REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowy wiek emerytalny w Polsce stał się faktem! Ci pracownicy będą pracować dłużej

Nowy wiek emerytalny w Polsce stał się faktem! Ci pracownicy będą pracować dłużej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 grudnia 2025, 11:25
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
wiek emerytalny, emeryt, emeryci, senior, seniorzy
To już pewne. Nowy wiek emerytalny w Polsce stał się faktem! Ta grupa pracowników będzie pracować dłużej
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowe regulacje prawne, które obowiązują od niedawna, ustanowiły podwyższenie o 5 lat progu wiekowego uprawniającego do pracy dla przedstawicieli jednej profesji. Dotyczy to komorników sądowych, którzy uzyskali prawo do pozostania w zawodzie do 70. roku życia, podczas gdy poprzednio limit wynosił 65 lat. Oto szczegóły.

Zmiana wieku aktywności zawodowej komorników sądowych

Obowiązujące od 1 listopada 2025 roku nowe przepisy znacząco modyfikują warunki pełnienia służby przez komorników sądowych. Najważniejszą zmianą jest podniesienie granicy wieku, po której Minister Sprawiedliwości jest zobowiązany do odwołania komornika z urzędu, z 65 do 70 lat. Nowelizacja ta, obejmująca również asesorów komorniczych, efektywnie wydłuża ich potencjalną aktywność zawodową o pełne pięć lat i stanowi odpowiedź na liczne kontrowersje prawne związane z poprzednim limitem.

REKLAMA

REKLAMA

Eliminacja dyskryminacji wiekowej i dostosowanie do standardów UE

Głównym motywem wprowadzenia nowelizacji była konieczność harmonizacji polskiego prawa z wymogami Unii Europejskiej oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek. Jak wielokrotnie orzekały sądy administracyjne, dotychczasowe regulacje stały w sprzeczności z dyrektywami unijnymi. Wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, Arkadiusz Myrcha, podkreślił, że dłuższe pozostawanie komorników w służbie pozwoli na lepsze wykorzystanie ich specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a także przyczyni się do zakończenia sporów sądowych wynikających z wcześniejszego odwoływania. Na problem dyskryminacji w przepisach dotyczących tej grupy zawodowej zwracał również uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.

Nowe regulacje prowadzą do zrównania statusu komorników z innymi profesjami prawniczymi. Dla porównania, notariusze są odwoływani przez Ministra Sprawiedliwości również dopiero po ukończeniu 70. roku życia, a sędziowie mają możliwość pracy do tego samego wieku, pod warunkiem złożenia oświadczenia woli i odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Co więcej, adwokaci i radcowie prawni w ogóle nie mają określonej górnej granicy wiekowej dla wykonywania zawodu. W świetle tych faktów, poprzedni limit wiekowy dla komorników stanowił anomalię wśród profesji prawniczych.

Koniec limitowania asesury komorniczej

Dodatkowo, nowelizacja znosi dotychczasowy sześcioletni limit trwania asesury komorniczej. Wcześniej asesorzy, którzy w tym okresie nie wystąpili o powołanie na stanowisko komornika, byli zmuszeni do odejścia z zawodu. Resort Sprawiedliwości argumentuje, że rezygnacja z limitu zapewni asesorom większą elastyczność w decydowaniu o momencie aplikacji na stanowisko komornika, zapobiegając jednocześnie przymusowej rezygnacji wykwalifikowanych osób.

REKLAMA

Zachowanie prawa do wcześniejszej emerytury

Należy podkreślić, że nowe przepisy nie wprowadzają przymusu pracy do 70. roku życia. Komornicy i asesorzy, niezależnie od podniesienia granicy wieku, zachowują pełne prawo do przejścia na emeryturę w momencie nabycia ustawowych uprawnień emerytalnych. Nowe regulacje stanowią wyłącznie opcję dłuższego pozostania w zawodzie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Brak wskazań na szersze zmiany emerytalne

W związku z faktem, że znaczna część społeczeństwa obawia się ogólnego wydłużenia wieku emerytalnego (w przeszłości podobne próby kończyły się porażką polityczną), Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, iż zmiana dotyczy wyłącznie dostosowania prawa komorniczego do standardów unijnych i walki z dyskryminacją. Według deklaracji, nie ma żadnych planów wprowadzenia podobnych podwyższeń limitów wieku aktywności zawodowej dla innych grup społecznych. Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych została uchwalona przez Sejm pod koniec czerwca 2025 roku, przyjęta przez Senat w lipcu, a następnie podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę i ogłoszona w Dzienniku Ustaw 28 lipca 2025 roku.

Powiązane
Nareszcie jest jakaś korzystna zmiana w opodatkowaniu - Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał aż dwie nowelizacje korzystne dla podatników
Nareszcie jest jakaś korzystna zmiana w opodatkowaniu - Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał aż dwie nowelizacje korzystne dla podatników
Nie chcesz chodzić z awizo po polecony na pocztę? Są na to sposoby: e-Polecony i e-Doręczenia. Jak wdrożyć u siebie?
Nie chcesz chodzić z awizo po polecony na pocztę? Są na to sposoby: e-Polecony i e-Doręczenia. Jak wdrożyć u siebie?
4 tys. zł kary za brak polisy OC dla drona (również używanego rekreacyjnie) od 13 listopada 2025 r. Jest limit wagi
4 tys. zł kary za brak polisy OC dla drona (również używanego rekreacyjnie) od 13 listopada 2025 r. Jest limit wagi
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Patologia systemu wsparcia! Osoby niepełnosprawne symulują w teście sprawności! Np. niewidoma udaje, że nie umie otworzyć drzwi. Inaczej nie dostanie świadczenia
04 gru 2025

Np. niewidoma udaje przed komisją, że nie umie otworzyć drzwi. Do redakcji Infor.pl stale trafiają listy osób niepełnosprawnych podnoszących problem patologii związanych z coraz większym znaczeniem niesamodzielności w systemie pomocy dla nich. Powoduje to uznawanie za samodzielne (np. dlatego, że mają dwie sprawne ręce i mogą sobie zrobić herbatę) osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym. Samo orzeczenie o niepełnosprawności (w tym powołany stopień znaczny) nic nie znaczy (w praktyce) przy świadczeniu wspierającym czy dodatku dopełniającym (i przyszłym dodatku do renty z tytułu niezdolności do pracy, o ile politycy dotrzymają obietnic i go uchwalą). System wspierania niepełnosprawności przesunął się w kierunku testów samodzielności. W efekcie niewidoma, która otworzy samodzielnie drzwi w swoim mieszkaniu jest traktowana jako osoba niepełnosprawna z poważną dysfunkcją ciała (wzrok), ale całkiem samodzielnie sobie radząca w życiu. Na tyle samodzielnie, aby nie dostać 70 punktów dla świadczenia wspierającego albo dodatku dopełniającego. Osoby niepełnosprawne martwią się, że ich wsparciem będzie tylko renta, a ci bardziej pesymistyczni myślą "Jak poradzić sobie na zasiłku pielęgnacyjnym 215,84 zł i zasiłkach z MOPS".
Wybierz na 2026 r. kwartalne rozliczenie VAT. Uchronisz się przed obowiązkiem prowadzenia ksiąg elektronicznie i wysyłką JPK
04 gru 2025

Obowiązek elektronicznego prowadzenia ksiąg to zmiana, która jest zapowiadana od 2021 roku, a termin jej wprowadzenia wciąż jest odraczany. I gdy wydawało się, że nic już nie uratuje podatników i od 1 stycznia 2026 r. zmiany staną się faktem, pojawił się temat kwartalnego rozliczania VAT. O co chodzi?
W PFRON punkty (1-10) a dopłaty do samochodów. W innych programach dla stopnia znacznego więcej (do 10 pkt). Mniej dla umiarkowanego (od 1 pkt w górę)
04 gru 2025

System punktów w PFRON zwiększa szanse na przyznanie świadczeń, które są najbardziej atrakcyjne. Przykładem są dopłaty do samochodów dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (często 100 000 zł do samochodu). Dzięki systemowi punktów można otrzymać dodatkowe punkty do wniosku o taką dopłatę. Maksymalna korzyść to 10 punktów.
Nie masz odpowiedniego dostępu do drogi publicznej? Możesz żądać od sąsiadów tzw. drogi koniecznej. Sąd Najwyższy wyjaśnił na czym polega ta służebność
04 gru 2025

Zgodnie z przepisem art. 145 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Ustawodawca nie zdefiniował jednakże pojęcia „odpowiedniego dostępu”, w związku z czym bywa to przedmiotem różnorakich interpretacji. Ostatnio tj. w dniu 25 listopada 2025 r. Sąd Najwyższy w postanowieniu wydanym w sprawie I CSK 1612/25 wskazał, że nieruchomość ma odpowiedni dostęp do drogi publicznej w rozumieniu art. 145 § 1 k.c., jeżeli z siecią dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych łączy ją szlak drożny wydzielony geodezyjnie jako droga, która chociaż nie jest zaliczona do sieci dróg publicznych, to pozwala na powszechny i nieskrępowany dostęp do nieruchomości ogółowi osób.

REKLAMA

Studnie bez pozwolenia – do kiedy można zgłosić? Nowe przepisy
04 gru 2025

Nielegalne studnie w Polsce. Rząd rozważa wprowadzenie czasowej abolicji, która pozwoli właścicielom niezgłoszonych ujęć wody uniknąć wysokich kar, o ile w odpowiednim terminie zgłoszą je do legalizacji. Po tym okresie sankcje mogą być surowe – nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy rolnicy zdążą skorzystać z tej szansy?
Abonament RTV: czy po 100 latach zostanie zlikwidowany?
04 gru 2025

Początki abonamentu RTV sięgają lat 20. dwudziestego wieku. Negatywnie odnosił się do niego m.in. premier Donald Tusk. Czy abonament RTV po 100 latach zostanie zlikwidowany?
Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRON. Jakie kryteria w 2026 r.?
04 gru 2025

Turnus rehabilitacyjny jest ważną formą wsparcia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko ćwiczenia, ale też wypoczynek i forma nabywania umiejętności społecznych. Przepisy przewidują możliwość dofinansowania takiego pobytu. Ile ono wynosi? Jakie kryteria będą obowiązywały na początku 2026 roku?
10,3 miliarda złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków w 2026 r. Jeszcze dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, mniej na operacje zaćmy i diagnostykę obrazową. Wyciekł tajny dokument Ministerstwa Zdrowia
04 gru 2025

Z pisma minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego z dnia 29 października 2025 r., które „ujrzało światło dzienne” wynika lista propozycji rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia, które mają doprowadzić do obniżenia kosztów NFZ w 2026 r. o ponad 10,36 miliarda złotych. Ograniczenia obejmą pacjentów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pacjentów szpitali, jak i wszystkie grupy wiekowe – od dzieci, po seniorów.

REKLAMA

PILNE: Wyciekła kwota 13 emerytury na 2026 rok! Tyle dokładnie dostaniesz – seniorzy nie kryją rozczarowania
04 gru 2025

Znamy już kwotę trzynastej emerytury na 2026 rok! Na podstawie oficjalnych danych GUS i obowiązujących przepisów udało się precyzyjnie wyliczyć, ile pieniędzy trafi na konta seniorów. Niestety, podwyżka trzynastki w 2026 roku może mocno rozczarować – wzrost będzie symboliczny. Sprawdź, czy Twoja trzynastka rzeczywiście wzrośnie tak, jak oczekujesz. Te informacje musisz znać!
Związek Banków Polskich: w 2025 roku rata przeciętnego kredytu hipotecznego spadła o prawie 500 zł. Wyższa zdolność kredytowa Polaków
04 gru 2025

W dniu 3 grudnia 2025 r. (ze skutkiem od 4 grudnia) Rada Polityki Pieniężnej obniżyła szósty raz w tym roku stopy procentowe NBP. O 470 zł spadła rata standardowego kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na kwotę 450 tys. zł na okres 20 lat w wyniku tegorocznych obniżek stóp procentowych - poinformował prezes ZBP Tadeusz Białek.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA