Podwojenie emerytury. ZUS zdradził, w czym tkwi sekret. Oto sposób na zwiększenie świadczenia emerytalnego

Waloryzacja emerytur to nie jedyna opcja na zwiększenie wysokości świadczenia emerytalnego. Mało kto o tym wie, że osoby odprowadzające składki do ZUS mogą wpłynąć na przyszłą wysokość swojej emerytury. Jak to zrobić? ZUS zdradził ten sekret. Oto szczegóły.

Wysokość emerytury w Polsce jest kształtowana przez złożony system uwzględniający szereg czynników. Wiek emerytalny, stanowiący podstawowy próg uprawniający do świadczenia, różnicuje się w zależności od płci – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Regularna waloryzacja świadczeń stanowi mechanizm dostosowujący wysokość emerytur do zmian w kosztach życia. Dodatkowo, osoby kontynuujące aktywność zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego mogą liczyć na wyższe świadczenie.

Minimalna emerytura w Polsce

Najniższa emerytura w Polsce to obecnie 1878,91 zł brutto. Aby ją dostać, trzeba mieć odpowiedni wiek (60 kobiety i 65 mężczyźni) i przepracować co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni). Średnio Polacy na emeryturze otrzymują 3653,67 zł.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury jest wprost proporcjonalna do sumy składek zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS. Im dłuższy okres pracy i wyższe zarobki, tym wyższy kapitał emerytalny i, w konsekwencji, wyższa emerytura. Wysokość świadczenia emerytalnego jest bezpośrednio powiązana z długością okresu składkowego, czyli liczbą lat, przez które pracownik systematycznie odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne. Minimalna emerytura wymaga udokumentowania co najmniej 20 lat pracy dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

Trzecim elementem kształtującym wysokość emerytury jest statystycznie przewidywana długość życia kobiet i mężczyzn po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykorzystuje w swoich obliczeniach najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące średniej długości życia. Prognozy te, przedstawiane w postaci tablic, są aktualizowane corocznie.

W ten sposób zwiększysz, a nawet podwoisz swoją emeryturę - sposób ZUS

Chcąc zabezpieczyć swoją przyszłość finansową i cieszyć się wyższą emeryturą, warto rozważyć przedłużenie życia zawodowego. Nawet niewielkie wydłużenie okresu pracy może przynieść znaczące korzyści w postaci wyższego świadczenia emerytalnego. Eksperci szacują, że każdy dodatkowy rok pracy może zwiększyć wysokość emerytury nawet o kilkanaście procent.

Na czym polega mechanizm procentu składanego w kontekście emerytury? To proste: im dłużej pracujemy i płacimy składki, tym większą sumę pieniędzy zgromadzimy na swoje przyszłe emerytalne świadczenie. Każda kolejna wpłacona składka zwiększa nasz kapitał, a ten z kolei generuje kolejne zyski. To jak z odsetkami na koncie bankowym – im dłużej oszczędzamy, tym więcej mamy pieniędzy.

Jak podkreślała była prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska, opóźnienie przejścia na emeryturę o zaledwie kilka lat może przynieść nam ogromne korzyści finansowe. Dzięki temu nasze świadczenie emerytalne może być nawet dwukrotnie wyższe niż w przypadku wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Podwojenie emerytury - podsumowanie informacji

Aby podwoić lub zwiększyć emeryturę, warto rozważyć następujące sposoby:

Dłuższe pozostawanie na rynku pracy – Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego zwiększa staż ubezpieczeniowy i tym samym wysokość świadczenia emerytalnego.

– Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego zwiększa staż ubezpieczeniowy i tym samym wysokość świadczenia emerytalnego. Dobrowolne składki na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – To dodatkowe oszczędności emerytalne, które można zgromadzić poza obowiązkowym systemem ZUS, co pozwala na powiększenie całkowitej sumy środków na emeryturę.

– To dodatkowe oszczędności emerytalne, które można zgromadzić poza obowiązkowym systemem ZUS, co pozwala na powiększenie całkowitej sumy środków na emeryturę. Inwestowanie w prywatne fundusze emerytalne lub plany oszczędnościowe – Poza państwowym systemem można lokować środki w fundusze inwestycyjne, które mogą przynieść dodatkowe zyski na emeryturę.

– Poza państwowym systemem można lokować środki w fundusze inwestycyjne, które mogą przynieść dodatkowe zyski na emeryturę. Optymalizacja składek i weryfikacja okresów składkowych – Sprawdzenie, czy wszystkie okresy pracy i składki zostały uwzględnione w kalkulacji emerytury, a także uzupełnienie brakujących składek.

– Sprawdzenie, czy wszystkie okresy pracy i składki zostały uwzględnione w kalkulacji emerytury, a także uzupełnienie brakujących składek. Praca za granicą i transfer okresów ubezpieczeniowych – Jeśli pracowało się za granicą, można uwzględnić zagraniczne okresy pracy w polskim systemie emerytalnym.

– Jeśli pracowało się za granicą, można uwzględnić zagraniczne okresy pracy w polskim systemie emerytalnym. Konsultacja z doradcą emerytalnym – Specjalista pomoże wybrać najlepszą strategię zwiększenia świadczenia, np. poprzez różne formy oszczędzania lub korzystanie z ulg podatkowych.

Należy pamiętać, że każda z tych metod wymaga indywidualnej analizy sytuacji finansowej i zawodowej, by efektywnie zwiększyć wysokość emerytury. Najlepsze efekty można osiągnąć łącząc kilka z powyższych rozwiązań.