abonament RTV jest obowiązkowy dla każdego właściciela telewizora lub radia, chociaż dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pokazują, że płaci go zaledwie co trzecia osoba. Należności można ściągać przymusowo. Urząd skarbowy ma możliwość bezpośredniego zajęcia zaległych kwot z rachunku bankowego dłużnika. Oto szczegóły.
Alimenty na rzecz dzieci podlegają zwolnieniu od podatku. Ale czy również wtedy, gdy ojciec dziecka nie został wpisany w akcie jego urodzenia?
12 gru 2025

Od alimentów wypłacanych na rzecz dzieci nie trzeba płacić podatku dochodowego. Jednak co w sytuacji, gdy ojciec dziecka, który je płaci, nie został wpisany w jego akcie urodzenia? Albo wręcz figuruje tam imię i nazwisko innej osoby?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA